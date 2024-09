Kiderült, melyik boltokban találkozhatunk először az új magyar fizetéssel

Ma már minden hazai banki ügyfél indíthat qvikes fizetést a mobilbankja segítségével, ugyanakkor még időbe telik, amíg a boltok és az online kereskedők is széles körben bevezetik az újfajta fizetést. Körképünkben megvizsgáltuk, mely bankok kínálnak a kereskedőknek qvikes pénzfogadást, és hogy mik a tervei a legnagyobb áruházláncoknak a qvikkel.

Indul a qvik

Szeptember 1-jétől a magyar banki ügyfelek mobilbankjában új funkció jelent meg: egy QR-kód beolvasásával is indíthatunk fizetést, ingyenesen. Emellett két másik technológiával is létrehozhatók fizetési megoldások: a már ismert kártyaelfogadó terminálokon NFC technológiával, jellemzően az online térben pedig deeplinkkel.

Megkerestük a hazai áruházláncokat, hogy bevezetnek-e valamilyen qvikes megoldást, és ha igen, mikor találkozhatunk az újfajta fizetési módozattal a kasszáknál. Ahol elérhetővé teszik, ezt a logót láthatjuk majd a kasszáknál:

Melyik boltokban jöhet a qvik?

A CBA kérdésünkre közölte, hogy az AFR-re épülő szolgáltatás biztosítása érdekében az előkészítő munkafolyamatok megkezdődtek hálózatban,

több üzletben már a tesztelés is megtörtént.

A szolgáltatás bevezetéséről a franchise partnerek önálló hatáskörben dönthetnek, de rendszergazdaként javasolták a tagok számára a szolgáltatás mielőbbi bevezetését. Hozzátették azt is, hogy a közeljövőben egyre több üzletben lesz lehetősége a vásárlóknak a szolgáltatás igénybevételére.

A Spar a kérdéskört még vizsgálja, míg az Auchantól azt a választ kaptuk, egyelőre nem vezetik be a qvikes fizetési lehetőséget, „de folyamatosan vizsgálják a fogyasztói igényeket, így figyelemmel követik” ezt is.

A Tescótól hasonló választ kaptunk, azt írták, jelenleg nem tervezik bevezetni az azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési lehetőséget, „azonban amennyiben a jövőben azt tapasztalják, hogy a vásárlók részéről igény lesz rá, úgy a későbbiekben elképzelhető, hogy újragondolják a bevezetés lehetőségét” – fogalmaztak.

Az Aldi azt írta lapunknak, hogy vizsgálják az azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési szolgáltatások bevezetésének lehetőségét és feltételeit, ám a vállalat „egyelőre nem hozott döntést ezzel kapcsolatban”. A Pennytől és a Lidltől egyelőre nem kaptunk választ.

Több bank is fejlesztett a kereskedőknek

A bankok a lapunknak küldött válaszok alapján egytől-egyig teljesítették a kötelező fejlesztéseket, vagyis a szeptember 1-jei határidőre lefejlesztették a qvikes fizetések indítását az ügyfeleknek. Ez azt jelenti, hogy minden banki ügyfél képes mostantól olyan kereskedőnél qvikkel (azaz qr-kóddal, érintésmentesen/NFC-vel vagy deeplinkkel) fizetni, amely bevezetett valamilyen qvikes pénzfogadást. A kereskedőknek szóló fizetési megoldásokról kérdeztük a bankokat.

Az OTP Bank lapunkkal közölte, hogy az OTP Mobil szolgáltatásportfóliójában két felületen találkozhatnak qvik alapú fizetési megoldásokkal a vásárlók és a kereskedők. A SimplePay Online fizetési megoldáson belül és a SimplePay Telefonos POS applikációban. A bank egy hétfői eseményen elárulta, hogy az általuk kiszolgált mintegy 20 ezer kereskedőből több mint 5 ezer kereskedőnél vált már most elérhető a qvikes fizetés, és terveik szerint november végéig mindegyik kereskedőjüknek elérhetővé teszik. A telefonos softPOS alkalmazással – amelyet jellemzően kisebb forgalmú boltokban használnak – már most 2 ezer kereskedőnél elérhető a qvikes fizetés. A bank a hagyományos kártyaelfogadó terminálokkal rendelkező kereskedőknek jövő év elejétől tervezi elérhetővé tenni a qvik szolgáltatást.

