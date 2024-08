Itt a magyar mobilbankok friss rangsora - A te bankod hol végzett?

Egyre többen bankolunk szinte kizárólag a mobilunkon, a bankok egyik fő "arca", versenyterepe lett a mobilbanki alkalmazás. A jó hír, hogy az elmúlt évek fokozatos és töretlen fejlődésével a hazai szereplők többsége is elérte vagy hajszálra megközelítette a nemzetközi sztenderdeket. Mutatjuk, hogy néz ki a hazai mobilbanki rangsor!

Banking Technology 2024 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 5-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Mobilbankos hírek és háttér

Újra elkészítettük mobilbanki rangsorunkat, azaz összegyűjtöttük, az egyes bankok appjait hogyan értékelik a hazai felhasználók az alkalmazás-piactereken. A rangsor értékelésekor érdemes figyelembe venni, hogy az egyes appok milyen érettségi fázisban járnak, mikor voltak nagyobb frissítések vagy alkalmazás-cserék, és milyen fejlesztési stratégiák működnek az egyes pénzintézeteknél. Az utóbbi időszak fontosabb mobilbankos eseményei, hírei:

A három elődből összeolvadt MBH Bank a legsikeresebb korábbi alkalmazásának, a Budapest Bank korábbi appjának funkcionalitását vitte tovább, de új alapokra építi az egységes brand alatt összevont mobilbankját. Mint Vinnai Balázs lapunknak elmondta, a mobilbanknál is folyamatosan jönnek ki az új funkciók egészen odáig, hogy ez a technológiai folyamat eljut az új core banki rendszerig is. A régi-új appra folyamatosan terelik át az ügyfeleket.

a legsikeresebb korábbi alkalmazásának, a Budapest Bank korábbi appjának funkcionalitását vitte tovább, de új alapokra építi az egységes brand alatt összevont mobilbankját. Mint Vinnai Balázs lapunknak elmondta, a mobilbanknál is folyamatosan jönnek ki az új funkciók egészen odáig, hogy ez a technológiai folyamat eljut az új core banki rendszerig is. A régi-új appra folyamatosan terelik át az ügyfeleket. A K&H Bank tavaly cserélte le a mobilbankját, amelynek egyik fontos eleme "Kate", a hangalapon és chaten kommunikáló digitális asszisztens. Mint Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője lapunknak május elején elmondta, Kate már legalább 160 különböző ügyfélutat tud kezelni mind reaktív, mind proaktív módon. Az asszisztens segít az ügyfelek digitális onboardingjában: ha valaki azt mondja Kate-nek, hogy új ügyfél vagyok, Kate 4-5 percben végigvezeti őt a lehetőségeken a kártyalimitek meghatározásától kezdve az átutalások beállításáig. De Kate tud segíteni a kártyadigitalizálásban, az elfelejtett PIN-kód megmutatásában, az elhagyott bankkártya felfüggesztésében és újraaktiválásában, segít a hitelkártya-törlesztésben, de akár biztosítási ügyintézésben és befektetésben is.

tavaly cserélte le a mobilbankját, amelynek egyik fontos eleme "Kate", a hangalapon és chaten kommunikáló digitális asszisztens. Mint Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője lapunknak május elején elmondta, Kate már legalább 160 különböző ügyfélutat tud kezelni mind reaktív, mind proaktív módon. Az asszisztens segít az ügyfelek digitális onboardingjában: ha valaki azt mondja Kate-nek, hogy új ügyfél vagyok, Kate 4-5 percben végigvezeti őt a lehetőségeken a kártyalimitek meghatározásától kezdve az átutalások beállításáig. De Kate tud segíteni a kártyadigitalizálásban, az elfelejtett PIN-kód megmutatásában, az elhagyott bankkártya felfüggesztésében és újraaktiválásában, segít a hitelkártya-törlesztésben, de akár biztosítási ügyintézésben és befektetésben is. Márciusban Harmati László, az Erste lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy náluk a digitálisan aktív ügyfelek aránya tavaly 66%-ról 71%-ra emelkedett, az ügyfelek kétharmada már csak a mobilbankot használja.

lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy náluk a digitálisan aktív ügyfelek aránya tavaly 66%-ról 71%-ra emelkedett, az Az OTP - amely bő két éve vezette ki az előző mobilbankját a lakossági ügyfeleknél - folyamatosan fejleszti, építi az "új" mobilbankot. A bank éppen a napokban vezetett be egy új, a csalásmegelőzést támogató biztonsági funkciót a mobilappjában. A hitelintézet ügyfelei az OTP MobilBankban ellenőrizhetik, hogy valóban a bank ügyintézőjével beszélnek-e telefonon. Az applikáció frissítése után a legközelebbi híváskor láthatóvá válik a hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfél ügyfélszolgálati azonosítója.

- amely bő két éve vezette ki az előző mobilbankját a lakossági ügyfeleknél - folyamatosan fejleszti, építi az "új" mobilbankot. A bank éppen a napokban vezetett be egy új, a csalásmegelőzést támogató biztonsági funkciót a mobilappjában. A hitelintézet ügyfelei az OTP MobilBankban ellenőrizhetik, hogy valóban a bank ügyintézőjével beszélnek-e telefonon. Az applikáció frissítése után a legközelebbi híváskor láthatóvá válik a hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfél ügyfélszolgálati azonosítója. A Gránit bank mobilappja márciusban lakásbiztosítás-kalkulátorral bővült, mellyel lakásbiztosítási ajánlatot lehet kalkulálni, majd az ajánlatot be is lehet küldeni a Gránit Biztosítónak. Az ügyfél ezt követően a szerződéskötéshez, illetve a meglévő lakásbiztosítás felmondásához szükséges összes dokumentumot, beleértve a lakásbiztosítási kötvényt is, e-mailben megkapja. A bank nemrég közölte, hogy a mobilbanki alkalmazás egyik legnépszerűbb funkciója a betétlekötés, a bank lakossági ügyfelei a betétek közel 100 százalékát már így kötik le.

