Tömegével csökkentik a lakáshitelek kamatát Kínában

Kína nagy kereskedelmi bankjai szombaton bejelentették, hogy október 25-től csökkenteni tervezik meglévő jelzáloghiteleik kamatlábát. A központilag előírt változtatással a fogyasztást pörgetnék, hozzáigazítva a meglévő hitelek kamatát az újakéhoz.

A távol-keleti ország négy legnagyobb bankja, az Industrial and Commercial Bank of China, az Agricultural Bank of China, a Bank of China és a China Construction Bank is azok között van, akik ezzel követik az elmúlt hetekben bejelentett állami lazító intézkedéseket.

A referenciaként szolgáló úgynevezett LPR-nél (loan prime rate) 30 bázisponttal alacsonyabb szintre (tehát LPR-30 bázispontra) csökkentik minden olyan jelzáloghitel kamatát, amely ennél magasabb kamatozású. Az ennél alacsonyabb kamatozásúakat nem kell kiigazítani – írja a Global Times.

Egy 1 millió jüan (141 518 dollár) összegű, 30 éves futamidejű jelzáloghitel esetében az adós ezzel összesen mintegy 61 000 jüan kamatot takaríthat meg. A kamatmódosítás automatikus, az adósoknak nincs teendője, a döntés az első és a második jelzáloghitelekre is vonatkozik.

A kiigazítás célja, hogy a meglévő hitelek kamatlábait összhangba hozzák az újonnan kibocsátott jelzáloghitelek országos átlagával, ezáltal csökkentve a hitelfelvevők kamatterheit - közölte a kínai jegybank.

A kínai központi bank és a Lakásügyi és Város-vidékfejlesztési Minisztérium a közelmúltban számos intézkedést vezetett be az ingatlantulajdonosok pénzügyi terheinek enyhítésére és „a közbizalom erősítésére”, a kamatok csökkentése ezek közül egy lépés.

Címlapkép forrása: Shutterstock