Az OTP vezérigazgató-helyettese, Csányi Péter a qvik elindulása kapcsán tartott rendezvényen újságírói kérdésre azt mondta a qvikes elfogadás árazásáról, hogy kereskedők forgalmától is függ, hogy mennyibe fog kerülni a qvikes fizetés.

Az első becslések alapján az átlagdíjhoz képest 10-20 bázisponttal olcsóbb lehet, mint a jelenlegi kártyás elfogadói díjak

A Raiffeisen Bank lapunkank küldött válaszában kiemelte, hogy implementálták az MNB rendeletnek megfelelően a QR-kód szabványt, kialakították a qvik megoldások rendszerét és élesben elindították az új szolgáltatást szeptember elsejétől. Ám nemcsak a banki ügyfeleknek tették elérhetővé a qvikes fizetést, hanem a kereskedőknek szóló elfogadási szolgáltatást is indított a bank. Azt írták lapunknak, hogy „integráltan bankkártyaelfogadással és qvikkel” is elindulnak a szolgáltatásaik több platformon, online és a boltokban egyaránt. Szeptember 1-től a jellemzően kiskereskedők által használt „Scan&Go fizetési megoldást”, amely mobiltelefonos kártyaelfogadást (softPOS) jelent, a qvik fizetések fogadására is felkészítették.

Az MBH Bank válaszában kiemelte, hogy jelenleg több online piactérrel és kereskedővel is a piacra lépés előtt állnak, a fizetési megoldásaikkal „a vásárlók hamarosan a fizetési helyezetekben is találkozhatnak”. Náluk a vállalti ügyfelek proaktívan keresik a qvik fizetésre épülő szolgáltatásokat, melyek a bankkártyás fizetésnél kedvezőbb díjazással, és a fizetési mód egyszerűbb implementációjával járnak.

A K&H Bank lapunknak elárulta, hogy folyamatosan követik a piaci újdonságokat, és jelenleg is zajlanak az egyeztetések a qvik K&H elfogadói hálózatba való technikai integrálásáról. Hozzátették azt is, hogy szerintük a qvik bevezetése várhatóan fokozatos lesz. Először online és bizonyos fizikai elfogadóhelyeken jelenik meg, ahol a fizetés gyorsasága nem kulcsfontosságú. A bankkártyás fizetés előnyei (ingyenesség, megszokottság, kényelem, reklamációs eljárás) egyelőre versenyelőnyt jelentenek. A nagy forgalmú kereskedők akkor vezethetik be, ha a qvik hasonló gyorsaságot és integrációs lehetőségeket biztosít, mint a bankkártya. Az árazás várhatóan kedvezőbb lesz a kereskedők számára, de ezt a piaci verseny alakítja majd – írták válaszukban.

A Gránit Bank válaszában kiemelte, hogy várakozásaik szerint a qvik fizetést elsősorban azok a kereskedők részesítik majd előnyben, akiknél jelentős költséget teszi ki az elektronikus fizetések elfogadása. A bank megjegyezte, hogy jelenleg az azonnali fizetési rendszerre épülő Fairpay megoldást kínálják a kereskedőknek.

A CIB Bank elárulta, hogy egyelőre nem indítottak új szolgáltatást a kereskedőknek, csak a törvényi megfelelés szerint meghatározott funkciókat vezették be az ügyfeleknél. A qvik szolgáltatás generálási funkciójának bevezetése várhatóan a jövő évben fog megvalósulni.

