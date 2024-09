Nagy Márton: Elvárjuk a Revoluttól, hogy rendesen adózzon Magyarországon

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a bank vezetőivel találkozva közölte: a Revoluttól is elvárja, hogy átlátható, transzparens módon, a jogszabályokat betartva működjön, és maradéktalanul megfizesse a rá vonatkozó adókat.

Csütörtökön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Joseph Heneghant, a Revolut Bank vezérigazgatóját, valamint Vytautas Dantát, a bank vezérigazgató-helyettesét, és Léder Tamást a Revolut magyarországi ügyvezető igazgatóját - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nagy Márton a találkozón kiemelte: a digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25 százalékát adja, a fejlett technológiák használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált - írja a minisztérium közleménye.

A magyar gazdaság, és a hazai pénzügyi szolgáltatások jövője szempontjából a digitalizáció kiemelt fontosságú, azonban a legelső helyen a fogyasztók és a fogyasztók védelme áll. A miniszter hangsúlyozta:

a Revoluttól is elvárja, hogy átlátható, transzparens módon, a jogszabályokat betartva működjön, és maradéktalanul megfizesse a rá vonatkozó adókat.

Mit mondott erről a Revolut?



„Mi a tranzakciós illetéket minden egyes magyar ügyfelünk tranzakciói után befizetjük 2022 júliusa óta. Ez azért nem látszik a mi árazásunkban, mert versenyelőnynek fogjuk fel, hogy nem terheljük át az ügyfelekre. Továbbra is ingyenes nyújtjuk a szolgáltatást annak ellenére, hogy ez nekünk nettó költséget jelent. (…) Ez súlyos összeget jelent, több tízmilliárd forintot. Egyrészt a kibocsátott kártyák után fizetünk, illetve meglepően sok az átutalás is, pont azért, mert mi nem terheljük át az illetéket az ügyfelekre. Egyre többen jönnek hozzánk emiatt, a magyarok ugyanis árérzékeny fogyasztók" – mondta a Portfolio-nak adott augusztusi interjújában erről Léder Tamás.



Az interjúban arról is beszélt a magyarországi vezető, hogy fióktelep létrehozását tervezik Magyarországon. Azt már csak mi jegyezzük meg, hogy társasági adót, banki különadót és extraprofitadót egyébként nem kell fizetnie a társaságnak jelenleg Magyarországon, hiszen határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak jelenleg az itteni ügyfeleknek. Bár a tranzakciós illeték plusz teher a Revolut számára más piacokhoz képest, a különadók szempontjából versenyelőnyt élvez a hazai bankokkal szemben, amit utóbbiak joggal emlegetnek olyan gyakran.

A minisztérium emlékeztetett: a Revolut tavaly 1,7 milliárd font bevételt ért el, világszerte 45 milliós felhasználói bázissal és 500 ezer üzleti partnerrel rendelkezik, összesen 10 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az elmúlt három év leforgása alatt a Revolut Magyarországon is folyamatosan növelte ügyfelei számát, amely így elérte az 1,5 millió főt.

Címlapkép forrása: stiller ákos