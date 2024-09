Szaporodnak a problémák a magyar kis- és középvállalkozásoknál

Egyre kevesebb a cégalapítás, megjelentek a vevő-szállítói kapcsolatokban a nemfizetések, és nem készültek fel a magyar cégek a generációváltásra – hangzott el három előadás tanulságaként a Portfolio Future of Finance 2024 konferenciáján.

Milyen lehetőségekkel és problémákkal néz szembe a kkv-szektor?

Nehéz helyzetben van a gazdaság, egyrészt az inflációs időszak megviselte a cégeket, a beruházások csökkennek, a gazdaság gyengélkedik. Az autóipar nehéz helyzetben van, a feldolgozóipar és az építőipar is problémákkal küzd. A cégalapítások tükrözik a gazdasági kilátásokat: csökkenőben van a cégalapítások száma – ismertette előadásában az Opten céginformációs üzletágának igazgatója, Ferenczi Gergely. A cégtörlések ugyan elmaradnak a 2023-as rekordévtől, de még mindig magasak. Összességében csökkenő trendben van a magyar cégek száma. A felszámolási eljárások magas szinten voltak 2023-ban, a felszámolási eljárásban lévő cégek fájdalmas sebeket hagytak maguk után a kifizetetlen adósságok révén. Ugyan az új felszámolások száma csökken, de ez magas lesz idén is.

A kkv-szektor és a mikrovállalkozások az inflációs hatás miatt végrehajtották a béremeléseket, az egy alkalmazottra jutó éves ráfordítás mértéke emelkedett. Viszont az árbevételükben nem tudták ezt az emelést érvényesíteni, így az eredményük csökkent. A kkv-k többféle kihívással küzdenek: az ESG jelentéskészítés 1300 céget érint, ennek keretein belül a beszállítókat is fel kell mérnie a cégeket, ez hatalmas adminisztratív terhet jelent majd a kkv-knak. Mindemellett generációváltás zajlik a szektorban, és a technológiai boom is nagy változásokat hozhat – mondta Ferenczi Gergely.

Generációváltás: hova tovább, kkv-k?

Nagyon sokat beszélünk a generációváltásról, de sokkal súlyosabb a jelenség, mint messziről látszik. 400-450 ezer vállalkozás működik aktívan Magyarországon, közülük 145 ezer céget érint a generációváltás problémája, tulajdonosaik vagy vezetőik szeretnének visszavonulni. A kockázat mértékét mutatja, hogy a generációváltó cégek 30%-a éli túl az első, 15%-a a második generációváltást – hívta fel a figyelmet előadásában Boldis Zoltán, a BDO Corporate Finance igazgatója.

A generációváltás folyamata időigényes és sokváltozós, ebből kifolyólag kockázatos, kultúráját pedig a cégvezetők és cégek is tanulják még. Gyakori az egyetlen tulajdonos vagy vezető, ami miatt maga a szervezet önállótlanná és rugalmatlanná válik, és hiányoznak benne a szisztematikus kontrollok. Részben emiatt a generációváltás úgy lehetőségeket is teremt a cégek életében, felértékelődhet például a hatékonyság. A BDO 1-5 milliárdos árbevételű cégek körében elvégzett felmérése alapján a cégek nagy részének nincs generációváltási stratégiája, nem gondolkodnak ezen a kérdésen, vannak persze üdítő kivételek is, amelyek szisztematikusan készülnek és hajtják végre a generációváltást.

Nagyon megnőtt a szállítói hitelek szerepe

Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője panelfelvezető előadásában kifejtette, minden fejlett gazdaság úgy működik, hogy a cégek a klasszikus banki hitelek mellett nagy részben támaszkodnak a szállítói finanszírozásra is. A szállítói hitelezés hangsúlyos szerepet tölt be a gazdaság egészében, és a szállítói láncok, partnerkapcsolatok kiépülésében, és ezáltal a globális kereskedelem fenntartásában.

Az MNB statisztikái szerint a cégek meglévő rövid lejáratú hitelállománya 20 200 milliárd forintot tett ki 2022-ben. Ettől az évtől, amikor a kamatkörnyezet megborult, drasztikusan növekedett a szállítói hitelek szerepe. 2023-ban ez 50 százalékkal nőtt, 30 500 milliárd forint volt az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó tartozások összege. A pénzforgalomban és likviditásmenedzsmentben a hitelbiztosítók nagy segítséget tudnak nyújtani a kkv-knak. A Coface adatai szerint a magyar vállalatok 40 százalékát olyan cégek teszik ki, amelyeknél a szállítói hitelek kockázatosnak minősülnek. Ám egyre több cégnél megjelentek a nemfizetések, a szállítói láncok elkezdtek megbomlani.

Címlapkép forrása: Portfolio