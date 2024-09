Kormányzati hitelprogramokra várnak a magyar cégek, újdonságoknak is nagyon örülnének

Gazdaságélénkítő akciótervet dolgoz ki a kormány az ősz folyamán, ennek részei lehetnek új, ma még nem ismert hiteltermékek is. A korábbi sikeres tőke- és kötvényprogramok pozitív tapasztalatait is érdemes lenne ezekbe beépíteni - hangzott el a vállalatfinanszírozási szakértők panelbeszélgetésében a Future of Finance 2024 konferencián. Célzott finanszírozási lehetőségekben gondolkodnának a kormány helyében.

Mekkora szükség van az állami hitelprogramokra?

Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint soha nem volt még ekkora szükség az állami programokra, mint most. Bár a hitelkínálati oldal erős, a piac keresleti oldala nagyon gyenge. A mostaninál lényegesen nagyobb és célzott támogatott hitelprogramok kellenek. Megjegyezte, hogy a kkv-szektornak euróhitelre is szüksége volna.

Kisgergely Kornál (EXIM) kifejtette, a vállalati hitelpiac nem indult el, lökésre van szüksége a vállalatoknak. Az ősz folyamán gazdaságélénkítő akcióterv készül, ennek lesz EXIM-es része is. A reálgazdasági kilátások bizonytalanok, a Covid-járvány idején nagy sokk érte a vállalatokat, felértékelve a likviditási tartalék szerepét. A beruházásoknak nagy az alternatív költsége, 6 százalék közeli kamatok mellett érthető, hogy sok vállalkozás halogatja a beruházásokat.

Szilágyi Péter (Coface) elmondta, az állami ösztönzők jótékony hatással voltak a speciális helyzetekre, akár a moratóriumról, akár a támogatott programokról van szó. Szabályozói szemszögből érdemes figyelembe venni, hogy célzottak legyenek a programok: azoknak a cégeknek kell juttatni, akik hosszú távon gondolkoznak, és versenyképesek lehetnek. Sokszor előfordult, hogy a programok után élőhalott cégek maradtak hátra, megnövekedett cégtörlésekkel kellett szembenézni.

Tárnok Róbert (BDO) kifejtette, hogy egyre kevesebben keresik a piaci banki megoldásokat a beruházásokra, nagyon sokan a támogatott programokra várnak. Fél-egy százalékos, rögzített kamatozású beruházási forrásokra várnak a cégek, még azok a vállalatok is kivárnak, amelyek egyébként hozzáférnének piaci alapú hitelekhez. Szükség van az állami programokra, a KAVOSZ programjai kifejezetten a cégfelvásárlás, cégeladás területén segítettek szerinte, ez az inorganikus növekedés fontos eleme volt.

Varga Eszter (PannonHitel) elmondta, a bejegyzett vállalkozások 99 százaléka kkv, azok 90 százaléka mikrovállalkozás. Ez a szektor képviseli a GDP 50 százalékát, a népesség kétharmada itt dolgozik. De a mikro- és kisvállalkozók ma is azt hiszik, nem fognak sem banktól, sem mástól finanszírozást kapni. A kockázatok kapcsán kifejtette: ebben a gazdasági helyzetben 10 éves üzleti tervet nem igazán lehet elvárni tőlük. A cégek nagyon várják az államilag támogatott programokat. A mikrohitel program nagyon jól működött, az ebben érintett vállalkozások masszívan tőkehiányosak. Szerinte tőkével kombinált finanszírozási programra is szükség van ahhoz, hogy berúgjuk a motort, ez lehetne egy sikertermék. Emellett a faktoringprogramok is népszerűek lehetnének.

Milyen alternatív finanszírozási módokra lenne szükség?

Sokkal egyszerűbb tőketermékekre van szükség, kivásárlásra intézményi termék pedig nem létezik, ilyen is jó lenne – mondta Varga Eszter (PannonHitel). Szerinte egy pénzügyi vállalkozásnak az a jó, ha több év áll rendelkezésre egy-egy programban, és nosztalgiával gondol vissza a 2006-2013 közötti, tőkével kombinált hitelprogramokra. „Izgatja a fantáziáját” a crowdfunding is, amelynek a „párnacihában” fekvő pénzek megmozgatásában is szerepe lehetne.

Tárnok Róbert (BDO) szerint a Növekedési Kötvényprogram (NKP) olyan példa volt, amit érdemes újra reprodukálni a kötvények másodpiacának az élénkítése mellett.

Szilágyi Péter (Coface) ezzel egyetértve azt mondta, hogy a Növekedési Kötvényprogram nagyon jó volt arra, hogy edukálja a cégeket a finanszírozási lehetőségekről, ez igaz lehet a kockázatitőke-programok megjelenésére is.

Kisgergely Kornél (EXIM) szerint az állami programok felpörgetik a hitelpiacot, ennek mindenki örül, ugyanakkor költségvetési terhei vannak. Az EXIM megvizsgálta a 30 év alatt folyósított összes hitelét, és arra jutottak, hogy az EXIM- finanszírozást kapott cégek 60%-kal tudták növelni exportjukat, és 1 milliárd forintnyi állami támogatás 5-10 milliárd forintnyi exportbevételt generált.

Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint az is tanulság, mikor, kinek és hogyan akarunk programokat nyújtani, sokan kaptak finanszírozást azok közül is, akik nem szorultak rá, például kedvező euróforráshoz is hozzáfértek. A GDP-hez képest a vállalati hitelpenetráció a visegrádi országok mediánjának felel meg Magyarországon. Abszolút kínálati piac van, nagyon erős a kínálat, ugyanakkor a kamatok most is magasnak számítanak.

Címlapkép forrása: Portfolio