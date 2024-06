Százmilliárdok mozdultak meg egyszerre a leggazdagabb magyaroknál, kiderült, miben tartják a pénzüket

Egyre több pénz áramlik a fiatalabb generációkhoz a gazdag magyar családoknál, és ez még csak a kezdet. Nagyot mennek a magyar gazdagok befektetései között a külföldi devizák és sokan voltak, akik az állampapírkamatokból már nem állampapírt vettek. A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint idén tovább nőhet a magyar privátbanki vagyon, de az ügyfélszámban már nem várnak érdemi bővülést.

A Portfolio friss privátbanki körképében három szolgáltató vezetőjét kérdeztük arról, mit látnak a vagyonfelhalmozást leginkább befolyásoló és nehezítő tényezőnek, mekkora vagyontömeg mozdulhat meg itthon, melyek a privátbanki ügyfelek kedvenc befektetései és mennyivel gazdagodhatnak idén a vagyonos magyarok. A privátbankok körében készített legutóbbi felmérésünk eredményei itt olvashatóak:

Kérdéseinkre Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője, Bálint Attila, a Raiffeisen Bank privátbanki üzletágvezetője, Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezére és Soós Péter, a Hold Alapkezelő senior privátbankára válaszoltak.

Ma már 61 év a dollármilliomosok átlagéletkora Amerikában, holott 1992-ben ez még 57 év volt. A szakértők szerint egyre nehezebb saját erőből gazdaggá válni a mai világban. Mi a helyzet Magyarországon és a saját ügyfélkörötöknél? Hol van a privátbanki ügyfelek átlagéletkora és melyek a vagyonfelhalmozást leginkább befolyásoló és nehezítő tényezők most?

Bozsogi Tamás, OTP Private Banking: Az OTP Private Banking, több mint 21 ezer ügyfelével a legnagyobb privátbanki szolgáltató Magyarországon, a teljes privátbanki szegmens kezelt vagyonának harmada koncentrálódik nálunk, így igen jó rálátásunk van a piacra. Tapasztalataink szerint az ügyfelek átlagéletkorára vonatkozóan hasonló tendenciák érvényesülnek, mint az Egyesült Államokban, még akkor is, ha mást jelent vagyonosnak lenni a kelet-közép-európai régióban, mint a tengerentúlon, így a piaci szegmenseket tekintve láthatunk eltéréseket. De nem csak a vagyon nagyságrendjében, abban is vannak a régióban eltérések az Egyesült Államokhoz képest, hogy miként alapozható meg, illetve milyen ütemben gyarapítható ez a vagyon. Ha csak az elmúlt időszakot tekintjük, más inflációs és kamatkörnyezetben kellett megtalálnunk a térség adta lehetőségeket, de pont ezért fontos a mi szerepünk tanácsadóként. Emellett a közös történelmi tapasztalatok nyomán a generációváltás kérdése láthatóan az egész régióban fontossá vált az elmúlt években.

Soós Péter, Hold Alapkezelő: Vagyonfelhalmozási trendekben külön kell választani az utódlás révén vagyonhoz jutó második generációt, a 90-es években vagy 2000-es évek elején céget alapító első generációs vagyonfelhalmozókat, és az elmúlt tíz évben induló vállalatok tulajdonosait, vezetőit. Az utolsó csoportból kevesebben jutottak mára abba az életciklusba, hogy az aktív cégépítés mellett vagy után már nagyarányú értékpapír-befektetőként is megjelenjenek a privátbanki piacon. De ez csak idő kérdése.

Az első két csoport külön-külön teljesen más megközelítést igényel, amelyre minden privátbanknak meg kell találni a saját válaszát. A Hold Alapkezelőnél nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tradicionálisan kiemelkedő partnerek tudjunk lenni az elsőgenerációs vagyonfelhalmozók számára, de közben fiatalos kommunikációval és naprakész digitális megoldásokkal meg tudjuk szólítani és ki is tudjuk szolgálni a második és idővel harmadik generációs ügyfeleket is. Részben ennek is köszönhetően ügyfeleink átlagéletkora valamivel a szektor átlaga alatti: 53 év. De nem csak az átlagéletkor viszonylag alacsony, hanem a medián és a vagyonnal súlyozott medián is szinte ugyanennyi (54 év).

