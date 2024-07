Másodszor is elkérte Nagy Márton a bankok 1300 milliárdját, de úgy néz ki, megint nem fogja megkapni

Több mint egy éve már, hogy Nagy Márton miniszter kijelentette : 1300 milliárd forinttal több állampapírt kell venniük a bankoknak, cserébe a felére csökkenthetik az extraprofitadójukat. A tavaly még 200 milliárd feletti extraprofitadó idén le is feleződött, ám a bankok mindössze átrendezték az állampapír-portfóliójukat , az erről szóló rendelet szövege alapján ugyanis ez is elegendő volt hozzá. A kormány ezt mintha zokon vette volna , és július elején visszamenőleg is a teljes állomány növelését írta elő a bankoknak , ellenkező esetben nem felezhetik le az idei adójukat. Most úgy néz ki, a bankok jó része nem is fogja, mert ennyi állampapírt idén már nem éri meg vásárolniuk, inkább adóznak. Ha így lesz, döntésükkel idén inkább a költségvetés, jövőre viszont ők maguk járhatnak jobban.