A világ második leggazdagabb embere lett Mark Zuckerberg

Zuckerbergnek a metaversumra tett fogadása - amely kezdetben hatalmas bukásnak tűnt - az elmúlt hónapokban kifizetődött, és a Bloomberg Billionaires Index szerint 206,2 milliárd dollárra emelte nettó vagyonát.

Ezzel 1,1 milliárd dollárral megelőzte Jeff Bezost, és mintegy 50 milliárd dollárral marad el a világ leggazdagabbjának számító Elon Musk mögött.

A Meta részvényei 23%-kal emelkedtek, mióta a második negyedévben a vártnál jobb eladásokról számolt be. A Meta sokat költött adatközpontokra és számítási teljesítményre, miközben Zuckerberg azon dolgozik, hogy vezető pozíciót építsen ki az iparági AI-versenyben. A vállalat más hosszú távú projektekkel is előrehaladt, köztük az Orion AR-szemüveggel, amelyet a múlt hónapban mutatott be.

Zuckerbergnek, aki 13%-os részesedéssel rendelkezik a Metában, idén eddig 78 milliárd dollárral nőtt a vagyona, ami a legmagasabb növekmény a Bloomberg indexe által követett 500 leggazdagabb ember közül. A 40 éves társalapító és vezérigazgató idén négy helyet tudott előremenetelni a vagyonindexben.