Vagyis éppen annyi 54 év alatti ügyféllel rendelkezünk, mint ahányan 54 évnél fiatalabbak, és a kezelt vagyon is nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a 54 év alatti és 54 év feletti ügyfeleink között.

Bálint Attila, Raiffeisen Private Banking: Az életszínvonal általános emelkedése, a közlekedés biztonságát egyre hatékonyabban támogató technológiák és az egészségügy hihetetlen mértékű fejlődése ugyanúgy hozzájárulnak a várható élethossz növekedéséhez, mint a fejlett világot már régóta jellemző háborúmentes időszak. Miután ezen faktorok túlnyomó többsége a magyarországi vagyonfelhalmozók esetében is jelen van, a jelenség sok esetben késlelteti a vagyonátruházás esedékességét. Ugyanakkor a tudatos társadalmi szerepvállalás, az edukáció és a sok kommunikáció segíti az ügyfélkörünket abban, hogy még erejük teljében gondoskodhassanak a jövőről.

Az eredményeink visszaigazolják a törekvéseinket, hiszen a Raiffeisen Private Banking ügyfelei túlnyomó többségben 45 és 75 közöttiek, következésképpen kijelenthető, hogy határozottan jól állunk a tudatos vagyontranszferek vonatkozásában.

Ezen túlmenően a „PB Next Gen” azaz a 45 felettiek is szép számban reprezentálják portfoliónkon belül a korosztályukat, azaz a célzott piaci fókuszunk is szépen szállítja a várt eredményeket.

Egyre több jel utal arra, hogy jelentős vagyontömegek indulhatnak meg itthon is, a privátbanki ügyfélkör nagy része már a generációváltás/utódlásmenedzsment küszöbén áll. Mekkora vagyontömeget érint ez a saját ügyfélkörötöknél és milyen kihívásokat jelent a közeljövőre nézve az üzleti működésetekben?

Soós Péter, Hold: A Hold Alapkezelőnél több mint tíz éve foglalkozunk a generációváltás témakörével. Részben éppen annak is köszönhető az ügyfeleink viszonylag alacsony medián életkora, hogy a második generáció egyre több tagját, az alapítókkal együttműködve, proaktívan vonjuk be a vagyonkezelésbe, azzal a céllal, hogy akár több évtizedes vagyonkezelési tapasztalattal rendelkezzenek, mire az átörökített vagyon kezelésének terhe rájuk nehezedik. Privátbankáraink a cégutódlás dilemmáival kapcsolatban is folyamatosan képzik magukat. A generációs vagyonok kezelésének idővel ez a tudás is alappillérévé kell váljon.

Az általunk kezelt vagyon 35 százalékát birtokolják 60 évnél idősebb ügyfeleink, míg mindössze 10 százalék esetében idősebb a tulajdonos 70 évnél.

Hiszünk abban, hogy a generációváltásra való felkészülés ideális esetben már akkor elkezdődik, amikor a vagyon tulajdonosának első gyereke megszületik. A következő éles pont a gyerek(ek) nagykorúvá válása. És mire a következő generáció eléri a 30-35 éves kort már nagyon hasznos, ha viszonylag átgondolt utódlási stratégiával rendelkezünk. A különböző vagyonkezelési megoldások megértése is fontos része a vagyonkezelésnek. Ennek egyik eleme, hogy 2020-óta vezetünk számlát bizalmi vagyonkezelőknek (céges és magánszemély formában is) és vagyonkezelő alapítványoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy bankáraink mélyen értsék ezen struktúrák működését, jogi környezetét és felhasználásuk utódlási vetületeit is. Az utódlást azonban nemcsak ügyfeleink, hanem privátbankáraink szintjén is nagyon fontosnak tartjuk. Ezért is döntöttünk szűk három évvel ezelőtt, hogy a privátbankári csapatunkat pályakezdő kollégákkal erősítjük. Mára a bankári csapat fontos részét alkotják a következő generációs kollégák, akik közvetlen közelről látják, értik a második, harmadik generációs ügyfelek vagyoni és hétköznapi dilemmáit is.

