Indul a roham az otthonfelújítási milliókért: 10 dolog, amire nagyon figyelj!

Az új Otthonfelújítási Programban legfeljebb 7 millió forintnyi beruházási költség számolható el energetikai korszerűsítésre. Ha valaki kihasználja ezt a maximális összeget, akkor 1 millió forint önerőt kell felhasználnia, emellé 6 millió forintnyi állami forrást vehet igénybe. Ebből a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel egyaránt 2,5, 3 vagy 3,5 millió forint lehet, járástól és egy főre eső háztartási jövedelemtől függően (lásd az alábbi 10. pontot). A hitel futamideje a legfeljebb 2 éves rendelkezésre tartási idővel együtt legfeljebb 12 év lehet, törlesztőrészlete ezzel 14-25 ezer forint. A program végleges feltételeinek a részleteit alábbi cikkünkben mutattuk be:

1. Gyorsan kimerülhet a keret, sietni kell

A hitelprogram keretében 2024. július 1-től legkésőbb 2025. december 31-éig lehet kölcsönkérelmet benyújtani, és 2026. április 30-áig, illetve a forráskeret kimerüléséig lehet kölcsönszerződést kötni. A rendelkezésre álló forrás kimerülésével a hitelprogramot felfüggesztik, márpedig mindössze 20 ezer családi ház korszerűsítése támogatható, aminél várhatóan jóval nagyobb lesz a kereslet. Budapesten a felhasználható támogatási keretösszeg 6,39 milliárd forint, a magas hatásfokú gázkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítés céljára pedig 20 milliárd érhető csak el. Érdemes tehát mielőbb benyújtani a hiánytalan kölcsönkérelmet. 266 lakossági MFB Ponton lehet ezt megtenni, az MFB keresőjével könnyen megtalálható a legközelebbi OTP, MBH vagy Gránit fiók, ahol lehetséges az ügyintézés. A munkálatokat két éven belül kell elvégezni, ugyanis 6-tól 24 hónapig tarthat a hitel rendelkezésre tartási ideje. Ezt követi a 3 hónapos türelmi idő a hitel törlesztésének megkezdése előtt, ennek lejárta előtt kerül sor az eredményesség mérésre, a kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás jogosultságának ellenőrzésére.

2. Csak bizonyos felújítási munkákra lehet igénybe venni

Erőteljesen korlátozták a támogatható munkálatok körét az előző, 2021-2022-ben elérhető otthonfelújítási programhoz képest. Az új programban kizárólag 1. hőszigetelés, 2. nyílászárók cseréje, 3. használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, 4. fűtéskorszerűsítés (gázkazán, kéménytechnikai fejlesztések, kondenzációs kazán, szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje, meleg vizes puffertartály létesítése), 5. az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó helyreállítási, javítási munkálatok költségeire vehető igénybe. Az előzetes tervekhez képest bekerült a támogatott tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése és a kőzetgyapot hőszigetelés is. Fontos, hogy kizárólag lakáscélú energiafelhasználás történhet a fejlesztéssel érintett lakóingatlanban.

3. Előre és utólag is alá kell támasztani a legalább 30%-os energiamegtakarítást

A legalább 30% mértékű primerenergia-megtakarítás előzetes alátámasztásához a kölcsönkérelemhez csatolni kell az épületnek a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató és a széndioxid-kibocsátási értékeket is tartalmazó hiteles energetikai tanúsítvány aláírt példányát és energetikai számítását is, továbbá a beruházás megvalósítása utáni (tervezett) állapotra vonatkozó, aláírt energetikai számítást. A hiteles energetikai tanúsítvány kiállítására a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében regisztrált energetikai tanúsítók jogosultak. Amennyiben valaki 40%-os energiamegtakarítást is képes elérni, a vissza nem térítendő támogatás 5 százalékponttal megemelhető, a hitelrész pedig ennyivel csökkenthető. Végezetül a záró hiteles energetikai tanúsítványt is ki kell állítani, ha ez alapján nem éri el a megvalósított beruházás a 30%-os primerenergia-megtakarítást, az ügylet szabálytalanná válik és a teljes finanszírozási összeget vissza kell fizetni.

4. A kulcstermékek közül lehet csak válogatni

Múlt hét óta elérhető az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. honlapján az Otthonfelújítási Program keretében támogatott építési termékek, valamint hő- és melegvíztermelő berendezések listája. Kizárólag az ezeken a listákon szereplő termékek közül választhatnak az igénylők, ha részt kívánnak venni a programban. A felhasználható kulcstermékek listája önkéntes gyártói adatszolgáltatáson és nyilvánosan közzétett adatokon alapul, így folyamatosan bővül. Az építési termékeknek rendelkezniük kell az ÉMI NKft. által kiadott egyszerűsített környezeti minősítéssel, a környezeti pontszám minimum értéke el kell, hogy érje a 8-at.

