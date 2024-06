Megjelentek az új otthonfelújítási program végleges feltételei, friss meglepetések a listán

A lényeg nem változott

Az Otthonfelújítási Program igénylőjének tulajdoni hányaddal vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal kell rendelkeznie a korszerűsítendő, 1990. december 31. előtt használatba vételi engelyét kapott, egy- vagy többlakásos családi házban. A program egy kölcsönrészből és egy vissza nem térítendő támogatásból áll, a lehetséges összegek nem változtak: a teljes összeg 2,5 - 6 millió forint között lehet, a hitel és a támogatás pedig külön-külön 2,5, 3,0 vagy 3,5 millió forint lehet, járástól függően (lásd cikkünk alján a táblázatot). A program a családi házak hiteles energetikai tanúsítvánnyal alátámasztott, legalább 30%-os energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése céljából használható fel

hőszigetelésre, födémszigetelésre,

nyílászáró szerkezetek cseréjére vagy korszerűsítésére,

használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére,

fűtéskorszerűsítésre,

meleg vizes puffertartály létesítésére,

a kapcsolódó helyreállítási, javítási munkákra,

mindegyiknél külön-külön meghatározza a fajlagos maximum költségeket is a felhívás. Egy felújítási projektre legfeljebb 7 millió forintnyi költség számolható el, és minimum 14,3%-nyi saját forrást kell biztosítani hozzá, amit a folyósításkor kell igazolni. 7 millió forintos beruházás esetén tehát ez 1 millió forint, ha viszont a beruházás elszámolt összköltsége alacsonyabb 7 millió forintnál, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz. A minimumon felül természetesen további saját forrás is felhasználható az előírt minimum 30%-os energiamegtakarítás eléréséhez, de az elszámolható költségek nem haladhatják meg a 7 millió forintot. Az ingatlan lehet földhivatali ingatlan-nyilvántartásban szereplő belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház egyaránt.

A kérelmet az OTP, az MBH és a Gránit bankok által üzemeltetett MFB Pontokon lehet beadni. A projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg történő befejezését) a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül kell befejezni. Amennyiben a primerenergia-felhasználás csökkenése eléri a 40%-ot, a vissza nem térítendő támogatás további 5 százlékponttal emelkedik, a kölcsönrész összegszerűen ugyanilyen mértékben csökken. A folyósítás utófinanszírozással vagy a számla kiállítójának történő közvetlen utalással (úgynevezett közvetlen szállítói finanszírozással) történhet, utóbbi kizárólag az anyagi, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal kiállított és a projektre vonatkozóan benyújtott számlák tartalma szerinti építési anyagokra/termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói/kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben történhet. Amennyiben a hitelfelvevő már betöltötte vagy a futamidő végéig betölti a 75. életévét, be kell vonni egy adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel. Szerződéskötési és folyósítási díj nem számítható fel, kivéve a harmadik feles díjakat (energetikai tanúsítvány, energetikai számítás, tulajdoni lap, statikai szakvélemény, közjegyzői díj, stb.)

Hétfőn megismert újdonságok

Az Energiaügyi és a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleményéből már kiderült , hogy

a hitelrész futamideje legfeljebb 12 évre emelkedett , ami a türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő, így a havi törlesztőrészlet 14-25 ezerforint lehet (a hitel lehívására vonatkozó rendelkezésre tartási idő a szerződésköté stől számítva 6-24 hónap lehet, maximum 6 hónappal meghosszabbítható, a törlesztés megkezdésére vonatkozó türelmi idő innentől számítva 3 hónap ),

, ami a türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő, így a havi törlesztőrészlet 14-25 ezerforint lehet (a hitel lehívására vonatkozó a szerződésköté stől számítva lehet, maximum 6 hónappal meghosszabbítható, a törlesztés megkezdésére vonatkozó innentől számítva ), a támogatható tevékenységek közé bekerült a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése és a kőzetgyapot hőszigetelés is,

kiépítése, a beszerelése és a is, a saját forrásba beszámíthatóvá vált a lakás-takarékpénztári megtakarítás , és egyértelműsítették, hogy saját forráson felül további el nem számolható egyéb forrás is felhasználható az ingatlan korszerűsítéshez,

, és egyértelműsítették, hogy saját forráson felül további el nem számolható is felhasználható az ingatlan korszerűsítéshez, az egy főre jutó jövedelmi szint meghatározása során figyelembe veszik az igénylővel egy háztartásban élő, eltartott (25 év alatti vagy megváltozott munkaképességű) gyermekeket is.