Mivel ma már több mint 1,5 millió ügyféllel rendelkezik a Revolut Magyarországon - bár nem teljesen összehasonlítható egy fintech hátterű bank és egy univerzális nagybank értékelése – a Revolut mobilappjának értékelését is szerepeltetjük a rangsorunkban. A fintech gyökerű, ma már banki licenccel is rendelkező Revolut mobilbanki appját számos bank nemzetközi szinten is sztenderdként figyeli, az alkalmazást a banki fejlesztő csapatok is jó összehasonlítási pontként használják. Több hazai bank saját fejlesztésű appja a designt, funkcionalitást, a felépítést tekintve több elemében is hasonlít a Revolut alkalmazásához.

Androidos rangsor

A hazai mobilbankokkal most már általánosságban elégedettek a felhasználók: a leszakadó, kivezetendő banki appoktól (ex Takarék és ex MKB app) tisztítva, a Revolut értéke nélkül

az androidos ökoszisztémában 4,5 csillagra, iOS-en közel 4,7 csillagra értékelik a felhasználók a hazai mobilbankokat.



Mobilbanki rangsor Google Play értékelések alapján Helyezés Bank Mobilbank Google Play értékelés Google értékelések száma Változás 1 Revolut Revolut 4,8 2 900 000 - 2 OTP OTP Bank 4,7 160 000 - 2 K&H K&H mobilbank 4,7 107 000 0,4 2 Raiffeisen my Raiffeisen mobile app 4,7 50 900 - 2 Erste bank George Magyarország 4,7 46 100 0,1 6 CIB CIB Bank 4,6 29 700 0,1 6 Gránit Gránit eBank 4,6 9 290 0,2 8 MBH Bank MBH Bank App (ex Budapest) 4,0 18 800 - 0,3 9 UniCredit UniCredit mBanking 3,8 6 800 - 0,1 10 MBH Bank ex Takarék app 2,2 1 920 0,5 11 MBH Bank ex MKB app 2,1 3 120 - Forrás: Google Play, Portfolio-gyűjtés

2021-ben, amikor az első mobilbanki rangsort készítettük, a hazai mobilbankok átlagos androidos értékelése 3,3 csillag körül volt, tehát mintegy 1,2 csillaggal javult a megítélésük 3 év alatt.

Az androidos és az iOS rangsorban egyaránt a Revolut vitte el az első helyet, előbbinél 4,8-as, utóbbinál 4,9-es értékeléssel.

A második helyen négyes holtverseny alakult ki: az OTP, a K&H, a Raiffeisen és az Erste csak egy hajszállal, 0,1 csillaggal maradt le a Revolut értékelésétől 4,7 csillagos értékeléssel.

A K&H értékelése javult a legnagyobbat (+0,4 csillag) az emúlt bő fél évben, a felhasználók a jelek szerint hozzászoktak a változásokhoz és az app kinőtte gyerekbetegségeit (akárcsak a George).

A hatodik helyen a CIB és a Gránit végzett szintén holtversenyben, 4,6 csillaggal.

Ezt követően az MBH egységesített mobilbankja jön 4,0 csillaggal, az androidos rangsorban gyengélkedő UniCredit 3,8 csillaggal lett kilencedik ,

Ezután nagy szakadék jön, ami nem meglepő: az MBH várhatóan fokozatosan kivezetésre kerülő két mobilbanki alkalmazása, az ex Takarék app (2,2 csillag) és az ex MKB (2,1 csillag) végzett a rangsor végén.

App Store rangsor

Az Apple alkalmazásboltjában kisebb a szórás és alig változtak a felhasználói értékelések, a kivezetendő appokat nem számolva

majdnem 4,7 csillagos értékelést kaptak a bankok.

Mobilbanki rangsor App Store értékelések alapján Helyezés Bank Mobilbank App Store értékelés App Store értékelések száma Változás 1 Revolut Revolut 4,9 60 700 - 2 OTP OTP Bank 4,8 146100 - 2 Raiffeisen my Raiffeisen mobile app 4,8 42 200 - 4 Erste bank George Magyarország 4,7 46 500 - 4 K&H K&H mobilbank 4,7 62 500 - 4 UniCredit UniCredit mBanking 4,7 31 800 - 4 Gránit Gránit eBank 4,7 8 800 0,1 8 CIB CIB Bank 4,6 8 400 - 9 MBH Bank MBH Bank App (ex Budapest Bank app) 4,4 30 600 - 0,1 10 MBH Bank ex MKB app 1,5 951 - n.a. MBH Bank ex Takarék app n.a. n.a. Forrás: App Store, Portfolio-gyűjtés

Az iOS-es rangsorban a Revolut a majdnem tökéletes, 4,9-es értékeléssel első, de nyomban követi holtversenyben az OTP és a Raiffeisen 4,8 csillaggal, 4,7-tel pedig az Erste, K&H, UniCredit, Gránit négyes holtversenye következik.

Az MBH átalakítás és fejlesztés alatt álló egységes brendű appja 4,4 csillagot kapott, a sort az MKB 1,5 csillaggal zárja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images