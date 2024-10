Olyan precedenst teremthet az UniCredit lépése, amivel ellehetlenülhet a nemzeti piacvédelem

Ha az UniCredit Commerzbankra tett ajánlata sikeres lesz, akkor Olaszország stratégiai eszközeit, köztük bankjait nem fogják tudni megvédeni az ország hatóságai a nem kívánt külföldi érdekeltségszerzéstől – hívta fel a figyelmet az olasz bankszövetség vezetője.

Egy milánói konferencián Lando Maria Sileoni, a legfontosabb olasz banki érdekvédelmi szervezet, a FABI vezetője úgy vélte, az Európai Központi Bank támogatja az UniCredit törekvéseit,

az ilyen próbálkozások csak akkor lehetnek sikeresek, és csak akkor kerülnek nyilvánosságra, ha az EKB mögöttük áll... és az EKB már régóta hangoztatja, hogy támogatja az euróövezeti bankok számának csökkentését.”

Sileoni szerint továbbra is megoldandó kérdés, hogy az egyesített UniCredit-Commerzbank csoport székhelye hol legyen, még akkor is, ha az UniCredit többször is kijelentette, hogy nincs oka arra, hogy székhelyét Olaszországból áthelyezze.

Hozzátette, hogy az Unicredit sikeres ajánlata a banki konszolidáció új korszakát nyitná meg, amelyben a kormányoknak nem lenne hatalmuk a külföldi felvásárlások megakadályozására,

és Olaszország azt kockáztatná, hogy bankjai külföldi kézbe kerülnek.

