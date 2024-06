Tarolnak a bankkártyák, visszaestek a készpénzfelvételek: friss számokat közölt az MNB

2024 első negyedévben folytatódott a pénzforgalmi infrastruktúra fokozatos bővülése. A fizetési számlák száma 0,2 százalékkal bővült, azonban megállt a devizaszámlák előző negyedévekben megfigyelhető növekedése. Folyamatosan növekszik a számlák használata is, a negyedév során már

a lakossági számlák 35 százalékáról indítottak mobilbanki alkalmazásból átutalást és 46 százalékáról indítottak azonnali fizetést az ügyfelek.

Szintén tovább bővült az elektronikus elfogadói hálózat, különösen az internetes elfogadóhelyek. Míg a fizikai elfogadóhelyek és az ezeken üzemelő POS terminálok száma 0,8, illetve 0,9 százalékkal bővült, addig az internetes elfogadóhelyek száma egy negyedév alatt további 5 százalékkal, mintegy 2 500 elfogadóhellyel növekedett.

2023 első negyedévéhez képest a forint átutalások száma 3,2 százalékkal nőtt, miközben értéke 4,5 százalékkal csökkent, azaz egyre népszerűbb az átutalások használata kis összegű tranzakcióknál. A negyedév során az összes egyedi átutalás 78,1 százalékát indították internet- vagy mobilbankon keresztül. Tovább növekedett az azonnali utalások részaránya. 2023 első negyedévéhez képest az azonnali utalások darabszáma 5,9 százalékkal, összértéke pedig 19,8 százalékkal nőtt. Bár szezonalitás miatt az előző negyedévhez képest csökkent a fizetési kártyás vásárlások száma és értéke, az előző év első negyedévhez képest így is jelentős a növekedés, 11,5, illetve 10,7 százalék. Ennél is nagyobb mértékben növekedett a hazai kibocsátású kártyák külföldi vásárlási használata, darabszámban 22,5, értékben 25,9 százalékkal.

A készpénzfelvételi tranzakciók (fizetési kártyás és pénztári tranzakciókat is figyelembe véve) száma 2,7 értéke pedig 6,2 százalékkal csökkent 2023 első negyedévéhez képest, míg a készpénz befizetések száma 1,9 százalékkal növekedettm értéke pedig 6,4 százalékkal csökkent.

A Magyarországon kibocsátott fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések száma 28,5 százalékkal növekedett előző negyedévhez képest, összértékük pedig 15,8 százalékkal volt magasabb. Az ezekhez kapcsolódóan leírt kár 20,2 százalékkal nőtt, az összesen 1,8 milliárd forint kár 70,3 százalékát, nagyjából 1,3 milliárd forintot kellett az ügyfeleknek viselniük. A csalási esetek nagy része továbbra is adathalászathoz és pszichológiai manipulációhoz kapcsolódik.

A nem kártyás forgalomban történt sikeres visszaélések darabszáma 23,1 százalékkal növekedett, ezek összértékét azonban nagymértékben torzítja egy nagy értékű vállalati visszaélési esemény, mellyel együtt a sikeres visszaélések összértéke 13,3 milliárd forint, az ezekhez kapcsolódó leírt kár pedig 11,6 milliárd forint volt.

A háztartási szektorban viszont a sikeres visszaélések összértéke csak 5,4 százalékkal növekedett előző negyedévhez képest, így 5,4 milliárd forint volt. Ezeknél a visszaéléseknél is

jellemző visszaélési módszer az adathalászat és a pszichológiai manipuláció,

de jelentős részt képviselnek az ügyfelek jelszavainak megszerzésével, vagy távoli hozzáférést lehetővé tévő program telepítésével, az ügyfél mobil- vagy netbankjához közvetlen hozzáféréssel elkövetett csalások is. A visszaélések megelőzésére továbbra is kiemelten fontos mind a bankok által alkalmazott visszaélés megelőző eszközök folyamatos fejlesztése, mind az elővigyázatosság ügyfél oldalon is.

2024 első negyedévében a hazai pénzforgalmi szolgáltatók pénzforgalmi bevételei 7,3 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakánál. Az összbevételen belül a tranzakciószámmal arányos díjak 14,5 százalékot, a tranzakciók értékével arányos díjak pedig 56,6 százalékot tettek ki. A fizetési kártya elfogadáshoz kapcsolódó bevételek összesen 25,7 milliárd forintot tettek ki, ami 10,5 százalékos növekedést jelent éves alapon.

A VIBER forgalom értéke az előző negyedévhez képest 6,6 százalékkal emelkedett, míg az előző év azonos időszakához képest 39,0 százalékkal csökkent. Tételszám tekintetében 1,2 százalékos növekedés látható az előző év első negyedévéhez képest, az előző negyedévhez képest pedig 1,4 százalékos növekedés tapasztalható. A forgalom növekedése negyedéves bázison főként az MNB által kibocsátott egyhetes MNB-kötvényre vonatkozó elsődleges piaci ügyletek értékének, továbbá a bankközi és az ügyféltételeknek köszönhető. A vizsgált időszakban összességében 553 ezer darab tétel teljesült a VIBER-ben, mintegy 606 ezer milliárd forint értékben.

Az előző év azonos időszakához képest a VIBER-tagok átlagos likviditása 103,7 százalékkal emelkedett, míg az előző negyedévhez képest 0,3 százalékkal csökkent, mely éven belüli emelkedés a kötelező tartalékráta emelkedésével járó számlaegyenleg bővülésének és a betéti gyorstender kivezetésének köszönhető. A VIBER-tag hitelintézetek forgalmuk lebonyolításához az előző negyedévhez hasonlóan továbbra sem kényszerültek hitelkeretük jelentős használatára. A maximális hitelkeret-kihasználtság (MHKK) értéke rendszerszinten alacsony, 0,19 – 0,68 százalék közötti szinten mozgott 2024 első negyedévében, azaz a rendszertagoknak átlagosan az összes rendelkezésre álló hitelkeretük csak ekkora részét kellett igénybe venniük.

Az előző év azonos időszakához mérten a Bankközi Klíring Rendszer forgalmának értéke 1,4 százalékkal csökkent, tételszáma 0,9 százalékkal nőtt. 2024 első negyedévében összességében 96 millió darab tranzakció került elszámolásra 56 ezer milliárd forint értékben, melyből az azonnali elszámolásban összesen 42 millió darab tranzakció teljesült, mintegy 8 ezer milliárd forint értékben. A rendszertagok megfelelő likviditást biztosítottak az azonnali átutalási tranzakciók zavartalan teljesítéséhez.

