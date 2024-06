Megállíthatatlan a bankszektor digitális átalakulása

Melyek azok a területek, ahol a bankok, biztosítók már utolérték a fintech/insurtech kihívókat, és hol vannak még feladatok? Mekkora előnyt jelentenek ma a pénzintézeti versenyben a digitális ügyféloldali megoldások? Milyen ügyféloldali innovációkkal és technológiákkal kísérleteznek a pénzintézetek? Meddig lesz szükség a hagyományos csatornákra, a weblapokra, a call centerekre, értékesítőkre, ügyintézőkre és a fiókokra? Hogyan kapcsolódik mindehhez a DevOps trend és miről szól a Platform Engineering? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a Financial IT 2024 konferencia második szekciójának szakértői.

Miért nem hozza a DevOps a várt IT-sebességet?

Az elmúlt években rengeteg DevOps bevezetésen vagyunk túl, ami nagyon nagy befektetés, a hatása azonban korlátos. Ez főként a kisebb cégeknél volt jelentős, de felmerül a kérdés, hogy mennyire térül meg így a befektetésünk? A szakemberhiány kihívást jelent, amiben probléma, hogy kevesen férnek hozzá ezekhez a projektekhez, és a piacon is nagy a verseny a DevOps szakértőkért. Szintén kihívás, hogy magas a kognitív terhelés az IT-n, a frissen bejött technológiák miatt ahelyett, hogy az üzletre koncentrálnánk, a csapat nagy része technológiamenedzsmenttel foglalkozik, ami elviszi a kapacitásokat. A DevOps folyamat automatizálást is jelent, de ez is korlátosan tud csak megvalósulni - mondta el előadásában Jagusztin László, az Alerant technológiai vezetője.

A szakértő kiemelte, hogy a következő kihívás a cloud-bevezetés, ahol private és public cloud jelent meg: ezeket nagyon nehéz együtt kezelni, mindegyik külön IT-csapatot igényel. Az onboarding - melynek lényege, hogy a saját vállalati cloud-unkhoz értsünk - nagy fejlesztési időt igényel, amit mi, mint ügyfél fizetünk ki.

A technológiák közül jelenleg az AI-jal szemben vannak a legnagyobb várakozások, de a Platform Engineering és az Internal Developer Portal-tól is sokat várunk.

2026-ra a vállalatok 80%-a Platform Engineering csapatokat fog létrehozni, hogy belső szolgáltatóként végezzenek fejlesztéseket.

Az infrastruktúra és felhőszolgáltatásokat a szakértők építőelemekké szervezik, és egy belső fejlesztési portált töltenek meg vele, önkiszolgáló folyamatokat létrehozva (IDP). A portál létrehozásához fel kell mérni az igényeket, fel kell tölteni tartalommal, szükség van belső marketingre, majd mérésekre.

A Platform Engineering bevezetésének előnyei:

segít megoldani a DevOps korlátait,

megszűnik a hagyományos és a felhőszolgáltatások közti különbség,

a szabványok növelik a rendelkezésre állást és a biztonságot,

az új szakemberek onboardingja is felgyorsul,

növeli a fejlesztői elégedettséget

könnyebb lesz a tehetségek megtartása

Ma technológiai szempontból túl komplex az IT, így fel kell tenni a kérdést, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani. A fent említett DevOps kihívások valósak, amire megoldást kell találnunk.

CI/CD: Kőkorszakból az űrbe 700 munkaóra alatt

A CI/CD megoldásainak előnyeiről és kihívásairól beszéltek a szakértők a szekció első panelbeszélgetésében, melynek során Hoffmann Bence, a ShiwaForce üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettese Kakas Gábort, a Lex Holding CIO-ját kérdezte az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól.

"Hogy kezdődött a projekt, mi volt a motiváció az indulásra? Milyen eszközök segítik a csapatok munkáját?" - tette fel a kérdést Hoffmann Bence.

"A cégünknél nincs fejlesztő, de van több tagvállalatunk, amiknek IT-szolgáltatásokat kell nyújtanunk, ami komplex kihívást jelent. Problémaként merült fel, hogy az egyedileg fejlesztett rendszerekben hogyan végezzük az ellenőrzéseket. Innen jött az ötlet, hogy jó lenne egy CI/CD folyamatot felépíteni" - osztotta meg a tapasztalatokat Kakas Gábor.

Hoffmann Bence kiemelte, hogy náluk például ennek hatására megszűnt az a panasz, hogy egyszerre csak 2-3-4 rendszerrel tudnak foglalkozni, és azért választották ezt az eszközt, mert támogatja az igényeiket.

Kakas Gábor hozzátette, céljuk, hogy rugalmasan tudjanak a különböző partnereikhez kapcsolódni, amiben az eszközrendszer már most komoly függőségek felfedezésére alkalmas. Stratégiai partnerként szeretnének megjelenni az üzlet területén, amiben az alkalmazás még jobban segíti őket.

"A költségeket viszont a szükséges és elégséges vonalon kell tartani. Mivel szolgáltatásközpontként működünk, automatizációs lehetőségek keresésével próbáljuk a költségeket csökkenteni. A jó folyamathoz választva a megfelelő eszközt ez valós megtakarítást eredményezhet, miközben a munkavállalói közérzet is javul" - tette hozzá a szakember.

