MBH: indul az Otthonfelújítási Program - Mire éri meg elkölteni az otthonfelújítási milliókat?

A hazai lakóépületek legalább 80 százaléka 1990 előtt épült, a lakásállomány nagyjából 40 százaléka pedig energetikai szempontból rossz kategóriába sorolható, a lakóingatlanok energiahatékonyságának javítása indokolt – hangsúlyozták az MBH Bank szakértői az Otthonfelújítási program indulása kapcsán tartott sajtótájékoztatón. A program során mintegy 20 ezer lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított 108 milliárd forintnyi forrásból. Az Otthonfelújítási Program fókuszában a családi házak, a Kádár-kockák lesznek, a felújítási munkálatok középpontjában a homlokzati és födémszigetelés, a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése lesznek. Az MBH a programhoz kapcsolódó új hiteltermékeket is kidolgozott.

Az Otthonfelújítási Program legfontosabb részletei

Az új Otthonfelújítási Programban legfeljebb 7 millió forintnyi beruházási költség számolható el energetikai korszerűsítésre. Ha valaki kihasználja ezt a maximális összeget, akkor 1 millió forint önerőt kell felhasználnia, emellé 6 millió forintnyi állami forrást vehet igénybe. Ebből a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel egyaránt 2,5, 3 vagy 3,5 millió forint lehet, járástól és egy főre eső háztartási jövedelemtől függően (lásd az alábbi 10. pontot). A hitel futamideje a legfeljebb 2 éves rendelkezésre tartási idővel együtt legfeljebb 12 év lehet, törlesztőrészlete ezzel 14-25 ezer forint. A program során 30 százalékos primer energiaigény-megtakarítást kell elérni az ingatlanon.

Miért fontos a lakóingatlanok korszerűsítése?

Az MBH Bank elemzése szerint a magyarországi lakások jelentős része, több mint 50 százaléka 1960 és 1990 között épült. A 2000 után készült lakóingatlanok aránya kevesebb mint 12 százalék, a 2010 utániaké pedig nem éri el a 4 százalékot, így egyértelműen megállapítható, hogy a hazai lakásállomány elöregedett.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 01. Tibor Dávid: nagyon fontos lenne az Otthonfelújítási Program folytatása

Hozzávetőlegesen 40 százaluk energetikai szempontból rossz kategóriába tartozik, míg az átlagos energetikai besorolásba 55 százalék, és a lakásoknak csak kevesebb mint 5 százaléka sorolható az ennél kedvezőbb kategóriák valamelyikébe.

Az épített új lakások száma messze nem elég a lakásállomány megújulásához. Sok a "Kádár-kocka", amelyek most a felújítás szempontjából a fókuszba kerülnek. Egy átlagos, még fel nem újított Kádár-kocka energiafogyasztása 450-500 kWh/m2/év, ez 4-5-szöröse egy ma korszerűnek mondott épület energiafelhasználásának, a panellakások átlagos fogyasztásának pedig duplája.

A rendszerváltás előtt épült házak építésekor jellemzően nem volt szempont az alacsony energiafelhasználás, emellett Magyarországon 2013 és 2022 között a lakosság nem szembesült a piaci energiaárakkal.

Az elmúlt években az energiaár-emelkedés és a rezsiválság nagyban megnehezítette a piaci felhasználók helyzetét, ezzel egyidőben a lakóingatlanok energiahatékonyságára vonatkozó követelmények is szigorodtak, így a lakosság számára is megkerülhetetlenné vált a lakások energiahatékonyságának témája. Az 1945 előtt épült házak esetében hozzávetőleg évi 250 ezer-1,5 millió forint, az 1946 és 1980 közöttieknél 205 ezer-1,6 millió forint, az 1981 és 1990 között épült házaknál 190 ezer-1,2 millió forint közötti összeget lehet megspórolni évente a korszerűsítéssel.

A legnagyobb potenciál a családi házak felújításában rejlik. A felújítási munkákat tekintve pedig a legnagyobb lehetőség a homlokzati falak szigetelésében van, ugyanis a nagy felületeken keresztül távozik az energia jelentős része (átlagosan 35%-a). Ám a nyílászáró csere fajlagosan a legolcsóbb, a második a fűtési rendszer átalakítása, míg a homlokzat és a padlásfödém szigetelése az előző tételekhez képest drágább.

Bármilyen kivitelezőt választhat az ügyfél, de az ÉMI honlapján szereplő regisztrált kivitelezők esetén előleg lekérésére is van lehetősége a háztulajdonosnak - hangzott el a tájékoztatón. Saját kockázatra az ügyfél elkezdheti a felújítást a kölcsönkérelem benyújtásakor, ám ha valamilyen oknál fogva meghiúsul a támogatás, ezt az ügyfél nem kérheti számon.

Az MBH arra nem számít, hogy a rendelkezésre álló keret néháénynapon belül kimerülne, de arra lehet számítani, hogy a program vége előtt kimerülnek a források.

Új hiteltermékeket is elindít az MBH

Az MBH Bank április 30-án írt alá szerződést a Magyar Fejlesztési Bankkal, amelyben arról állapodtak meg, hogy a 2021–2027-es uniós fejlesztési ciklus lakossági hitelprogramjait elérhetővé teszik az MFB Pont Plusz lakossági hálózatukon keresztül. A hitelintézet a 154 bankfiókból álló, országos lefedettségű MFB Pont Plusz hálózatában július 1-től fogadja a lakosság Otthonfelújítási program kapcsán benyújtott pályázatait.

Az MBH egy felújító személyi kölcsönt is elindít, amit addícionális finanszírozásra használhatnak fel kedvezményes kamatszint mellett az Otthonfelújítási Programban részt vevő ügyfelek - fejtette ki Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese. Nagyobb összegű finanszírozást is lehetővé tevő jelzálogfedezetű konstrukciót is kidolgoztak, amelyhez kamatkedvezmény társul.

Címlapkép forrása: Portfolio