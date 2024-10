Hatalmas változás jön a SZÉP-kártyáknál, tényleg szigorítja a kormány az Airbnb-t

Jön a digitális SZÉP-kártya, így telefonon is tudunk majd fizetni a vendéglátóhelyeken. A rövid távú lakáskiadásra vonatkozó szabályozás Budapesten szigorodni fog, a szervizdíjat 12%-ban maximálja a kormány. A három változás egy 14+2 pontos turisztikai csomag része, amelyet hétfőn jelentett be Nagy Márton miniszter (címlapképünkön).

Budapest Economic Forum 2024 Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ott lesz az október 17-i konferenciánkon. Most érdemes jelentkezni!

Nagy Márton 14+2 pontja

A nemzetgazdasági miniszter által bejelentett új, 14+2 pontos turisztikai csomaggal a kormánynak az a célja, hogy a bürokráciacsökkentés mellett a turisztikai ágazat versenyképességét növelje – számolt be az Index, megnevezve a 16 pontot:

Rendőri jelenlét fokozása a bulinegyed területén Rövid távú lakáskiadás szabályozása (Airbnb) Budapesten (az Index beszámolója szerint ez adóemelést és moratóriumot is maga után vonhat) Gazdasági épületek magánszálláshelyként történő hasznosítása a falusi turizmusban Szálláshelyeken üzemelő medencék személyes felügyeletének szabályozása (20 fősnél kisebb medencékénél nem kell úszómester) A készpénzmentes borravaló szabályozásának módosítása Felszolgálási díj 12%-ban való maximálása Hivatásturisztikai rendezvények szervezését elősegítő szabályozás módosítása Állatkerti belépő, mint adómentesen adható béren kívüli juttatás biztosítása Idegenvezetési tevékenység átfogó szabályozása Digitális SZÉP-kártya fejlesztés Éttermek előtti parkolók biztosításának felülvizsgálata NTAK attrakciók körének bővítése az átfogó adatvagyon megteremtése érdekében Repülőtérhez kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata Repülőtérhez kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata: a CO2-adót 2025. január 1-jétől eltörlik Élelmiszerbiztonsági vendéglátó tájékoztató anyagok Termálvíz kísérőgázának szabályozása

Nagy Márton szerint a QR-kódos fizetési rendszerek elterjedése kulcsfontosságú lenne a kínai turisták idecsábításában, a kínai bankokkal együttműködve keresik erre a megoldást.

Mi jön a SZÉP Kártyánál?

A SZÉP-kártyát érintő változásra Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a kormány, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy sajtótájékoztatón bejelentette: egy 14+2 pontos deregulációs csomagot terjesztett elő a nemzetgazdasági tárca a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen.

Először a Magyar Bankszövetség képviselőivel folytatott szeptember 19-ei egyeztetését követően jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy a kedvezményes adózású juttatás maradéktalan felhasználása és gazdaságba juttatása érdekében szükségszerűnek mutatkozik a SZÉP-kártyák digitalizálása, azaz annak bankok általi megteremtése, hogy a fizetés mobiltelefonon is lehetővé váljon. Mindez a miniszter szerint jelentősen ösztönözheti a felhasználást.

A SZÉP Kártyát kibocsátó három kereskedelmi bank (OTP, MBH, K&H) bank közül áprilisban a K&H már hírt adott arról, hogy bevezeti a digitális változatot: a csak mágnescsíkkal lehúzható SZÉP Kártya mellett létrejött a digitális változat is, ami érintésmentes terminálnál és okoseszközös fizetéssel használható. A banknál két, egymástól független rendszert, a bankkártyás és a SZÉP kártyás fizetési módot úgy hangolták össze, hogy bár a működésben összefonódnak, a mögöttes adatok mégis elkülönülten tárolódnak. Csapat szinten egy rendkívül komplex, a bankkártyás szakértőket, a fejlesztőket és az üzemeltetést összehangoló projektmunkára és agilis fejlesztésre volt szükség – mutatta be akkor megoldást Ozorai Dénes, a K&H IT vezetője.

A K&H példája azt sugallja, hogy a másik két banknál vélhetően szintén hosszú előkészítést igényel majd a digitális SZÉP-kártyára vonatkozó átállás.

