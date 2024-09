Vezért vált a Commerzbank a fúziós őrület kellős közepén

Bettina Orlopp eddigi pénzügyi vezérigazgató-helyettes a közeljövőben átveszi a német Commerzbank vezérigazgatói pozícióját Manfred Knoftól – írja a Reuters. A vezércsere bejelentésére éppen az UniCredit agresszív tulajdonszerzési kísérlete közben került sor. Német kormányzati források szerint ennek megakadályozására nekik nincsenek jogi eszközeik.

Orlopp átérzi feladatai súlyát, hiszen így fogalmazott:

Bár a stratégiánk hatékony, jelentős feladatok állnak előttünk.”

Manfred Knof csak nemrég jelentette be, hogy 2025 végén lemond vezérigazgatói tisztségéről, mindössze órákkal azelőtt, hogy az olasz UniCredit nyilvánosságra hozta, tulajdont épít a Commerzbankban.

Andreas Thomae, a bank egyik nagy befektetőjének, a Dekának a vállalatirányítási szakértője szerint pozitív, hogy Orloppot ilyen gyorsan kinevezték új vezérigazgatónak. Ideális jelöltnek és határozottnak nevezte az új vezetőt.

Orlopp múlt héten igyekezett nyugalmat sugározni, és azt mondta, a kormánynak meg kell tartania a Commerzbankban fennmaradó 12%-os részesedését, miután az UniCredit megkezdte a részvényvásárlást, és már 9%-on áll a tulajdonosok között, derivatív ügyletek révén pedig az EKB engedélye esetén 21%-a van már.

"Mindannyiunkat nagyon meglepett a folyamat"

- mondta Orlopp újságíróknak Berlinben. "Ezért most egyszerűen az a legfontosabb, hogy nyugodtan rendezzük a dolgokat, és átgondoljuk, hogy mi van most az asztalon, és hogyan kezeljük azt."

A bank közölte, hogy a felügyelőbizottság belső és külső jelölteket is megnézettt, de végül egyhangúlag a 2014 óta a banknál dolgozó, és igazgatósági tisztségét 2017 óta betöltő Orloppot választotta, és ötéves szerződést írt alá vele neki. Most új pénzügyi vezetőt keresnek, Orlopp egyelőre továbbra is betölti ezt a pozíciót. A távozó Knof 2021-ben csatlakozott a Commerzbankhoz, és több ezer munkahelyet szüntetett meg, valamint több száz fiókot zárt be, hogy a bankot nyereségessé tegye, többek között a magyar érdekeltséget is eladta.

Christian Lindner pénzügyminiszter kedden arra a kérdésre, hogy miként lehetne megakadályozni a Commerzbank UniCredit általi felvásárlását, azt mondta: "Ez a Commerzbank igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának az ügye". A Reuters kormányzati forrásai

nem látnak jogi Lehetőségeket a fúzió megakadályozására.

A külkereskedelmi és fizetési rendelet - amely bizonyos esetekben felhasználható a nem uniós országokból történő felvásárlások megakadályozására - nem alkalmazható, mivel a bankok az Európai Központi Bank felügyelete alatt állnak - mondták a források. A német bank "kritikus infrastruktúrának" minősítése - ami szintén nagyobb befolyást adhatna a kormánynak - szintén nem reális lehetőség - tette hozzá az egyik forrás.