5. Nem léphetők túl a maximális fajlagos költségek

A hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, használati melegvíz rendszerek korszerűsítése és tanúsítás, illetve a tanácsadás során felhasznált minden termék és szolgáltatás fajlagos ára nem haladhatja meg a felhívás 2. melléklete szerinti maximum árakat. A fajlagos maximum költségek a helyreállításhoz, javításhoz kapcsolódó költségeket is tartalmazzák. A fajlagos árak betartására természetesen elsősorban az építőanyag-kereskedők és kivitelezők dolga odafigyelni.

6. Elfogadható számlák és finanszírozási mód

A hitelprogramból a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható, de csak a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számla fogadható el. A kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozással, vagy a számla kiállítójának történő közvetlen utalással (úgynevezett közvetlen szállítói finanszírozással) kerülhet folyósításra. A saját forrás igazolt felhasználását követően előlegszámla, vagy előlegbekérő /díjbekérő/ proforma számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. Az igénybevett szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a finanszírozási összeg 75%-át. A finanszírozási összeg 50%-át meghaladó szállítói előleg igénybevételére az a kivitelező vagy szállító jogosult, amely szerepel az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán, de nem kizárólag velük köthető kivitelezői szerződés. Amennyiben bővítés, átalakítás, átépítés is kapcsolódik az eneragiakorszerűsítéshez, az ezek kapcsán kiállított számlákat jól el kell különíteni. Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (összesen nettó 1,5 millió forint alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében fogadható el.

7. Meg kell felelnie az ingatlannak

Az Otthonfelújítási Program az 1990. december 31-e előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra terjed ki. Igénylő csak az lehet, aki tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik az ingatlanban, amely kizárólag a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban bejegyezett belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház lehet. Időközbeni ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít. A korszerűsítéssel érintett, életvitelszerűen lakott ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. július 1. óta a kölcsönigénylő vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelyevagy tartózkodási helye kell, hogy legyen. Ingatlan adásvétel esetén elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés is. A kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés. A tulajdonjog bejegyzésre szükség van a hitelszerződés megkötéséhez, ennek megtörténtét a kölcsönszerződéskötésig az adósnak igazolnia kell.

8. A jövedelmet igazolni kell, nagy köztartozás nem lehet

A jövedelmet igazolni kell (pl. az itt elérhető munkáltatói igazolással). A kötelezően bevont adóstárs esetén csak akkor szükséges jövedelem igazolás benyújtása, ha a kölcsönigénylő önállóan nem felel meg a jövedelmi elvárásoknak. Amennyiben az (együttes) nettó havi jövedelem alacsonyabb, mint 600 ezer forint, úgy ezen összesített jövedelmek összegének maximum 50%-a fordítható havi adósságszolgálatra, efölött 60%. Nem jogosult a hitelre, akinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; Az érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozás is kizáró ok, kivéve, ha a közüzemi szolgáltató számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. Nem vehet részt a programban az sem, akinek a lakossági központi hitelinformációs rendszerben (KHR) hitelmulasztása van, vagy az veszteségleírással rendeződött.

9. Érdemes tanácsadást igénybe venni

Tanácsadó igénybevétele nem feltétel a program során, de erősen ajánlott. A projektmegvalósításhoz 1. az ÉMI Nkft. ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán és Tanácsadói Regisztrációs Listán szereplő, a regisztrációs feltételeket teljesítő kivitelezőkkel (integrátorok, generálkivitelezők, szakági kivitelezők) és tanácsadókkal, vagy más kivitelezőkkel és tanácsadókkal opcionálisan köthető szerződés. Emellett igénybe lehet venni 2. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti tetszőleges első jogosult várományos szervezeteket, akik a hitelesített energiamegtakarítás (HEM) keletkeztetés érdekében teljesítik a törvényben rögzített előírásokat, vagy 3. az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer kötelezett szervezeteinek műszaki tanácsadó, minőségbiztosító szolgáltatásait, vagy 4. valamely nem-kormányzati szervezet által kínált épületenergetikai tanácsadást, vagy 5. a Magyar Mérnöki Kamara lakossági energetikai tanácsadását.

10. Járások és jövedelmek: hol mennyi vehető fel?

A járástól függ, hogy oszlik meg a maximális, 6 millió forintos összeg a hitel és a vissza nem térítendő támogatás között, lásd erről az alábbi táblázatot. A lényeg:

az országos átlagjövedelem 75%-a alatt lévő járásokban legfeljebb 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és legfeljebb 2,5 millió forint kamatmentes hitel vehető igénybe,

az országos átlagjövedelem 75%-110%-a között lévő járásokban legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás és legfeljebb 3 millió forint kamatmentes hitel vehető igénybe,

az országos átlagjövedelem 110%-a felett lévő járásokban legfeljebb 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és legfeljebb 3,0 millió forint kamatmentes hitel vehető igénybe.

