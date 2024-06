Itt az első magyar neobank, amely a céges bankolást forgathatja fel

Elindult a BinX, egy magyar alapítású és tulajdonú, vállalati fókuszú neobank - jelentette be Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója és Kis Ervin Egon, a BinX stratégiai vezetője. A társaság a vállalkozások számára a leggyakoribb fizetési műveleteket teszi elérhetővé, a Revolut és a Wise fintech gyökerű szolgáltatók kihívójaként azonosítják magukat. A neobank működési modelljét a Magyar Nemzeti Bank bevonásával alakították ki a tulajdonosok. Ángyán Balázs előadónk lesz a június 11-ei Financial IT rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!