Bálint Attila, Raiffeisen: Az egész gondolkodásunkat, sőt, a termék és IT fejlesztéseink irányát és dinamikáját is a lehetséges vagyontranszferek határozzák meg. Egy olyan korosztály kiszolgálására készülünk, amelynek eltérő lesz a vagyonhoz fűződő érzelmi viszonyulása, mint amilyen az eredeti vagyonfelhalmozóé volt. Mindezért valószínűleg időből is kevesebbet szánnak majd a vagyon gondozására. A gyors, egyszerű és kényelmes ügyintézés lehet az az út, amellyel a vagyonátvevő generációnak is el lehet majd nyerni a szimpátiáját. E cél érdekében kínálunk akár TBSZ-re is helyezhető bizalmi vagyonkezelést és ezért látjuk ismét felfutni a vagyonkezelési szolgáltatásunkat. Ezért fejlesztettük ki a Megoldás alapcsaládot, ezért újítottuk meg gyökeresen a máris BÉT díjazott részvény kereskedési platformunkat, ezért vezettük be a videós kiszolgálási csatornánkat és ezért bővítjük hétről - hétre a mobil applikációnk funkcionalitását. Ezek mindegyike megáll persze önálló fejlesztésként is, de valójában egy olyan tudatos rendszer elemei, amelynek fókuszában a jövő vagyonosainak kiszolgálása áll.

Bozsogi Tamás, OTP: Mi magunk már évek óta tapasztaljuk, hogy egyre többek számára vált sürgetővé Magyarországon az utódlás, a vagyon átruházásának kérdése. Több megoldással is segítjük ezt privátbanki szolgáltatóként. Egyszerű és átfogó megoldást nyújt például a családi vagyonkezelési szolgáltatásunk, amellyel ügyfelünk a szeretteit is bevonhatja vagyona kezelésébe. A kedvezményezettek tehát amellett, hogy maguk is részesülnek a privátbanki szolgáltatásokkal járó megkülönböztetett figyelemben, döntési jogkört is kaphatnak, és átláthatják, hogy pontosan mekkora és milyen elemekből álló vagyonról van szó. Emellett tavaly óta már a bizalmi vagyonkezeléshez szükséges pénzügyi kereteket is teljes körűen biztosítjuk ügyfeleinknek. Eddigi tapasztalataink szerint mindkét megoldásunk iránt fokozott érdeklődés látható, eddig is már sokan igénybe vették őket, de még így is csak egy hosszú út elején tartunk, mindkét megoldástól további komoly felfutást várunk.

Mibe fektetnek most a vagyonos magyarok, mely szektorokat, papírokat keresik és melyek a legkedveltebb devizák, ha befektetésről van szó? Okoztak-e átsúlyozást a privátbanki portfóliókban a beesett lakossági állampapír-kamatok?

Bálint Attila, Raiffeisen: Nem érzékelünk fókusztolódásokat. A járt utat egyelőre senki nem cserélte járatlanra. Miért is tenné, amikor az elmúlt közel harminc évünk során a sikert mindig is a több lábon állás, azaz a diverzifikált portfólióépítés garantálta?

A generációváltás véleményem szerint leginkább a mandátum alapú portfóliókezelés szerepének növekedését és az ügyfélkörünk bővülését fogja majd elősegíteni.

Az előzőre a jó néhány évtizede jól működő vagyonkezelési szolgálásunk, az utóbbira pedig a már megerősített bankári létszámunk adja meg a választ. A lakossági állampapírok csak kis mértékben tudtak teret nyerni az elmúlt esztendőkben a teljes portfóliónkon belül, ezért visszaesni sem nagyon tudnak. A kötvényhányadon belül az állampapíroknak megvan természetesen a maga szerepe, de egy tudatos befektető nézetében semmiképpen sem hasítanak ki jelentősebb szeletet a részvény, deviza, befektetési jegy, vagy éppen strukturált termékek tortájából.

Szabó Balázs, Hold: Devizákat tekintve az euróra és forintra vonatkozó kereslet aránya átlagosnak látszik, a 2022 ősze óta eltelt idő megnyugvást hozott. Ahogy az elmúlt években is, a Hold privát vagyonkezelt állomány körülbelül fele van külföldi devizában: ez túlnyomó többségében eurót, kis hányadban dollárt jelent. Míg a piacon az elmúlt egy-két évben a befektetésijegy-állomány növekedés 95% feletti arányban, tehát szinte teljesen pénzpiaci vagy kötvényalapokban csapódott le, addig mintha a részvény-, vegyes, abszolút hozamos alapok piaca is éledezne.

