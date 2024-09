A német jegybank is vizsgálja az UniCredit lépését

Erős és szilárd bankokra van szükségünk

- nyilatkozta a Deutschlandfunk rádiónak. Bár konkrétan a Commerzbank-UniCredit esetleges fúzióját nem kommentálta, felvázolta azokat a célkitűzéseket, amelyeket a szabályozó hatóságok alaposan meg fognak vizsgálni.

Egy banki fúzióban - bárhogy is alakuljon - az egymást kiegészítő üzleti modellekről van szó, és arról, hogy a végén egy olyan bankot kapunk-e, amely versenyképes…Az is világos, hogy Németországnak erős bankokra van szüksége a vállalatok finanszírozásához, hogy megfeleljen a jövőbeli kihívásoknak. Pontosan ez lesz a kérdéses esetben is a lényeg.

Mint arról több cikkünkben is beszámoltunk, az UniCredit 9%-os részesedést vásárolt a németek második legnagyobb bankjának számító Commerzbankban. Ezt követően kijöttek olyan hírek, miszerint a német bank nyitott egy fúzióra, később azonban már arról szóltak az újságcikkek, hogy védelmi stratégián dolgozik a bank. Legújabban már a Deutsche Bankkal is hírbe hozták a Commerzbankot.

