Nem tetszik az EKB-nak, amit az európai bankok művelnek az ingatlanpiacon

A kereskedelmi ingatlanok árai a magasabb hitelköltségek és a gyenge kereslet miatt meredeken csökkentek, mivel a cégek alkalmazkodnak a koronavírus-járvány utáni realitásokhoz; az EKB becslése szerint az árak csak tavaly közel tizedével eshettek vissza.

Felügyeleti hírlevelében az EKB most azt közölte, hogy számos problémát találtak abban, ahogyan a bankok az értékbecsléseket megrendelik vagy elvégzik a kereskedelmi ingatlanokhoz kapcsolódóan.

Egyes bankok nem megfelelő definíciókat használnak a piaci értékre, és egyesek nem néznek szembe a valósággal, hogy a piac elég jelentős visszaesésben van, ami arra utal, hogy a hitelek fedezetéül szolgáló biztosítékok (vagyis az ingatlanok) egy része kevesebbet érhet a feltételezettnél - írja a jelentés.

Az EKB ellenőrei 2022-ben és 2023-ban azt találták, hogy egyes bankok az értékelések alapjául 2021-es vagy korábbi tranzakciós adatokat használtak, azzal érvelve, hogy a közelmúltban túl kevés ügylet volt ahhoz, hogy az értékelést kiigazítsák.

Egyes bankok a piaci értéket is úgy értelmezik, hogy az az érték, amelyet remélhetőleg akkor érnek el, amikor ténylegesen eladási pozícióba kerülnek, még akkor is, ha a tranzakciók hónapokig vagy akár évekig is eltarthatnak.

Az értékeléseknek azonban a referencia-időpont gazdasági realitásán kell alapulniuk, nem pedig azon, amikor a piaci környezet esetleg kedvezőbb lesz

- érvelt az EKB.

A felügyelet azt is kifogásolta, hogy a bankok több különböző értékelést átlagolnak.

