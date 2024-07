Új informatikai és operációs csúcsvezetője lesz az Erstének

Kaliszky András lesz 2025 januártól az Erste Bank Hungary informatikai és operációs területért felelős igazgatósági tagja – jelentette be a pénzintézet. A pozíciót Foltányi Tamás 2024 végéig tölti be, az idén 65 éves vezető úgy döntött, ezt követően nyugdíjba vonul.

Kaliszky András 2022 augusztusa óta vezeti az Erste Bank Serbiánál az informatikai és operációs területet igazgatósági tagként. A szakember a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, majd a University of Wisconsin Milwaukee egyetemen MBA diplomát. Ezt követően a PwC-nél és az IBM-nél foglalkozott banki rendszerek fejlesztésével, illetve operációs stratégiával. A bankszektorban húsz éve dolgozik, több mint tizenöt éve tölt be informatikai és operációs felső vezetői pozíciót különböző hazai és külföldi bankoknál. Szerbia mellett dolgozott Csehországban is négy éven át.

Foltányi Tamás 2016-ban csatlakozott az Erstéhez, és jelentős szerepe volt a bank átalakulásában, így például a Citi Bank lakossági üzletágának integrációjában és egyéb akvizíciókban. Fontos szerepet játszott az informatikai architektúra korszerűsítésében és az adattárházi környezet konszolidációjában. A szakember rendszeres résztvevője a Portfolio fintech és banki digitalizációs konferenciáinak, legutóbb Financial IT rendezvényünkön vett részt.

Foltányi Tamás Erste Bank, operációs igazgató (COO) Foltányi Tamás az Erste Bank Hungary Zrt. operációs igazgatója (COO) és igazgatósági tagja. Ezt megelőzően Foltányi Tamás tíz éven át az FHB Jelzálogbanknál dolgozott, ahol 2005-től kezdve vezérigazga Tovább … Tovább Foltányi Tamás az Erste Bank Hungary Zrt. operációs igazgatója (COO) és igazgatósági tagja. Ezt megelőzően Foltányi Tamás tíz éven át az FHB Jelzálogbanknál dolgozott, ahol 2005-től kezdve vezérigazga

Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója megköszönte Foltányi Tamás közel kilenc éves, "számos kihívással, akvizícióval és vírushelyzettel tarkított munkáját". Egyúttal sok sikert kívánt Kaliszky Andrásnak a jövő januárban induló munkájához.

Címlapkép forrása: Portfolio