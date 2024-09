Bejelentette a Mastercard, hogy megvesz egy 75 országban működő kiberbiztonsági céget

Felvásárolja a Mastercard 2,65 milliárd dollárért a Recorded Future nevű globális kiberbiztonsági céget, hogy erősítse a fenyegetések felderítésére irányuló képességeit – jelentette be a kártyatársaság, amelynek részvényárfolyama 0,4%-os csökkenést mutat a hír megjelenése után.

A kiberbiztonsági cégbe 2019-ben több mint 780 millió dollárra szállt be az Insight Partners magántőketársaság, vele kötött most megállapodást a Mastercard – írja a Reuters. A Recorded Future 75 országban több mint 1900 ügyfelet szolgál ki, köztük 45 ország kormányát is.

Az akvizíciónak köszönhetően a tavaly 9000 milliárd dollárnyi fizetési forgalmat bonyolító New York-i székhelyű vállalat bővített fenyegetés-felderítési képességekkel fog rendelkezni.

Az új technológiák gyors elterjedése megnövelte a kiberfenyegetések kockázatát, a vállalatok egyre gyakrabban szembesülnek hekker- vagy zsarolóprogram-támadásokkal. Júniusban az arkansasi székhelyű Evolve Bank például megerősítette, hogy kiberbiztonsági incidens áldozata lett, amelynek során ügyféladatai illegálisan kerültek fel a dark webre.

A Mastercard már eddig is a generatív mesterséges intelligencia technológia alkalmazásával fokozta a kártyacsalások felderítését, együttműködve a most felvásárolt céggel is, amely mesterséges intelligencia alapú analitikát használ a potenciális fenyegetések azonosítására. A szolgáltatás figyelmezteti a pénzintézeteket, ha egy kártya valószínűleg veszélybe került. A szolgáltatás ez év eleji elindítása óta a tavalyi évhez képest megduplázódott a kompromittált kártyák azonosításának aránya - közölte a Mastercard.

A csütörtökön bejelentett ranzakciót várhatóan 2025 első negyedévében zárják le.

Címlapkép forrása: Shutterstock