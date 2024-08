Csak nemrég tört be Magyarországra, máris hódít a gazdagok körében a privátbanki szolgáltató

Elsősorban a biztonságot kereső és szofisztikált ügyfelek keresik a Wood határon átnyúló privátbanki szolgáltatását – nyilatkozta a Portfolio-nak Varga-Szilágyi Péter, a Wood magyar partnereként működő Capital W ügyvezető partnere. Úgy látja, ügyfeleik értékelik a személyre szabott vagyontervezési megközelítést, a nemzetközi hátteret és a hazai irodát. A szakember kitért arra is, milyen befektetéseket kínálnak és milyen terveik vannak még a magyar piacon.

Januárban jelent meg a magyar piacon a Wood határon átnyúló privátbanki szolgáltatással. Milyen visszajelzéseket kaptatok az indulás óta?

Varga-Szilágyi Péter: Jó visszajelzéseket kapunk. Az általunk nyújtott nemzetközi szintű szolgáltatást, a digitális folyamatokat, a transzparens árazást és a személyre szabott megközelítést, elsősorban a biztonságot kereső és szofisztikált ügyfelek keresik, és ők azok akik általában minket választanak.

Pozitív visszacsatolásként éljük meg, hogy ügyfeleink ajánlanak minket, a számlanyitások harmada ajánlásból érkezik.

Ebben a bizonytalan környezetben az ügyfelek igénylik egy olyan partner támogatását, aki régóta jelen van a piacon, globális rálátással rendelkezik, de regionális fókuszú megközelítést alkalmaz. Háború van Európában, a közel-keleti térség egyre feszültebb gócponttá válik és a novemberi amerikai elnökválasztást sokan a kultúrháború kiterjedéseként értelmezik, várhatóan komoly globális, európai és regionális hatásokkal. Az ukrán helyzet “rendezéséről” más gondolatai vannak Trumpnak és a demokrata pártnak, a szomszédos országok különösen érzékenyek a különböző forgatókönyvekre.

Ugyanakkor az ügyfelek igényei egyre komplexebbek, azon túl, hogy biztonságban legyen a pénzük, az is fontos tényező, hogy milyen szakmai színvonalon történik a szolgáltatás, legyen szó tanácsadásról vagy diszkrecionális vagyonkezelésről.

Itthon a privátbanki piac telítettnek mondható, ez az ügyfélszámlák vagyonhoz képesti kevésbé dinamikus növekedésében is visszaköszön. Mely szolgáltatóktól tudtok így piacot nyerni?

V-Sz. P.: Nem csak itthon, a régióban is nagy a verseny a szolgáltatók között, ennek ellenére a Wood által kezelt teljes vagyon elérte a 7 milliárd eurót.

Az itthoni privátbanki piac mérete 25 milliárd euró, a magyarok által külföldön tartott becsült vagyon pedig 12,5 milliárd euró, sok a hasonló megközelítést alkalmazó szolgáltató, de az ügyfelek oldaláról van igény a váltásra, változásra.

Londonból és Amerikából is “kaptunk” már utalást, de jellemzően magyar, osztrák, lichtensteini és svájci privátbankoktól érkeztek hozzánk vagyonok, értékpapírtranszferek, tartós befektetési számlák. Ez bizonyítja, hogy valós szakmai alternatívát tudunk mutatni az ügyfeleknek, legyen szó külföldön vagy itthon tartott megtakarításokról.

Említés szintjén már utaltál rá, de pontosan miben különbözik a Wood & Company megközelítése a versenytársakhoz képest? Miért válasszon titeket egy privátbanki ügyfél?

