Elveszi az AI a munkánkat? Most tiszta vizet öntenek a pohárba a magyar szakértők

Hogyan készülhet fel a vállalatunk a GenAI térnyerésére?

A világ egyik legnagyobb indexszolgáltatójaként összesen 59 irodával, 39 országban, 6500 emberrel vagyunk jelen a piacon. A generatív AI egy olyan téma, amit most még mindenki csak tanul, de a következő 2-10 évben fundamentálisan fogja megváltoztatni a munkavállalók feladatait. Olyan kollégákkal lesz érdemes dolgozni, akik ki tudják használni a Generatív AI előnyeit – világított rá előadásában Janza Ákos, az MSCI Head of Enterprise Transformation, Global Head of Offices Managing Directora.

A technológiai fejlődés sebessége miatt nem lehet ma már előrejelzést adni arra, hogy a GenAI mikor, mire lesz képes. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan gondolkozzunk a GenAI-ról, és hogyan lehet ezt a mindennapokba beépíteni. Az átlagos diákot például a GPT 4 már mindenhol megveri, hatalmas kvantumugrás előtt állunk.

Nem a gépek fogják elvenni a munkát, hanem azok az emberek, akik értenek a generatív AI-hoz.

Nem elég önmagában az eszközt odaadni a munkavállalóknak, hanem a Gen AI piramis alapján meg kell határozni az általános célú alkalmazást, a specializált alkalmazást és az egyedi megoldásokat.

Általános célú GenAI az irodai termelékenységért

Az olyan eszközök, mint a Microsoft Copilot, kész megoldásokat kínálnak a mindennapi irodai termelékenységhez, például e-mailek fogalmazásához, összefoglalók készítéséhez és PPT készítéséhez. Ezek az eszközök mindenki számára elérhetőek a szervezetben, ezáltal egyszerűbbé és hatékonyabbá téve a mindennapi feladatokat.

Magasan specializált GenAI ügynökök konkrét csapatigényekhez

Ezek a testre szabott megoldások a konkrét csapatigényekre adnak megoldást, egy chatbot, amely HR kérdésekre válaszol, vagy egy egyedi GPT modell, amely bizalmas adat lekérdezésekre reagál. Ezek meglévő platformokra épülnek, kisebb testre szabásokkal a részlegek céljainak és kihívásainak reagálnak.

Egyedi megoldások. A piramis csúcsán egyedileg fejlesztett alkalmazások találhatók, amelyek a helyzethez illő AI “frontier” modellekre épülnek.

Amivel már elkezdtünk foglalkozni az egyrészt a demisztifikáció: használati irányelvek meghatározása, cégen belüli egységes kommunikáció ehhez, a munkavállalókat is folyamatosan informálva, de fontos az iparági szakértők meghívása és a vezetőség képzése is. Ugyancsak fontos a szabályozás kérdése: globális AI regulációs térkép, ami alapján a HR alkalmazások mindegyikét regisztrálni kell. Emellett fontos a megfelelő eszközök kiválasztása is, a GenAI piramis alapján végiggondolni, hogy milyen alkalmazásra van szükség. Végül talán a legfontosabb a folyamatos tréning – emelte ki a szakértő.

Szervezeti felkészülés az AI-robbanásra

Az előadást követő panelbeszélgetésben a résztvevők arról értekeztek, miképpen tudnak felkészülni szervezeti szinten az AI-robbanásra.

Jendrolovics Máté, az Intuitech vezérigazgatója úgy véli, hogy a nem strukturált feladatokat tudja támogatni a generatív AI egy vállalatnál, ez korábban nem létezett (pl. feldolgozni egy dokumentumot, megválaszolni egy emailt). Azzal, hogy képes erre a GenAI, van egy olyan tulajdonsága, hogy nem determinisztikus, így az élesítése teljesen más. A kérdés egy vállalat esetében, hogy tud-e valódi megoldást kínálni ezzel a lehetőséggel. Szerinte aki most nem indul el, az le fog maradni. A kihívás mindig abban rejlik, hogy az AI mindenre jó választ ad-e, és nagy kérdés, hogy az AI-t éppen milyen feladatkörben használjuk.

