Megérkeztek az Otthonfelújítási Program első számai, nagy az érdeklődés a minisztérium szerint

Ütemezetten halad az Otthonfelújítási Program: már 5000 előzetes energetikai tanúsítvány készült el, és több mint 6000 érdeklődő egyeztetett róla az MFB Pontokon. A regisztrált termékek, kivitelezők és tanácsadók listája folyamatosan bővül – közölte Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár (címlapképünkön).

A július 1-jén elstartolt új Otthonfelújítási Program program megvalósításába kivitelezőként vagy tanácsadóként opcionálisan vonhatók be vállalkozások, számukra is megnyílt a regisztráció lehetősége. Azon igénylőknek tehát, akik bizonytalanok, hogy saját maguk képesek-e megtervezni a 30% primer energia-megtakarítást, javasolja a minisztérium, hogy forduljanak tanácsadóhoz vagy integrátorhoz, akik a szakmai tanácsadás mellett a megvalósítás lépésein is átsegítik a pályázókat – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A környezetvédelmi célok mentén kialakított, környezeti minősítéssel rendelkező építési kulcstermékek – szigetelési, nyílászáró, használati-melegvíz és fűtéskorszerűsítési termékek – listája az ÉMI Nonprofit Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül érhetők el.

Az önkéntes tanácsadói listán jelenleg 38 tanácsadó érhető el, míg az önkéntes kivitelezőin (integrátorok, generálkivitelezők, szakági kivitelezők) 340 vállalkozás, az építési kulcstermékek száma pedig jelenleg 1465 terméket számlál.

A családi házuk felújításához az érdeklődők számára az ÉMI készített egy kalkulációs segédletet is, amely a termékinformációs oldalon keresztül nyújt segítséget az igénylőknek. A kalkulátor segíti az energetikai korszerűsítés előzetes műszaki tartalmának tervezését a minimálisan elérendő 30% primer energiamegtakarítás eléréséhez és a beruházás becsült költségének előzetes kalkulációjához egyaránt.

A hő- és melegvíztermelő berendezések esetében fontos, hogy az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet értelmében az ivóvíz-, fürdővíz- és használatimelegvíz-kezelő technológiákat tartalmazó termékeknek rendelkezniük kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízbiztonsági engedélyével.

A program indulását követő két hét eredményeiről a minisztérium azt közölte, hogy az MFB Pont Plusz ügyfélszolgálatokon

több mint 6000-en egyeztettek eddig a pályázatról. A program keretében megvalósuló felújításokhoz már több mint 5000 energetikai tanúsítás készült el,

amiből látható, hogy legalább ugyanennyi háztartás már felkészült a programban való részvételre – közölte a minisztérium.