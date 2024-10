Tömeges betéti kamatcsökkentésre készülnek az amerikai bankok

Az amerikai bankok azt fontolgatják, hogy tömegesen csökkentik vállalati betéteik kamatát, hogy megvédjék profitjukat a Federal Reserve kamatcsökkentése után. A bankok 2022 óta a korábbinál magasabb kamatokat kínáltak a megtakarítóknak, de most változtatni kényszerülnek stratégiájukon. A vállalati ügyfelek voltak eddig a legnagyobb haszonélvezői a kamatemeléseknek, de most ők lehetnek az elsők, akiket érint a csökkenési hullám - írta meg a Financial Times