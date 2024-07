CSOK, babaváró: új könnyítéseket jelentett be a kormány, de kiket fog érinteni?

A speciálisan adózó egyéni vállalkozók és az őstermelők a bevételük legalább 50%-át fogják tudni beszámíttatni a babaváró hitel és a CSOK igénylése során, és elég lesz 1 évnyi tb-jogviszonyt igazolniuk – jelentették be a mai Kormányinfón . Nem minden ilyen egyéni vállalkozót fog érinteni a döntés, hiszen bizonyos esetekben már most is elfogadják a bevétel legalább 50%-át jövedelemként a bankok.