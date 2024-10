Oroszország megint keresztbe tett a Raiffeisennek és az UniCreditnek

Egészen a közelmúltig az Oroszországban még mindig tevékenységet folytató nyugati bankok halvány reményt tápláltak arra, hogy el tudják adni ottani tevékenységüket és ki tudnak vonulni az országból, most azonban úgy tűnik, hogy egyre kisebb erre az esély – írja a Bloomberg

Az orosz kormány jelezte, hogy megakadályozza a bankok - köztük a Raiffeisen Bank International és az UniCredit - minden olyan kísérletét, hogy helyi egységeket adjanak el olyan vevőnek, aki szankciókat kockáztat - állítják az ügyet ismerő személyek.

Ez gyakorlatilag kizárja az orosz vevőt, és tekintettel arra, hogy a nyugati kormányok ellenzik bármely külső ajánlattevő belépését, szinte lehetetlenné teszi az eladást.

Az Abu Dhabi Mubadala Investment például tavaly azért állt el az UniCredit oroszországi tevékenységének lehetséges megvásárlásától, mivel az amerikai kormány ellenezné azt - mondták az ügyre rálátó források.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Raiffeisen és az UniCredit a több mint két évvel ezelőtti ukrajnai invázió óta keresi a kiutat Oroszországból. Vlagyimir Putyin és kormánya ugyanakkor a nyugati bankokat a külföldi fizetések létfontosságú csatornáinak tekinti - mondta az egyik forrás.

Mindeközben az Európai Központi Bank nyomás alatt tartja az érintett nyugati bankokat, hogy minél előbb számolják fel tevékenységüket az országban. Oroszország azonban egyre nehezebbé tette a nemzetközi vállalatok számára a távozást. A kormány külön bizottságot hozott létre az eszközeladások jóváhagyására, és a kilépési adó megfizetése mellett a vállalkozásokat arra kötelezte, hogy árengedménnyel adják el az eszközeiket.

A múlt héten az orosz kormány úgy döntött, hogy tovább szigorítja ezeket a szabályokat: az árengedményt, amelybe az eladónak bele kell egyeznie, 50%-ról 60%-ra emelte, a kilépési adót pedig több mint kétszeresére, 35%-ra emelte. Az 50 milliárd rubelt (515 millió dollárt) meghaladó értékű ügyletekhez mostantól Putyin jóváhagyása is szükséges. A lépés célja részben az volt, hogy a külföldi eszközöket az országban tartsák, mivel az eladás további tőkekiáramlást jelentene - mondták az ügyet ismerő személyek.

Az UniCredit és a Raiffeisen is visszafogta tevékenységét, de továbbra is lehetővé tesznek bizonyos fizetéseket, többek között devizában is, amennyiben a tranzakciók nem állnak szankciók alatt. Ez értékes eszközzé teszi őket Oroszország számára, amely június óta a határokon átnyúló fizetések terén válságban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images