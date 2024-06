Megvádolták az egyik legnagyobb európai bankot azzal, hogy veszélyes terroristákat pénzel

A bankkal kapcsolatos állításokat a cég egy volt vezetője fogalmazta meg, aki most a New York-i törvényszéken próbál eljárást kezdeni a pénzintézet ellen. Julian Knight szerint a Standard Chartered Iránnak, a Hamásznak, a Hezbollahnak és más, Iránhoz köthető külföldi szervezeteknek is biztosított forrásokat, végzett tranzakciókat.

Knight és egy meg nem nevezett társa egyszer már feljelentette a bankot, de az eljárást az amerikai hatóságok megszüntették, 2019-ben. A volt pénzintézeti vezető szerint Amerika szándékosan falazott a pénzintézetnek, hogy ne kelljen jutalmat fizetniük a csalás leleplezőinek, holott szerinte egyértelműen bizonyító erejű bizonyítékokat adott át a hatóságoknak.

Egy ügyhöz köthető FBI ügynök azt mondta: az eljárást azért szüntették meg, mert nem leplezett le eddig ismeretlen kihágásokat a brit pénzintézetnél. A Standard Chartered bankot 2012-ben és 2019-ben is megbírságolták terrorszervezetek és iráni szervezetek finanszírozásáért, a pénzintézet együttesen 1,7 milliárd dollárnyi bírságot fizetett ki.