Friss részletek

Korlátozták az igénybe vevők számát: a beruházás eredményeként legfeljebb 20 ezer lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg,

energetikai korszerűsítése valósulhat meg, Budapesten a felhasználható támogatási keretösszeg 6,39 milliárd forint, vagyis itt a teljes program 5,8%-át lehet csak felhasználni,

a felhasználható támogatási keretösszeg vagyis itt a teljes program 5,8%-át lehet csak felhasználni, gázkazán kizárólag az erre allokált 20 milliárd forint forráskeret kimerüléséig, december 31-éig aláírt kölcsönszerződéssel támogatott,

kizárólag az erre allokált forráskeret kimerüléséig, december 31-éig aláírt kölcsönszerződéssel támogatott, régi építésű ingatlanok is támogathatók, korábbi ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít (egyébként a ráépítés, bővítés, átalakítás önmagában nem támogatható),

is az jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít (egyébként a ráépítés, bővítés, átalakítás önmagában nem támogatható), a hitelprogram keretében 2024. július 1-től 2025. december 31-éig lehet kölcsönkérelmet benyújtani, 2026. április 30-áig, illetve a forráskeret kimerüléséig lehet kölcsönszerződést kötni , a rendelkezésre álló forrás kimerülésével a Hitelprogram felfüggesztésre kerül,

, a rendelkezésre álló forrás kimerülésével a Hitelprogram felfüggesztésre kerül, a korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen lakott ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább július 1. óta a kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen (ez a korábbi tervek szerint május 1. lett volna),

a kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen (ez a korábbi tervek szerint május 1. lett volna), elfogadott a 2024. július 1-ig kelt , ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés (vagyis akár még most sem késő gyorsan ingatlant vásárolni) , viszont a kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés,

, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan , viszont a kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés, új korszerű műanyag vagy fa szerkezetű tetősík nyílászárók, vagyis tetőablakok beépítése is támogathatóvá vált,

is támogathatóvá vált, az energetikai korszerűsítés előzetes műszaki tartalmának tervezéséhez, a minimálisan elérendő 30% primerenergia-megtakarítás elérésének és a beruházás becsült költségének előzetes kalkulációjához az ÉMI NKft. által közzétett online segédlet 2024. június 26-tól vehető igénybe az ofp.emi.hu oldalon , ahol a tanácsadók és a kivitelezők, valamint a beruházás megvalósításához szükséges kulcstermékek (építési anyagok, berendezések és eszközök) is elérhetőek,

, ahol a tanácsadók és a kivitelezők, valamint a beruházás megvalósításához szükséges (építési anyagok, berendezések és eszközök) is elérhetőek, a beépítésre kerülő építési kulcstermékeknek építési termék esetén rendelkezniük kell az ÉMI NKft. által kiadott egyszerűsített környezeti minősítéssel, a környezeti pontszám minimum értéke el kell, hogy érje a 8-at (ez a feltétel nem vonatkozik a kulcstermékeken kívüli egyéb, de a 30%-os primerenergia-megtakarítás eléréshez közvetlenül szükséges segédtermékekre és anyagokra).

Mi az a kulcstermék, és miért fontos?



Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a felhívás szűkíti a kínálatot, amikor bevezeti a „kulcstermék” fogalmát. Az ÉMI hamarosan közzétesz egy listát a támogatható építőanyagokról, erre a listára csak nagyon szigorú környezeti besorolásnak eleget tevő termékek kerülhetnek fel, így a messziről szállított építőanyagok nem lesznek támogathatók a pályázat keretében. Ennek a környezeti megfontoláson túl valószínűleg az is célja volt, hogy előnyben részesítse a hazai, vagy határainkhoz közeli építőanyag gyártókat, ami egyértelműen segíti a hazai építőanyag ipar megerősödését. Ennek ellenére nem lehet építőanyag hiányról beszélni, és nem is várható ilyesmi: a hazai gyártó kapacitások mind a szigetelőanyagoknál, mind a nyílászáróknál bőségesen elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék a két évre eloszló keresletet. Ahol meglátásuk szerint problémák lehetnek, az a megfelelő építőipari szakemberek megtalálása. Valószínűnek tartják, hogy nem minden mester regisztrál be a ÉMI honlapján a regisztrált kivitelezők listájára. A nem regisztráló kivitelezőkkel is lehet szerződést kötni, ezt azonban nem javasolják azoknak, akik az 1 millió forintos önrészen felül nem rendelkeznek további önerővel, mert a nem regisztrált mesterek kisebb előleget hívhatnak le a támogatásból, míg a regisztráltak akár 75 százalékot is, ez pedig Juhász Attila szerint nagy különbség lehet a finanszírozásban.

Ahogy hétfőn a kormány is felhívta a figyelmet, a 30%-os energiamegtakarítást mindenképp szükséges elérni, ennek érdekében minden igénylő számára javasolt tanácsadó igénybevétele. A kölcsönigénylők a beruházások műszaki-szakmai energetikai előkészítése és a projekt teljes életútja során a megvalósításig bármely energetikai tanácsadó szolgáltatását igénybe vehetik, így kiemelten. A felhívás szerint ilyenek

az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalon nyilvántartott Tanácsadói Regisztrációs Listán szereplő tanácsadók,

vagy - az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti tetszőleges első jogosult várományos szervezetek, akik a hitelesített energiamegtakarítás (HEM) keletkeztetés érdekében teljesítik a törvényben rögzített előírásokat, vagy

az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer kötelezett szervezeteinek műszaki tanácsadó, minőségbiztosító szolgáltatásai, vagy

valamely nem-kormányzati szervezet által kínált épületenergetikai tanácsadás, vagy

a Magyar Mérnöki Kamara lakossági energetikai tanácsadása.