V-Sz. P.: Egy teljes körű szolgáltatást nyújtó befektetési bank megközelítése és működése egyedi perspektívát kínál a magyar privátbanki piacon. A Wood alapvetően régiós fókusszal működik, de aktívan jelen van Londonban, Dublinban, Milanóban és még New Yorkban is. Family office típusú portfóliókban, egyénre szabott vagyontervezési megoldásokban gondolkodunk, globális piacismerettel és rálátással. Az ügyfelek különösen értékelik, hogy az itthon már megszokott privátbanki limittől érnek el ilyen színvonalú szolgáltatást, egy telefonról el tudnak intézni mindent, valamint az is kényelmes számukra, hogy személyesen beszélhetik át portfóliójukat budapesti irodánkban.

Az a rendszer, amiben mi dolgozunk, megadja a flexibilitást az ügyfél igényeinek egyedi megközelítéssel történő kiszolgálásához, nem gyárszerű a működés. Sok helyen elszakadtak a döntéshozók az ügyfelektől, mi folyamatosan az ő fejükkel próbálunk gondolkodni, a kényelmükhöz igazítani a procedúrákat és az operációt, minél kevésbé érezzék megterhelőnek a vagyon kezelését. A Microsoft egyre több mesterséges intelligencia alapú üzleti támogató eszközt is ad a kezünkbe, ez persze kizárólag az operációt, üzleti analitikát és a kimutatásokat érinti, nem a befektetési döntéshozatalt.

Varga-Szilágyi Péter, a Capital W ügyvezető partnere, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

Van eltérés a befektetési palettában és elérhető eszközökben is az itthon megszokotthoz képest?

V-Sz. P.: Igen, van. Elsősorban végeszközökbe fektetünk az ügyfelekkel, kötvényeket, tőzsdén kereskedett alapokat (ETF) és részvényeket vásárolunk, ez egy átlátható és költséghatékony megoldás, vagyonkezelési mandátum és befektetési tanácsadás esetén is.

Emellett az alternatív befektetési eszközök terén kiemelkedően erős a Wood, 1.2 milliárd eurót kezelő saját ingatlanalapokkal és ezt menedzselő 70 fős céggel, ESG fókuszú megújuló energia befektetési alappal, valamint műtárgy befektetési lehetőséggel (Mucha) – ami már a magyar ügyfelek körében is népszerűvé vált.

Ezek szerint láttok ezekre az eszközökre igényt a magyar ügyfelek részéről, vagy a cseh gazdaság és pénzügyi tájékozottság ebben előrébb jár?

V-Sz. P.: Figyeljük a piaci trendeket és a globális folyamatokat. A PwC készített egy felmérést a privátbanki ügyfelek körében, Amerikában - de érzékelésem szerint hasonló a helyzet a régióban - arra jutottak, hogy az ügyfelek 46%-a tervez új szolgáltatóval kapcsolatba lépni a következő 12-24 hónapban. Az elsődleges ok (66%), hogy lényegesen személyre szabottabb kiszolgálásra vágynak, az ezt követő két vezető indok pedig a szélesebb körű, alternatív befektetési termékpalettára és a fejlettebb digitális képességek meglétére való igény volt.

Minden korosztály egyre inkább elvárja, hogy jobban tudjon diverzifikálni eszközosztályok között –és bár az alternatív eszközök most még kis részei a portfólióknak, színesíthetik és kevésbé korrelálóvá tehetik azt a tőkepiaci folyamatokkal.

Prága és Csehország gazdasága és pénzügyi kultúrája fejlett, nyitottak az ügyfelek, de én nem látok ebben lemaradást a magyar befektetők körében, mi kifejezetten tájékozott ügyfelekkel dolgozunk együtt.

Milyen más folyamatokat, trendeket figyeltek, amelyek érintik a munkátokat?

V-Sz. P.: A generációváltás egy aktuális téma, mindenki foglalkozik vele, helyesen, mert GDP szinten mérhető hatásai lesznek a történelmi vagyontranszfernek, itthon és mindenhol a világban.

