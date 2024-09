Haragszik a német kormányra a Commerzbank, a háttérben vezérváltásra készülnek

A Commerzbank arra készül, hogy Bettina Orlopp pénzügyi igazgatót bízza meg az UniCredittel folytatott tárgyalások vezetésével a német bank felügyelőbizottságának jövő heti ülésén - mondta két, az ügyet ismerő személy a Reutersnek.

Az UniCredit a közelmúltban 9%-os részesedést vásárolt a Commerzbankban, a jövő heti ülés pedig megnyitná az utat a két fél közötti tárgyalások megkezdéséhez.

Az UniCredit lépése az eddigi legambiciózusabb kísérlet egy páneurópai bankfúzióra, de Németországban a választások előtt jelentős politikai akadályokba ütközik, nem utolsósorban a szakszervezetek részéről, amelyek a munkahelyek megszüntetésétől tartanak.

A Reuters úgy tudja, hogy

a Commerzbank azért kezd tárgyalásokat, hogy eleget tegyen a részvényesek iránti kötelességének, bár a bank vezetősége továbbra is ellenzi az olasz hitelintézettel való összeolvadást.

Az UniCredit először 2017-ben kereste meg Berlint, hogy jelezze érdeklődését a Commerzbank iránt, és 2019-ben fontolgatta a német hitelintézetre tett konkurens ajánlatát, amikor a Commerzbank a Deutsche Bankkal való egyesülésről tárgyalt.

Az ügyre rálátó források szerint az UniCredit vezérigazgatója, Andrea Orcel 2022-ben, még az ukrajnai háború előtt kereste meg Manfred Knof vezérigazgatót egy lehetséges üzletről, aztán nagyjából egy évvel ezelőtt az UniCredit már kifejezte érdeklődését a kormányzati részesedés iránt, de Berlin soha nem kezdett tárgyalásokat az olasz bankkal. A források azt is tudni vélik, hogy váratlanul érte a német kormány tisztviselőit, amikor Orcel végül mégis részesedést vásárolt a német bankban.

Egy német kormánytisztviselő azt mondta, hogy a kormánynak nem állt szándékában a részvényeket stratégiai befektetőnek eladni, és arra számított, hogy a részvényeket több vevő veszi meg. A Commerzbank azonnal sürgette a kormányt, hogy ne adjon el többet a fennmaradó 12 százalékos részesedéséből - mondta az egyik forrás.

Orlopp, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese és Németország egyik legismertebb bankára a héten azt mondta, hogy a kormánynak meg kellene tartania a fennmaradó részesedését.

Mindannyiunkat nagyon meglepett a folyamat…Ezért most egyszerűen az a legfontosabb, hogy higgadtan rendezzük a dolgokat, és átgondoljuk, mi van most az asztalon, és hogyan kezeljük azt

- mondta Orlopp újságíróknak Berlinben.

Minden esetre az UniCredit hazai piacán, Olaszországban a kormány kedvezően ítéli meg a bank Commerzbankkal való egyesülési tervét, amelynek révén egy nagy európai csoportot hozna létre, már amennyiben a milánói bank Olaszországban tartja meg központi funkcióit - mondták az ügyhöz közel álló források.

Mindeközben a Bloomberg azt írja, vannak más fejlemények is a Commerzbank háza táján. A német bank ugyanis igyekszik felgyorsítani Manfred Knof vezérigazgató leváltásának folyamatát.

Bettina Orlopp pénzügyi igazgatót továbbra is erős jelöltnek tartják Knof utódjának, bár a bank külső jelölteket is vizsgál az ügyet ismerő, névtelenséget kérő személyek szerint. Knof közvetlenül a részesedés nyilvánosságra kerülése előtt jelentette be, hogy nem pályázik újabb ciklusra, amikor szerződése jövő év végén lejár.

Az UniCredit közeledése megnehezítheti a Commerzbank vezetői posztjára a jelöltek megtalálását - mondta az egyik személy. A befektetők már korábban is támogatásukról biztosították Orloppot, akit négy évvel ezelőtt elutasítottak a pozícióra.

