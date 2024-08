A legnagyobb török banknak nagyon fáj a jegybank drasztikus kamatemelése

A török bankszektorban várhatóan folytatódnak a kihívások a következő évben, miközben az ország gazdasági fordulatának nehézségei továbbra is fennállnak. Ezt Hakan Aran, az Isbank vezérigazgatója nyilatkozta egy interjúban.

Aran szerint a bankok 2024-ben is megérzik majd a gazdasági átalakulás hatásait. "Úgy gondolom, hogy a nehézségek 2025-ben is folytatódni fognak. Az árstabilitás biztosításáért és az infláció csökkentéséért továbbra is mindannyian meg fogjuk fizetni az árat" - fogalmazott.

A vezérigazgató arra számít, hogy a török központi bank idén novemberben megkezdi a kamatcsökkentést. Előrejelzése szerint 250 bázispontos vágással indítanak, ami nagyjából megfelel az elemzői várakozásoknak. Aran úgy véli, az irányadó ráta az év végére 45%-ra, 2025 végére pedig 25%-ra csökkenhet.

A jegybank tavaly kezdte meg a monetáris szigorítást, miután Recep Tayyip Erdoğan elnököt újraválasztották. A drasztikus kamatemelések várhatóan letörik az inflációt, és ezért a jegybank elkezdheti a kamatok normalizálásét.

Az Isbank, Törökország legnagyobb magánbankja, a fizetési rendszerek, digitális platformok és szolgáltatási banki tevékenység terén tervez bővülést. A cég új partnerségeket és felvásárlásokat fontolgat külföldön, különösen az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban.

A bank ambiciózus nemzetközi tervekkel rendelkezik. Célja, hogy a világ vezető pénzintézetei közé kerüljön mind földrajzi lefedettség, mind ügyfélszám tekintetében. Aran elmondta, középtávon a bevételek jelentős része a fizetési infrastruktúrából, a digitális és a szolgáltató banki szolgáltatásokból származhat majd.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images