Holnap találkoznak Magyarország pénzügyi nagyágyúi, az utolsó helyek még elcsíphetők!

Bankok és biztosítók vezetői, a vagyonkezelési szakma főszereplői és vállalati pénzügyesek jönnek össze kedden a Portfolio Future of Finance 2024 konferenciáján , hogy megvitassák aktuális ügyeiket, és eszmét cseréljenek egymással a pénzügyek jövőjéről. Nagy nevek hosszú sorával készülünk, a témák között pedig a pénzügyi AI-forradalom, a lakossági bankolás és a vállalatfinanszírozás jövője, a befektetési piac helyzete is forró téma lesz, még elcsíphetők az utolsó jegyek a rendezvényre!

Velünk lesz többek között

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

Dietz Miklós, Gauder Milán és Oszkó Péter pénzügyi szakértők,

Rab Árpád és Szabados Levente AI-szakértők,

Banai Ádám és Kuti Zsolt, az MNB vezetői,

Hegedüs Éva, a Gránit Bank vezérigazgatója,

Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója,

Kisgergely Kornél, az Eximbank vezérigazgatója,

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója,

A McKinsey, a BCG és a Morgan Stanley vezetői,

Kurali Zoltán, az ÁKK, Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő és Szécsényi Bálint, az Equilor első embere

Ginzer Ildikó, az MBH és Kementzey Ferenc, a Raiffeisen, Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese.

A konferencián az alábbi fő témákat vesszük végig neves előadókkal:

Új szelek: megváltoztatja-e az AI a pénzügyi rendszert?

Perszonalizáció, beágyazott pénzügyek és ökoszisztémák a totális (?) pénzügyi digitalizáció korában

A cégfinanszírozás jövője: élet a bankokon túl

Hitelpiaci és payment trendek, kilátások

Fordulat jön a gazdagok kiszolgálásában?

Mi lesz 2025 tavasza után a megtakarítási piacon?

Ki nyeri el az 1300 milliárdnyi állampapírkamatot?

Hogy intézik pénzügyeiket a jövő generációi?

Credit management és más CFO-kihívások

A rendezvény záró akkordjaként a CFO of the year 2024 díjat is átadjuk a szakmai zsűri által legjobbnak válaszott pénzügyi-gazdasági vezetőnek:

Sokáig a távoli jövő homályába veszett, aztán egyszer csak az életünkbe is berobbant a mesterséges intelligencia, amely képessé vált, hogy a technológián túl az üzletet is radikálisan megváltoztassa. Mégis hová fog elrepíteni minket, mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak? Future of Finance 2024 konferenciánkon ezen a mindent felforgató trenden túl a „hagyományos pénzügyek” aktualitásaival és rövid távú jövőjével is élénken foglalkozunk majd. Szó lesz a nem hitel típusú cégfinanszírozás előretöréséről, a lakossági hitelezés átalakulásáról és a legújabb nemzetközi payment trendek esélyeiről is. Az előző évekhez hasonlóan a CFO of the year díjat is ezen a konferencián adjuk át, elismerve a pénzügyi vezetők szerepét anyagi jövőnk formálásában.

Befektetési oldalon nagyot ugrott az utóbbi időben vagyonos ügyfelek számára kezelt állomány, elsősorban a kedvező tőkepiaci környezetnek köszönhetően. De mi lesz, ha kipukkan a piaci lufi, honnan tudnak friss pénzeket bevonzani a hazai szolgáltatók, ha láthatóan az ügyfélbázis már nem növekszik érdemben? Mindeközben 2025-ben jönnek az eddiginél is nagyobb kamatkifizetések a lakossági állampapíroknál, csak a prémium állampapír után mintegy 1300 milliárd forintot fizet ki az állam. Be tudják-e csábítani magukhoz a hazai alapkezelők és brókercégek az állampapírokból felszabaduló pénzeket? Mi lesz a befektetési slágertermék 2025-ben, ha a PMÁP kamata 5% alá esik? A Future of Finance mindezzel sokat foglalkozunk.