10 000 milliárd felett a magyar szupergazdagok vagyona – Mutatjuk, mibe fektetnek

Az idei első félévet is a kedvező piaci hangulat határozta meg, ez pedig a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is kihatott: a Portfolio friss, Privátbanki Felmérése szerint június végén a magyar gazdagok számlája új mérföldkövet tudhat maga mögött, a rajtuk lévő vagyon meghaladta a 10 ezermilliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de egyre több szolgáltatónál van már 1000 milliárdot meghaladó privátbanki vagyon. Érdekesség, hogy míg a piac egésze a belépési limitek emelése felé megy, volt olyan szolgáltató, amely csökkentette a privátbanki szolgáltatás összeghatárát. Amilyen jót tett a hazai gazdagok vagyonának az első féléves piaci hangulat, olyan kihívásokat hozhat a második félév a vagyongyarapításban.

Többé-kevésbé kitartott az idei év első felében is a tavalyi kedvező piaci környezet, és ez a magyar gazdagok vagyonán is meglátszott: június végére a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon új mérföldkőhöz ért, átlépve a 10 ezermilliárd forintot, amely fél év alatt több mint 10%-os, egy év alatt pedig közel 21%-os növekedést jelent. További érdekesség, hogy a privátbanki ügyfélszámlák száma 2006 óta több mint duplájára, 60 ezer fölé nőtt. Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami az idei első félévben megint csak új rekordot, 173 millió forintot jelentett. A vagyonnövekedés mellett az új rekord annak is köszönhető, hogy az ügyfélszámlákra továbbra is igaz: jóval visszafogottabban bővültek a vagyonnál. Egyre több szolgáltatónál figyelhető meg az utóbbi időszakban a privátbanki belépési limit emelése, bár most volt olyan szolgáltató is, amely a piaci trenddel szembemenve csökkentette a limitjét: Idén a Bank Gutmannál lett magasabb a küszöb, igaz, ez esetben az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg. Limitet emelt még korábban az évben az Equilor is, a korábbi 75 millióról 100 millióra,

az Erste és a Raiffeisen privátbanki/kiemelt privátbanki szegmense150 millióval. A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva 20 milliós küszöbbel. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,1 milliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal, mögötte a Hold Alapkezelő a második 480 millióval, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír ügyfélköre szerepel 447 millióval. A Concorde esetében tavaly év végén összevonták a befektetési tanácsadás keretében és a privátbanki szolgáltatásban kezelt ügyfélkört, ami a privátbanki tanácsadók számának megugrása mellett a kezelt vagyonnak is adott egy jelentős löketet. Túl a 60 ezren az ügyfélszám A tavalyi stagnáló ügyfélszám után idén már valamelyest nőtt a privátbanki ügyfélkör, ugyanakkor az egyes szolgáltatók szintén nagy a szórás a számokban. A legkiugróbb növekedést idén eddig a Raiffeisen Private Banking mutatta fel , ahol egy félév alatt közel 30%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás.

, ahol egy félév alatt közel 30%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás. A második legnagyobb növekedést az Equilor Private Banking ügyfélszáma mutatta fel közel 12%-kal, annak ellenére, hogy az Equilornál nőtt a belépési limit,

ügyfélszáma mutatta fel közel 12%-kal, annak ellenére, hogy az Equilornál nőtt a belépési limit, ezt követően pedig a Hold Alapkezelő ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra 8,6%-os bővüléssel. A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik. (A K&H a közelgő gyorsjelentésre hivatkozva ezúttal nem közölt vagyon- és ügyféladatokat felmérésünkhöz – a szolgáltató féléves számait visszamenőlegesen frissítjük majd a következő privátbanki felmérésünkben.) Újabb mérföldkőhöz ért a privátbanki vagyon Ahogyan már utaltunk rá, a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon tavaly már látványosabb bővülést mutatott, amiben az új számlanyitások stagnálása miatt nem annyira a friss pénzek beáramlása, sokkal inkább a már meglévő vagyonok további gyarapodása állhatott a háttérben. Ez utóbbit segíthették a kedvezőbb piaci folyamatok, a tőzsdék jó teljesítménye, illetve a forint erősödése is. Ugyanez a trend kísérte végig az idei első félévet is, mindez látványos vagyongyarapodáshoz vezetett, újabb mérföldkövet tudhat maga mögött a szektor. Kérdés persze, mit hoz az év második fele, ugyanis a szolgáltatók egy része a piaci kockázatok és volatilitás növekedését várja (lásd lentebb). A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést az év első felében a Hold Alapkezelő produkálta közel 27%-kal, mögötte

produkálta közel 27%-kal, mögötte a második legnagyobb bővülést a Concorde privátbankja mutatta fel több mint 24%-kal (nagyrészt a fent már említett ügyfélösszevonás miatt).

