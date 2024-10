Bejelentette Matolcsy György: új intézkedéseket tervez az MNB a zöld hitelezés területén

Két új zöld kezdeményezés elindítását tervezi az MNB 2025-ben: a lakossági zöld hitelezés feltételeit könnyítő intézkedéseket, és egy zöld kötvényprogramot a vállalatok számára - jelentette be egy könyvbemutatón Matolcsy György jegybankelnök. Arról, hogy a zöld lakáshitelek adósságfékszabályain enyhítene a jegybank, már Banai Ádám ügyvezető igazgató is beszélt a Portfolio Future of Finance 2024 konferenciáján

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) konferenciaközpontjában, meghívott vendégek jelenlétében tartották meg Matolcsy György jegybankelnök új kötetének ünnepélyes bemutatóját kedden. A The Green Booklet of Sustainability – a holistic guide to achieve a sustainable path for society & economics (A fenntarthatóság zöld füzete – holisztikus útmutató a társadalom és a gazdaság fenntartható útjának eléréséhez) című kiadvány a jegybankelnök fenntarthatósági témájú írásainak elméleti keretbe foglalását és értelmező továbbgondolását tartalmazza.

A jegybank elnöke kiemelt három megatrendet, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik napjainkban: 1. A technológiai forradalom, ami elhozta a mesterséges intelligenciát, 2. A klímaváltozást, ami egyre inkább felgyorsul, 3. A geopolitikai kihívásokat, amik az 1940-es és 70-es évek időszakának jellemzőit mutatják. Beszédének végén a jegybankelnök kiemelte, hogy a központi bankoknak a zöld átmenet élére kell állni, és a jegybank közleménye alapján azt jelentette be, hogy

az MNB két új zöld kezdeményezés 2025-ös elindítását tervezi: a lakossági zöld hitelezés feltételeit könnyítő intézkedéseket, és egy zöld kötvényprogramot a vállalatok számára.

Bár sokan szeretnék a piacon, a lakosság esetében feltehetően nem egy új (2021-2022-ben erőteljes új lakások iránti keresletet generáló) Zöld Otthon Program elindításáról beszélt Matolcsy György, hiszen azt a jelen környezetben akár túlzott monetáris lazításként is értékelhetné a piac, a program kondícióitól függően.



Ehelyett egyfajta "finomhangolásról" lehet szó, például a zöld lakáshitelek adósságfékszabályain enyhítene a jegybank, amiről már Banai Ádám ügyvezető igazgató is beszélt a Portfolio Future of Finance 2024 konferenciáján. Piaci forrásaink úgy vélik, a zöld lakáshitelekre (praktikusan az összes új építésű lakásra felvett lakáshitelekre) vonatkozó önerőelvárást csökkentené a jegybank a jelenlegi általános 20%-ról 10%-ra.



A vállalatok esetében belengetett zöld kötvényprogram viszont jegybanki részvétel esetén a Növekedési Kötvényprogram részleges, célzottabb feltámasztását is jelentheti akár, ennek a jegybank mérlegét érintő és monetáris politikai vonatkozásai is lehetnek. Óvatosabb megközelítés mellett ugyanakkor az is elképzelhető, hogy inkább a piaci kötvényvásárlásokhoz biztosítana a befektetőknek (pl. hitelintézeteknek) extra szabályozói kedvezményeket a jegybank egy új zöld kötvényprogram elindítása keretében.

