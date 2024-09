Vadiúj fegyverrel mennének neki a készpénznek Magyarországon, leleplezték a terveket

Portfolio 2024. szeptember 17. 16:53

Az azonnali fizetési rendszerre akár érintéses mobilfizetést is lehet építeni, már az Apple telefonjain is. Gauder Milán (IzzyPay) Future of Finance rendezvényünkön tartott előadásában elárulta, hogy jelenleg egy ilyen megoldás fejlesztésésn dolgoznak.