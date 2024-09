Nagy lendületben az OTP - Meddig tarthat a rali?

Napok óta nagy lendülettel emelkedik az OTP, ennek köszönhetően pedig a bank részvényei már közel 3 éves csúcson vannak, és már a korábbi történelmi csúcs is csak egy karnyújtásnyira van. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutat a technikai kép, valamint arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy meddig tarthat az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.