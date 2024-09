Fellélegezhetnek az amerikai nagybankok: megenyhültek a hatóságok

Hamarosan változtatásokat jelenthetnek be az amerikai hatóságok a bankok Bázel III. szerinti tőkeszabályozását illetően, amelyek szigorítására vonatkozó terveiket tavaly júliusban jelentették be, ugyanakkor számos piaci kritika érte azóta ezeket.

A tavaly tavaszi „mini bankválságot” követően, 2023 júliusában bocsátotta véleményezésre a Fed, az Office of Comptroller of the Currency és a Federal Deposit Insurance Corporation a banki tőkeszabályok szigorítására vonatkozó módosító javaslatait, a bankok azonban hevesen ellenezték a "Bázel III Végjáték" néven becézett javaslatot, így a hatóságok igyekeztek kevésbé szigorúra fogni a várható tőkekövetelmény-szigorítást.

Az már eddig is látszott, hogy a tavaly júliusban bejelentett szigorítások implementációjára ebben az elnöki ciklusban már nem lesz idő, most pedig a Bloomberg News úgy rétesült, hogy

szeptember 19-én átfogó változtatásokat mutatnak be a szabályozó hatóságok, élükön a Feddel.

A hírügynökség szerint a felülvizsgálati dokumentum akár a 450 oldalas terjedelmet is elérheti, és többek között a működési kockázatok kezelésére vonatkozó szabályokat (ide értve a vagyonkezelési szolgáltatásokra és hitelkártya-műveletekre elkülönített tőke meghatározását) írná felül.

Az új, felülvizsgált javaslatcsomag csökkentené a piaci kockázatokra megképzendő tőkét a legnagyobb bankoknál, így például kevésbé szigorú követelményeknek kellene megfelelniük a jelzáloghitelek terén is.