Ettől eltérést jelent bármely járásban, ha

az igénylő(k) együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem meghaladja a 511 810 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 130%-a), ebben az esetben a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

(ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 130%-a), ebben az esetben a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult. az igénylő(k) együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem nem éri el a 295 275 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 75%-a), úgy a legalacsonyabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

Az egy főre jutó jövedelmi szint meghatározása során figyelembe veszik az igénylővel egy háztartásban élő, eltartott (25 év alatti vagy megváltozott munkaképességű) gyermekeket is.

Az országos átlagjövedelemhez képest 75% alatt (3,5 millió Ft) 75-110% között (3 millió Ft) 110% felett (2,5 millió Ft) Bácsalmási járás Ajkai járás Budakeszi járás Baktalórántházai járás Aszódi járás Budapest 01. kerület Balmazújvárosi járás Bajai járás Budapest 02. kerület Barcsi járás Balassagyarmati járás Budapest 03. kerület Békési járás Balatonalmádi járás Budapest 04. kerület Berettyóújfalui járás Balatonfüredi járás Budapest 05. kerület Bonyhádi járás Bátonyterenyei járás Budapest 06. kerület Cigándi járás Békéscsabai járás Budapest 07. kerület Csengeri járás Bélapátfalvai járás Budapest 09. kerület Csurgói járás Bicskei járás Budapest 10. kerület Derecskei járás Bólyi járás Budapest 11. kerület Edelényi járás Budapest 08. kerület Budapest 12. kerület Encsi járás Budapest 15. kerület Budapest 13. kerület Fehérgyarmati járás Budapest 20. kerület Budapest 14. kerület Fonyódi járás Budapest 21. kerület Budapest 16. kerület Gönci járás Ceglédi járás Budapest 17. kerület Gyomaendrődi járás Celldömölki járás Budapest 18. kerület Hajdúhadházi járás Csongrádi járás Budapest 19. kerület Hegyháti járás Csornai járás Budapest 22. kerület Hevesi járás Dabasi járás Budapest 23. kerület Ibrányi járás Debreceni járás Dunakeszi járás Jánoshalmai járás Devecseri járás Érdi járás Jászapáti járás Dombóvári járás Gárdonyi járás Karcagi járás Dunaújvárosi járás Gödöllői járás Kemecsei járás Egri járás Győri járás Kiskőrösi járás Enyingi járás Komáromi járás Kiskunmajsai járás Esztergomi járás Móri járás Kisteleki járás Füzesabonyi járás Oroszlányi járás Komlói járás Gyáli járás Paksi járás Kunhegyesi járás Gyöngyösi járás Pilisvörösvári járás Kunszentmártoni járás Gyulai járás Székesfehérvári járás Letenyei járás Hajdúböszörményi járás Szentendrei járás Marcali járás Hajdúnánási járás Szigetszentmiklósi járás Mátészalkai járás Hajdúszoboszlói járás Tatabányai járás Mezőcsáti járás Hatvani járás Tatai járás Mezőkovácsházai járás Hódmezővásárhelyi járás Téti járás Mohácsi járás Jászberényi járás Vecsési járás Mórahalmi járás Kalocsai járás Veszprémi járás Nagyatádi járás Kaposvári járás Nagykállói járás Kapuvári járás Nyíradonyi járás Kazincbarcikai járás Nyírbátori járás Kecskeméti járás Ózdi járás Keszthelyi járás Pécsváradi járás Kisbéri járás Pétervásárai járás Kiskunfélegyházi járás Putnoki járás Kiskunhalasi járás Püspökladányi járás Kisvárdai járás Sarkadi járás Körmendi járás Sellyei járás Kőszegi járás Siklósi járás Kunszentmiklósi járás Szécsényi járás Lenti járás Szentlőrinci járás Makói járás Szerencsi járás Martonvásári járás Szigetvári járás Mezőkövesdi járás Szikszói járás Mezőtúri járás Tabi járás Miskolci járás Tamási járás Monori járás Tiszafüredi járás Mosonmagyaróvári járás Tiszavasvári járás Nagykanizsai járás Tokaji járás Nagykátai járás Vásárosnaményi járás Nagykőrösi járás Záhonyi járás Nyíregyházi járás Zalaszentgróti járás Orosházi járás Pannonhalmi járás Pápai járás Pásztói járás Pécsi járás Ráckevei járás Rétsági járás Salgótarjáni járás Sárbogárdi járás Sárospataki járás Sárvári járás Sátoraljaújhelyi járás Siófoki járás Soproni járás Sümegi járás Szarvasi járás Szegedi járás Szeghalmi járás Szekszárdi járás Szentesi járás Szentgotthárdi járás Szobi járás Szolnoki járás Szombathelyi járás Tapolcai járás Tiszakécskei járás Tiszaújvárosi járás Tolnai járás Törökszentmiklósi járás Váci járás Várpalotai járás Vasvári járás Zalaegerszegi járás Zirci járás Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium, Portfolio