Pereczes János, az MBH Bank ügyvezető igazgatója is úgy látja, aki nem csinálja, lemarad. Persze drága az implementálás, sok időt emészt fel és sok hibalehetőség is van, de ettől még csinálni kell. Meg kell viszont teremteni a lehetőséget arra, hogy a kollégák tudják használni ezeket a fejlesztéseket, így belső tréningekre mindenképp szükség van, a banki összeolvadások utáni, bankfiókok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében is. A kollégákat a legalsó szintre kell levinni, ahol a saját munkaproblémáikat meg tudják oldani az AI-jal, ez a kiindulópont, itt lehet az alap készségeket elsajátítani, és csak innen tud indulni a második szint – tette hozzá.

Janza Ákos, az MSCI ügyvezető igazgatója (Head of Enterprise Transformation, Global Head of Offices) különféle kutatásokat hozott fel, amelyek 40-60%-os termelékenység növekedést vetítenek előre a GenAI alkalmazásával. Szerinte ezek a számok túlzóak, így házon belül is készítettek erre egy felmérést, és azt találták, hogy nagyjából 19%-kal tudja gyorsabban elvégezni a feladatokat egy hozzáértő alkalmazott, azaz egy ötnapos munkahéten a munkát 5 nap helyett 3 napra csökkenti az ilyen megoldások használata. Szerinte az alapképzés a legfontosabb, hogy értésék a munkavállalók, mire jó a GenAI és miben tud a segítségükre lenni. Innen lehet majd elindulni egy előrehaladottabb felhasználás felé.

Bálint Viktor, a Codecool marketing igazgatója úgy véli, az a fontos kérdés, hogy a szervezet maga hogyan áll az AI kérdéséhez. Mik azok a pszichológiai tényezők egy munkahelyen, amiért a munkavállaló jól érzi magát, ezt kell megérteni első körben – hangsúlyozta. Szerinte úgy érdemes ezt a kérdést nézni, hogy 100 egység munkahellyel 200-250 egység munkát lehet ma már elvégezni, ez jelenti a produktivitás-növekedést. Ebben tud segítséget nyújtani a mesterséges intelligencia.

Pereczes János (MBH) úgy látja, minden szervezetben vannak lelkesebb kollégák, így az AI-nak van egy munkahely megtartó ereje is, hogy ezeknek a kollégáknak megfelelő eszközt biztosítson a vállalat a fejlődéshez. Egész jól látni lehet, hogy melyek azok a munkafolyamatok, amelyeket az AI-jal ki lehet váltani. Itt bejön az átképzés kérdésköre is, meg kell találni a motivált kollégáknak azt a munkakört, amiben ő jól tud működni. A bankolást magát is újra lehet gondolni, nem feltétlenül a banki kereteken belül, érdemes kicsit kitekinteni, más piaci megoldásokat is keresni. Jendrolovics Máté (Intuitech) úgy látja, pár éven belül a HR-feladatok nagy része automatizálva lesz, a komplexebb kérdések, problémák megoldására azonban továbbra is szükség lesz az emberi munkaerőre. Rossz célfüggvény az, hogy mindenkit küldjünk el – tette hozzá. Annak nem lesz jövője, aki nem tud pozitívan hozzáállni a változáshoz – tette hozzá Bálint Viktor (Codecool). Akiben benne van a belső motiváció, azt könnyű átképezni, így egy általános attitűd fejlesztésre van szükség a cégek szintjén. Janza Ákos (MSCI) szerint úgy kell az AI-ra tekinteni, mint egy gyakornokra: egy gyakornoknak nem engedjük, hogy prezentáljon a vezérigazgató előtt, először mindig át kell nézni, ellenőrizni, hogy jót mond-e. Az AI esetében is tudjuk, hogy számos esetben „behallucinált” dolgokat, teljesen tehát nem lehet emberi ellenőrzés nélkül hagyni. Nem mindegy, hogy mire és hogyan alkalmazzuk ezt az eszközt.