Egy kicsit máshogy közelítjük meg, az természetes és kötelező minimum, hogy tudunk számlát vezetni bizalmi vagyonkezelőknek és együtt gondolkodunk a cégtulajdonosokkal, de azzal a korosztállyal is kommunikálunk és kapcsolatban vagyunk, akikre átszáll a vagyon.

Jellemzően tájékozott és saját maguktól is már vagyont építő ügyfelekről van szó, az X és az Y generáció képviselői (25-59 évesek), akik preferálják a digitális és egyedi megoldásokat, a nyitottságot és a flexibilitást. Érdekesség, hogy ügyfeleink több mint 60%-a ezt a két generációt képviseli.

Nemzetközi trendeket és globális nagy bankok által végzett kutatásokat vizsgáltunk meg, hogy mennyiben eltérőek az ő igényeik, de a velük való beszélgetésből tanulunk a legtöbbet.

Bár az említett PwC felmérés nem rájuk koncentrált, sok a hasonlóság a következtetésekben. Ami számunkra is meglepő volt, hogy ez a két generáció még inkább igényli a személyes találkozókat és a lokális jelenlétet. Ami kevésbé okozott meglepetést, az a Bank of America azon következtetése, hogy a szektornak ideje lenne meghaladnia a piacon ma még általános adminisztratív terhet, változatlan termékpalettát és sok esetben gyárszerű ügyfélkiszolgálást, ha elégedett X és Y generációs ügyfeleket szeretnének maguknak, bár ez a korábban említett kutatás alapján az idősebb korosztályra is érvényes. Felkészülten állunk ezekhez a folyamatokhoz.

Bár a privátbanki ügyfeleknél van a legtöbb pénz, egyre több globális szolgáltató fordul a vagyonos, a privátbanki küszöböt még el nem érő ügyfelek felé. Számos tanulmány is azt bizonyítja, hogy ugrásszerűen nő a milliomosok száma, és nincs ez másképp Magyarországon sem. Tervben van-e a jövőben, hogy erre a szegmensre is lőttök egy újfajta szolgáltatással?

V-Sz. P.: Figyelemmel kísérjük a piac alakulását, és tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar prémium banki szegmensben kezelt vagyon jelentős – a privátbanki állomány 80%-át, azaz mintegy 20 milliárd eurót tesz ki. Ugyanakkor jelenlegi stratégiánk a privátbanki piacra összpontosít, ahol hosszú távon látjuk a jövőnket, ebben a szegmensben mutatkozik meg igazán versenyelőnyünk is.

Fontos megjegyezni, hogy sok nemzetközi bank emelte a privátbanki belépési limitet, azonban mi nem tervezünk változtatást ezen a téren sem, továbbra is tartjuk az itthon ismert és megszokott 300 ezer eurós belépési küszöböt. Ugyanakkor, ügyfeleink igényeihez igazodva, családtagjaik számára flexibilis belépési feltételeket biztosítunk. Például generációváltás esetén gyermekek vagy más családtagok kisebb összeggel is beléphetnek a befektetések világába, így edukálva őket és valós tapasztalatokat biztosítva számukra. Ez akár előkészítheti őket a vagyon későbbi, folyamatos átvételére is.

Ami a prémium banki szegmenst illeti, a Wood & Company rendelkezik egy sikeres online vagyonkezelési és befektetési fintech megoldással, amelynek neve Portu. Az elmúlt évben ez a szolgáltatás Csehországban elnyerte a Mastercard Év Fintech Szolgáltatója díjat, több mint 1 milliárd euró az ilyen formában kezelt vagyon. A Portu gyorsan növekszik, jelen van a cseh, szlovák és lengyel piacokon. Alaposan elemezzük és vizsgáljuk a magyar piacra való belépés lehetőségét, annak struktúráját, sok szempontot szükséges számba venni, azon túl, hogy versenyképesnek tartjuk magunkat az itthoni szolgáltatókkal szemben.

A cikk megjelenését a Capital W támogatta.

