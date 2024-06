Ketyeg az óra, de egyre bonyolódik a Magyar Posta biztosítóinak privatizálása

A Magyar Posta biztosítóinak eladása iránt nagy érdeklődés mutatkozott a hazai piacon, különösen három biztosító részéről: a német Allianz, a CIG Pannónia, amely Keszthelyi Erik és Mészáros Lőrinc tulajdonában van, valamint a Tiborcz István által irányított Gránit Biztosító. Az állam célja, hogy növelje a hazai tulajdon arányát a biztosítói szektorban, ezért az Allianz győzelme politikai kommunikációs szempontból nehezebb helyzetet teremtene, különösen, ha ők tették a legjobb ajánlatot.

Az állam számára az is problémát jelentene, ha a Talanx-csoporttól megvett érdekeltségeket kevesebbért értékesítené, mint amennyiért megvásárolta. Ezért egy alsó árhatárt is figyelembe kell venniük, bár a közvélemény számára az ügyletek értéke nem ismert. Közben a szakma valószínűsíti, hogy magyar befektetői kör veheti meg a biztosítókat, de a CIG Pannónia már kiszállt a versenyből, így a Gránit Biztosító tűnik a legesélyesebbnek. Más jelentkezőről a Telex nem hallott, így a piac arra számít, hogy vagy a Gránit Biztosítót hirdetik ki győztesnek, vagy az Allianz-ot, esetleg érvénytelenítik az eljárást. A lap szerint a döntést már nem lehet tovább halogatni, és hamarosan be kell jelenteni az eredményt.

