Félő, hogy a következő informatikai leállást nem fogják megúszni ennyivel az amerikai bankok

Az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) nevű amerikai felügyelet jelentése megállapította, hogy a bankok mintegy egyharmada 3-as vagy annál rosszabb minősítést kap ezen a területen egy 5 pontos skálán.

Az OCC a Bloombergnek adott nyilatkozatában közölte: Michael Hsu megbízott pénzügyi ellenőr következetes módon a bankok tudomására hozta, hogy tartózkodniuk kell az önelégültségtől, és aktívan kell kezelniük kockázataikat annak érdekében, hogy erősítsék és magasan tartsák a szövetségi bankrendszerbe vetett bizalmat.

A jelentés egyes részletei azt követően láttak napvilágot, hogy a múl pénteken egy órákig tartó globális számítógépes rendszerleállás bénította meg a légiközlekedésben, az egészségügyben és többek között a pénzügyi szolgáltatások területén aktív gazdasági szereplők informatikai rendszereit.

