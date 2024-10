Ezt is megértük: nem elég gazdagok a gazdagok

Bár az iparági szakértők véleménye eltér abban, ki számít szupergazdagnak, abban egyetértenek, hogy a vagyoni küszöb gyorsan emelkedik.

David Gibson-Moore, a Gulf Analytica tanácsadó cég elnöke szerint a hagyományos 30 millió dolláros szint "jelentős befektetéseket tesz lehetővé több eszközosztályban - részvények, kötvények, ingatlanok, magántőke" -, miközben olyan luxuscikkeket is lehetővé tesz, mint a magánrepülőgépes utazás. Ám idővel, ahogy a pénzügyi világ bővült, és a vagyon felhalmozódása bizonyos ágazatokban, különösen a technológiában felgyorsult, "az ultravagyonosság mércéje megemelkedett" - jegyzi meg.

A 30 millió dolláros küszöb ... már nem hordozza ugyanazt a súlyt vagy kizárólagosságot, mint korábban. A mai világban a 30 millió dollár biztosíthatja a fényűző életmódot, de az ultragazdagok körében ez egyre inkább csak a kiindulópontnak számít.

Charlie Wells, a Prime Purchase ingatlanügynökség ügyvezető igazgatója egyetért: "Negyven évvel ezelőtt egy Rolls-Royce-szal rendelkező milliomos lehetett a gazdagság megtestesítője. Az inflációnak köszönhetően azonban a számok folyamatosan nőnek. Nemrég még egy 20 millió font feletti vagyonú személy számított volna nagyon gazdagnak, de ma már 50 millió font feletti vagyonra van szükség ahhoz, hogy valaki valóban UHNW legyen."

Ezt az elmozdulást több tényező is elősegíti. Gibson-Moore szerint az első a technológia és a vállalkozói szféra új vagyonának robbanásszerű növekedése. "Az elmúlt két évtizedben a technológiai milliárdosok, a kriptopénzek úttörői és a kockázatitőkések felemelkedését láttuk, akik soha nem látott ütemben halmoztak fel vagyont" - mondja. "Az a képesség, hogy látszólag egyik napról a másikra milliárdokat érő vállalatokat tudtak létrehozni, lerövidítette az UHNW-státusz eléréséhez szükséges időt, és ezek az új vagyonosok gyakran más pénzügyi univerzumban működnek, mint a hagyományosabb vagyonos osztály."

Dominic Volek, a Henley & Partners magánügyfelekért felelős csoportvezetője azt mondja:

A vagyonteremtés ugrásszerűen megnőtt - elég csak a technológiai szektorra nézni, ahol a milliárdosok már mindennaposak. Az olyan eszközosztályokba való diverzifikáció, mint a kriptovaluták és az NFT-k, szinte azonnal UHNW magánszemélyeket teremtett.

A cikk megjegyzi, hogy ha a 30 millió dollárt tekintjük a szupergazdagok elfogadott vagyonküszöbének, a Capgemini tanácsadó adatai szerint a 2016-os 157 000-ről tavaly 220 000-re ugrott a számuk.

Az is kiszélesedett, hogy mibe fektetnek be a szupergazdagok. Ma már nem csak arról van szó, hogy diverzifikált portfólióval rendelkeznek; ma már lehetnek érdekeltségeik diszruptív technológiai startupokban, fenntartható vállalkozásokban vagy akár űrkutatásban is. A luxusjavak - például ingatlanok, képzőművészeti alkotások és gyűjteményes tárgyak - inflációja azt is jelenti, hogy sokkal többe kerül a hagyományosan szupergazdag státuszhoz kapcsolódó életmód fenntartása.

Az R360, egy meghívásos privát klub tulajdonosai számára egyértelmű, hogy mi az a szám, amiért ultragazdagnak kell lenniük, és jogosultak a tagságra: 100 millió dollár.

Barbara Goodstein, az R360 ügyvezető partnere és a New York-i részleg elnöke azt mondja, ezen a szinten olyan emberekhez jutnak el, akik "kevésbé összpontosítanak a rövid távú befektetési lehetőségekre, és jobban érdekli őket, hogy a vagyon kezelőivé váljanak". Goodstein megjegyzi, hogy a 100 millió dolláros küszöb a 2021-es alapítás óta az R360 tagságának kritériuma.

Bár a közeljövőben nem számítunk emelésre, tagjaink átlagos vagyona az elmúlt években folyamatosan nőtt, és mostanra meghaladja a 400 millió dollárt.

A tagok életkora 28 és 84 év között mozog, de Goodstein hozzáteszi, hogy az R360-nál a fiatalabb tagok számának jelentős növekedése figyelhető meg, "sok, nemrégiben sikeres vállalkozó a húszas évei végén és a harmincas évei elején csatlakozott".

Van az a szint is, amikor nem vagy elég gazdag.

Volek a Henley & Partners-nél azt mondja, hogy tud olyan bankokról is, amelyek az 5 millió dollárnál kisebb vagyonnal rendelkező privát banki ügyfeleket "leépítik", mert úgy ítélték meg, hogy nem elég nyereségesek ahhoz, hogy ügyfélként tartsák őket. Szerinte ez azt mutatja, hogy az ultragazdagok világában most már tényleg számít a méret, és bár a definíció még mindig vitatható, az a szint, amelytől kezdve valaki ultra vagyonosnak minősül, csak egy irányba halad: felfelé.