privátbankja mutatta fel több mint 24%-kal (nagyrészt a fent már említett ügyfélösszevonás miatt). a harmadik helyen pedig az Equilor privátbankja végzett 16,1%-kal (e mögött is java részt az újraszegmentálás állhat). Nem sokkal maradt le a dobogóról a Raiffeisen vagyonbővülése sem (16%). A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3178 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon 30%-át az OTP kezeli a piacon. Az OTP mögött most is az egyesült MBH Private Banking került a második helyre becslésünk szerint, 1322 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig ezúttal a Raiffeisen Private Banking végzett, 1159 milliárdos állománnyal. Érdekesség, hogy a Raiffeisen Private Banking kezelt állománya idén haladta meg először az 1000 milliárd forintot, és most az Erstét és vélhetően a K&H-t is maga mögé utasítva elcsípte a harmadik helyet (igaz, a K&H pontos féléves számait nem ismerjük, a szolgáltató adatközlésének hiányában az első negyedéves adatokat vettük figyelembe). Az SPB-nél törekednek a kisegyenlegek leépítésére és ezzel a magasabb koncentráció irányába haladnak. A kezelt vagyonba a külső letétkezelőknél tartott állományokat is beszámítják. Az adatok szerint átlagosan mintegy 129 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával továbbra is a K&H-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként közel 233-mal, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 49 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag az iparágban lévő több mint 10 000 milliárd forintos vagyonért 467 privátbankár felel szektorszinten. A bankárok számát tekintve gyakorlatilag nem sok változásról tudunk beszámolni a szolgáltatók többségénél, de voltak azért tanácsadói létszámbővítések. Idén a legnagyobb mértékben a már említett átszervezések miatt a Concorde Private Bankingnél ugrott meg a privátbanki tanácsadók száma, egészen pontosan duplázódott. Több tanácsadója lett ezen felül az OTP-nek, a Raiffeisennek, de erősített a személyes ügyfélkapcsolatok terén a Bank Gutmann, az Erste, a Hold és az Equilor is. A privátbanki tanácsadók létszáma az első félévben egyik szolgáltatónál sem csökkent, így összességében féléves és éves alapon is nagyobb bővülést mutatott fel a tanácsadói létszám, mint a privátbanki ügyfélszámlák száma. Hány ügyfélnek van 50 millió feletti vagyona? Idén sem nagyon változott azon ügyfelek aránya, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van, annak ellenére, hogy sok szolgáltató már elkezdte megemelni a belépési küszöbét. Június végén arányuk 70%-ot tett ki. Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot). Jelenleg a piacon négy olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák mintegy 60%-án van csak 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja június végén 76%-ot tett ki, amely kissé erősödő piaci koncentrációt mutat. A nagyok közül az MBH kissé vesztett a részesedéséből, míg a többiek stagnáló részarányt tartanak: A befektetési alapokban van a legtöbb vagyon A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 16%-ban tart részvényt, ami az elmúlt fél évben gyakorlatilag változatlan arányt jelent. Továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon 45%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (25%). Felmérésünkben arra is rákérdeztünk a privátbanki szolgáltatóknál, hogy a kötvényeken belül mekkora részaránnyal bírnak a magyar államkötények. Az adatok szerint több privátbanki portfólióban a kötvényeket nagyrészt magyar államkötvények alkotják, persze vannak olyan szolgáltatók is, akiknél ez az arány nulla, illetve 50% alatti. Az adatokat közlő szolgáltatóknál átlagosan 57%-ot tesznek ki a kötvényeken belül a magyar állampapírok. Milyen vagyonbővülés jöhet? Úgy tűnik, a még mindig kedvezőbb piaci kép a szolgáltatók vagyonnövekedéssel kapcsolatos optimizmusát is erősítette. Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók eléggé megosztottak a saját teljesítményüket illetően: többen vannak, akik 16% feletti vagyonbővülést várnak, de ennél konzervatívabb véleményekkel is találkozhatunk. Annak kapcsán nagyobb a konszenzus, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége a 8-12% közötti vagyonnövekedésre esett. Hároméves időtávon is meglehetősen megosztott a piac a növekedési kilátásokat illetően: többen ezen az időtávon már inkább a 4-8% közötti vagyonbővülést látják megvalósíthatónak, de egyes szolgáltatók nem riadnak vissza a 16% feletti bővülési előrejelzésektől sem a saját vagyonukat tekintve. A piaci vagyont nézve is megosztott a terep, fej-fej mellett végzett a 4-8% és a 8-12% közötti vagyonnövekedés. Sokasodnak a kockázatok Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most is a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika, valamint a magyar gazdaság általános helyzete is. Van olyan szolgáltató, amely a szabályozói környezet változásánál az egyre komplexebbé váló riporting és vagyonkezelői funkciókat, és az ezek nyomán jelentkező egyre erősebb elvárásokat emelte ki a szoftverek fejlesztésére. Másik oldalról a fintech cégek által használt új technológiák kényszerítik ki a bevált, de régebbi fejlesztésű ugyanakkor a helyi szabályozók igényeihez igazodó banki rendszerek folyamatos frissítését, vagy cseréjét. Több szolgáltató is kiemeli, hogy a továbbra is magas kamatszint, illetve a támogatott olcsó források hiánya miatt a vállalatok sokszor rászorulnak a korábbi megtakarításaikra, amennyiben új beruházásokat finanszíroznak. Globális szinten kiemelik még, hogy világszerte megnövekedtek a geopolitikai kockázatok, aggasztó folyamatként lehet értékelni, hogy a kínai hadsereg Belarusszal és Oroszországgal is közös hadgyakorlatot tartott az elmúlt hetekben, ez Kína egyértelmű állásfoglalását mutathatja. Ezen felül az USA elnökválasztás kimenetele is befolyásoló lehet a globális hangulatra. A pénz és tőkepiaci környezet kapcsán az USA részvények túlárazottnak tűnnek, főleg, hogy kevés részvény tud csak emelkedni igazán. Várhatóan az USA választásokig idegesebb lesz a piac, mint az elmúlt 1 évben megszokott volt. Több szolgáltató kiemeli azt is, hogy a magyar gazdaság sebezhetősége nőtt: a hazai gazdaságpolitika mozgástere szűkült, a magas kamatok, az EU pénzek körüli bizonytalanság, a forint árfolyamának kilengései továbbra is kockázatokat jelentenek. Vannak, akik szerint a közelmúlt erősödő kínai orientációja is bizalmatlanságot szül, a magyar gazdaság megítélésének váratlan jelentős romlása ismét elindíthatja a privátbanki vagyonok külföldi szolgáltatók felé történő kiáramlását.