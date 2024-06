Súlyos kérdések: tényleg azt szeretnénk, hogy az AI döntse el a fizetésünket?

Portfolio 2024. június 11. 16:45

Rövid távon az emberek borzasztóan túlbecsülik az AI képességeit, közép távon viszont borzasztóan alul – hangzott el a Portfolio Financial IT 2024 konferenciájának záró szekciójában. A szakértők előadásából kiderült az is, hogy van egyfajta szigorúbb elvárása az AI-jal szemben az embereknek, és érzékenyebben is reagálunk a hibáira, mintha az ember hibázott volna. Szó esett arról is, hogy milyen változásokat hoz majd az EU MI-rendelete a piacon.