Bár a statisztikákban ez még inkább csak a vegyes alapoknál látszik, a jövőben az a várakozásunk, hogy a részvény és abszolút hozamú alapok tere is növekedni fog a kötvényhozamok esésével és a lakossági állampapírok reálhozamának csökkenésével párhuzamosan.

Jól azonosítható, kedvenc szektorok most az AI-felfutás és az NVidia kivételével nem igazán vannak, de ez az időszak sem hasonlítható a 2021-ben látott technológiai és zöld részvények körüli őrülethez.

Bozsogi Tamás, OTP: A lakossági állampapírokból beérkezett kamatokat jellemzően diverzifikáltan fektették be az ügyfelek.

Tehát bár volt, aki visszaforgatta a hasznát állampapírba, jellemzően inkább más termékekkel építették az ügyfelek tovább a portfóliójukat. Például befektetési alapokkal, strukturált termékekkel és például devizás kötvényekkel.

Jelenleg a részvénypiaci szektorok közül népszerű a kelet-közép-európai régió, amelyet alacsony árak jellemeznek a növekedési potenciál mellett, így itt több termék is keresett – részvények, vegyes alapok, abszolút-hozamú alapok. Ezek közé tartozik az OTP Csoport által nemrég létrehozott OTP CETOP ETF is, amely a régió hét piacának 25 blue chipjét tartalmazhatja. A régiós kitettségek mellett természetesen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések, technológiai alapok, egyedi részvények továbbra is népszerűek, illetve egyéb nagyobb strukturális trendek mentén is igyekszünk navigálni a befektetéseket, így az egyészségügyi szektor részvényei és az aranykitettség is megjelenik a portfóliókban. Kötvényeket tekintve az eurós, dolláros kötvényhozamok továbbra is megmozgatják az ügyfelek fantáziáját, devizában pedig továbbra is domináns az euró, de egy privátbanki portfólióban jellemzően a dollárnak is van helye, még ha alacsonyabb súllyal is tartják az ügyfelek.

Milyen évet vártok a hazai privátbanki szektor kapcsán idén, milyen vagyonbővülés jöhet a tavalyi kiugró számokután? Mivel lehetne felrázni a jóformán inkább csak stagnáló piaci ügyfélszámokat?

Szabó Balázs, Hold: A lakossági állampapírok reálhozamának és az ingatlanbefektetések vonzóságának csökkenése, illetve a pénzügyi tudatosság lassú, de növekvő fejlettsége hozhat új privátbanki ügyfeleket a piacra. Ahogyan az elmúlt időszakban is láttuk a piacon, elsősorban vagyonnövekedésben látunk majd növekedést, és kevésbé az ügyfelek számában.

Bozsogi Tamás, OTP: Mi a magunk részéről már az első negyedévben is egy jóval jelentősebb növekedést láttunk a tavalyinál: több mint 5 százalékkal gyarapodott, így idén átlépte a 3 ezer milliárd forintot az OTP Private Banking által kezelt vagyon.

Ha az eddigi növekményt vesszük alapul, akkor 2024-ben is dinamikus, kétszámjegyű növekedésre számíthatunk. Az új ügyfelek tekintetében szintén közel kétszámjegyű növekedésre számítunk erre az évre.

Tehát a gazdasági növekedés beindulása, az alacsonyabb kamatkörnyezet és infláció mellett az általunk kezelt privátbanki vagyon dinamikus növekedését prognosztizáljuk 2024-re.

Bálint Attila, Raiffeisen: Az ügyfélszámot alapvetően az ország mérete, azaz a lakosság számossága határozza meg, így ebben a dimenzióban nem várok bővülést. A kezelt vagyon viszont ugyanolyan intenzíven nőni fog és nőni is tud, mint az előző években. A jól működő értékpapír portfóliónk természetesen érdemben tudnak hozzájárulni a családi vagyoni háttér megerősítéséhez, de a gazdagodás bázisának alakításában elsődleges szerepet mégis csak az ügyfélkör alap értékei és képességei viselnek.

Még senki nem lett attól gazdag, hogy nyitott egy Private Banking számlát.