Hogy oszlik meg a hitel és a támogatás?

A járástól függ, hogy oszlik meg a maximális, 6 millió forintos összeg a hitel és a vissza nem térítendő támogatás között, lásd erről az alábbi táblázatot. Ettől eltérést jelent, ha

az igénylő(k) együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem meghaladja a 511 810 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 130%-a), ebben az esetben a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

(ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 130%-a), ebben az esetben a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a az igénylő(k) együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettő havi átlagjövedelem nem éri el a 295 275 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 75%-a), úgy a legalacsonyabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

Az országos átlagjövedelemhez képest 75% alatt (3,5 millió Ft) 75-110% között (3 millió Ft) 110% felett (2,5 millió Ft) Bácsalmási járás Ajkai járás Budakeszi járás Baktalórántházai járás Aszódi járás Budapest 01. kerület Balmazújvárosi járás Bajai járás Budapest 02. kerület Barcsi járás Balassagyarmati járás Budapest 03. kerület Békési járás Balatonalmádi járás Budapest 04. kerület Berettyóújfalui járás Balatonfüredi járás Budapest 05. kerület Bonyhádi járás Bátonyterenyei járás Budapest 06. kerület Cigándi járás Békéscsabai járás Budapest 07. kerület Csengeri járás Bélapátfalvai járás Budapest 09. kerület Csurgói járás Bicskei járás Budapest 10. kerület Derecskei járás Bólyi járás Budapest 11. kerület Edelényi járás Budapest 08. kerület Budapest 12. kerület Encsi járás Budapest 15. kerület Budapest 13. kerület Fehérgyarmati járás Budapest 20. kerület Budapest 14. kerület Fonyódi járás Budapest 21. kerület Budapest 16. kerület Gönci járás Ceglédi járás Budapest 17. kerület Gyomaendrődi járás Celldömölki járás Budapest 18. kerület Hajdúhadházi járás Csongrádi járás Budapest 19. kerület Hegyháti járás Csornai járás Budapest 22. kerület Hevesi járás Dabasi járás Budapest 23. kerület Ibrányi járás Debreceni járás Dunakeszi járás Jánoshalmai járás Devecseri járás Érdi járás Jászapáti járás Dombóvári járás Gárdonyi járás Karcagi járás Dunaújvárosi járás Gödöllői járás Kemecsei járás Egri járás Győri járás Kiskőrösi járás Enyingi járás Komáromi járás Kiskunmajsai járás Esztergomi járás Móri járás Kisteleki járás Füzesabonyi járás Oroszlányi járás Komlói járás Gyáli járás Paksi járás Kunhegyesi járás Gyöngyösi járás Pilisvörösvári járás Kunszentmártoni járás Gyulai járás Székesfehérvári járás Letenyei járás Hajdúböszörményi járás Szentendrei járás Marcali járás Hajdúnánási járás Szigetszentmiklósi járás Mátészalkai járás Hajdúszoboszlói járás Tatabányai járás Mezőcsáti járás Hatvani járás Tatai járás Mezőkovácsházai járás Hódmezővásárhelyi járás Téti járás Mohácsi járás Jászberényi járás Vecsési járás Mórahalmi járás Kalocsai járás Veszprémi járás Nagyatádi járás Kaposvári járás Nagykállói járás Kapuvári járás Nyíradonyi járás Kazincbarcikai járás Nyírbátori járás Kecskeméti járás Ózdi járás Keszthelyi járás Pécsváradi járás Kisbéri járás Pétervásárai járás Kiskunfélegyházi járás Putnoki járás Kiskunhalasi járás Püspökladányi járás Kisvárdai járás Sarkadi járás Körmendi járás Sellyei járás Kőszegi járás Siklósi járás Kunszentmiklósi járás Szécsényi járás Lenti járás Szentlőrinci járás Makói járás Szerencsi járás Martonvásári járás Szigetvári járás Mezőkövesdi járás Szikszói járás Mezőtúri járás Tabi járás Miskolci járás Tamási járás Monori járás Tiszafüredi járás Mosonmagyaróvári járás Tiszavasvári járás Nagykanizsai járás Tokaji járás Nagykátai járás Vásárosnaményi járás Nagykőrösi járás Záhonyi járás Nyíregyházi járás Zalaszentgróti járás Orosházi járás Pannonhalmi járás Pápai járás Pásztói járás Pécsi járás Ráckevei járás Rétsági járás Salgótarjáni járás Sárbogárdi járás Sárospataki járás Sárvári járás Sátoraljaújhelyi járás Siófoki járás Soproni járás Sümegi járás Szarvasi járás Szegedi járás Szeghalmi járás Szekszárdi járás Szentesi járás Szentgotthárdi járás Szobi járás Szolnoki járás Szombathelyi járás Tapolcai járás Tiszakécskei járás Tiszaújvárosi járás Tolnai járás Törökszentmiklósi járás Váci járás Várpalotai járás Vasvári járás Zalaegerszegi járás Zirci járás Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium

