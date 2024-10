Felpattant az OTP - Meddig tarthat a lendület?

Hiába ütik a forintot, kiváló a hangulat a magyar tőzsdén a pénteken. A nagypapírok közül az OTP vezeti az emelkedést, a mai ralival ráadásul egy fontos lélektani szintet is áttört a bank részvényeinek árfolyama. Megnéztük, hogy mi áll a mai emelkedés hátterében, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy meddig tarthat még a rali. Lássuk! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.