Front end innovációk, digitális ügyintézés a pénzintézeteknél

A második panelbeszélgetésben a szakértők a front-end innovációkról és a pénzintézetek digitális ügyintézéséről beszélgettek.

Fucsala András Miklós, az MNB informatikai igazgatója kiemelte, hogy az MNB csak kisebb számmal találkozik ügyfelekkel, így náluk talán nagyobb hangsúlyt kap a belső IT. Van belső fejlesztési kapacitásuk, de a legtöbb fejlesztés esetükben közbeszerzési eljáráshoz kötött. Igyekeznek arra fókuszálni, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználói élményeket, és vizsgálják a mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőségeket is, jó párat már be is vezettek.

Galló Csaba Márton, a CIB Bank digitális csatornák és CRM vezetője adottságként és hátrányként is értékelte az univerzális kereskedelmi banki létet. Profitorientált cégként a költségek kiemelt figyelmet kapnak, de az innováció támogatása érdekében ebben nyitottság jellemzi őket. Az anyabank számos fejlesztői segítséget nyújt, de az univerzális banki léthez szükség van a hagyományosabb karbantartásra is.

Bodnár Béla, a Shiwaforce vezérigazgatója úgy látja, hogy a nagyobb bankoknál szinte már minden központosított, sztenderdizált. Nem feltétlenül az a jó megoldás azonban, hogy egy csoportszintű kompetencia központ csinál mindent, nekik inkább egy stratégiai kommandónak kell lenni és támogatói csapatnak, akik segítenek, ha elakadás van, de fontos, hogy legyen országonként is helyi kompetencia-csapat.

Szőke Noémi, az Allianz Hungária informatikai vezetője előnyként emelte ki, hogy az ügyfélkiszolgálásban nagyon fontos az ügyféladatok védelme, emellett az Allianznál működtetnek egy kiberbiztonsági centrumot is. Náluk nincs belső fejlesztői csapat, teljesen kiszervezett ez a tevékenység – tette hozzá.

Tóth Lóránt, a TelcoTrend senior üzleti tanácsadója úgy látja, hogy egy anyavállalat és több leányvállalat felállásban a sztenderdizáció alapvető a működésben. A magyar piac banki és telekommunikációs tekintetben is speciális, így itt nem feltétlenül jó mindig a sztenderdizált modellt követni. Aranyközéputat kell ebben találni – hangsúlyozta.

Galló Csaba Márton (CIB Bank) elmondta, hogy az elmúlt fél év, egy évben egy teljesen más szemszögből kell az igényfelmérést elvégeznie, az informatikai igények alapján könnyebben lehet az üzleti prioritásokat is kezelni, illetve becsatornázni az informatika felé.

Szőke Noémi (Allianz Hungária) úgy véli, hogy meg kell hallgatni az üzletet, az IT oldaláról meg olyan ötletek kellenek, amelyek beépíthetők az üzleti működésbe. Az ügyfélkiszolgálás nagy része már automatizált, a biztosítások esetében ez egyszerűbben megvalósítható, bár az életbiztosításoknál ez kissé nehezebb. A folyamat persze évről évre változik, vannak csoport szintű elvásárok, és vannak hatósági oldali megfelelések is. Az AI most nagyon hype-olt, ők is elkezdtek nézelődni ebben a témában, akár a back office megtámogatása érdekében a beérkező emailek kapcsán. Alkalmazzák már az AI-t az adatelemzésben, ami sokat segít a kárkifizetéseknél, összeg kiajánlásoknál.

Fucsala András Miklós (MNB) saját konzulens csapattal dolgozik, és az adott szakterület igényeit figyelembe véve igyekeznek a fejlesztéseket is megvalósítani. Sokszor annyi igény érkezik azonban be, amit nehezen lehet megvalósítani, így fontos ezeknek az igényeknek az előszűrése és az erőforrás-kapacitások tervezése, akár már egy évre előre. Fontos lépés volt a digitális fejlődésben, hogy a papírt elhagyjuk, a digitális aláírást is ők fejlesztették le – tette hozzá.

Tóth Lóránt (TelcoTrend) szerint egy fontos változás, hogy a plasztikkártya kezd kiszorulni a fizetéseknél, ez hamarosan már a jogosítványra is igaz lesz, tehát sokat változik a digitális ügyintézés, fizetés folyamata. Versenyhátrány lesz, ha valaki ebben nem fog tudni gyorsan részt venni. A CDP-k megjelenése is nagy változást jelent, minél több adatot igyekeznek begyűjteni a cégek az ügyfeleikről, ami a prediktív kiszolgálásban lehet kulcsfontosságú.

Bodnár Béla (Shiwaforce) szerint egyik oldalról fontos egy szabályozói környezet megléte, nem lehet minden korlátozás nélkül ráereszteni az emberiségre az AI-t. A képességek oldaláról kiemelte, hogy a nagyvállalati ügyfelek a profitból élnek, de ehhez az ügyfelek megfelelő kiszolgálása alap követelmény. Nemcsak az fontos, hogy mit érsz el, hanem hogy azt milyen gyorsan éred el, azaz ez nagyvállalatnak nagyon gyorsan kell fejlesztenie és piacra lépnie a megoldásaival. A nap végén kellenek kompetenciák, kellenek fejlesztők, hogy mindez megvalósítható legyen – tette hozzá. Data-val, clouddal már minden nagyvállalat foglalkozik, ahogy AI-jal is, mivel a fejlesztők száma véges.

Címlapkép forrása: Mónus Márton