Ütik a Wells Fargót

Az elemzői várakozásokban szereplő bevételt és egy részvényre jutó eredményt kis mértékben felülmúló második negyedéves számokról jelentett a Wells Fargo amerikai nagybank, a befektetők mégsem örülnek. A bank nettó kamatbevétele majdnem 10 százalékot esett. A tőzsdenyitás előtti kereskedésben több mint 5 százalékot esett a bank részvényeinek árfolyama.

A vártnál 2 százalékkal magasabb bevételről és közel 3 százalékkal magasabb EPS-ről jelentett a Wells Fargo.

A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 20,70 20,29 2,0% 20,53 0,8% EPS (USD) 1,33 1,29 2,9% 1,25 6,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Éves alapon a bevétel alig nőtt, míg az egy részvényre jutó eredmény 6 százalékkal növekedett.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A bank nettó kamatbevétel éves alapon 9,4%-kal 11,92 milliárd dollárra csökkent, az elemzők ennél magasabb kamatbevételre számítottak.

a pénzintézet nettó díj- és jutalékbevétele 8,8 milliárd dollár volt, éves alapon 19 százalékkal emelkedett,

a társaság időszaki átlagos hitelállománya 3 százalékkal kisebb, 917 milliárd dollár volt, míg átlagos betétállománya nem változott, 1,3 ezer milliárd dollár volt,

a nem kamatjellegű kiadások 2 százalékkal nőttek,

a nettó hitelezési értékvesztés 70,5%-kal 1,303 milliárd dollárra emelkedett, ami viszont felülmúlja a várakozásokat,

A bank 2024-re 7-9 százalék közötti nettó kamatbevétel csökkenésre számít, de jelentős bizonytalanságokra hívja fel a figyelmet.

A kilátásokról és az eredményekről a vezérigazgató Charlie Scharf azt mondta:

"A Wells Fargo átalakítására tett erőfeszítéseinket a második negyedév pénzügyi teljesítménye is tükrözte, mivel az egy részvényre jutó hígított eredmény mind az első negyedévhez, mind az egy évvel ezelőttihez képest nőtt. A díjalapú bevételeink növekedése továbbra is folytatódott, ami ellensúlyozta a nettó kamatbevétel várható csökkenését. A hitelteljesítmény megfelelt várakozásainknak, a kereskedelmi hitelek iránti kereslet továbbra is mérsékelt maradt, a betétállományok minden üzletágunkban növekedtek, és lassult az ügyfelek készpénzátcsoportosításának üteme a magasabb hozamú alternatívákba".

A tőzsdenyitás előtti kereskedésben 5 százalék feletti esést szenvedett el a bank a gyorsjelentés közzététele után.

