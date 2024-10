Írásba adta a kormány: a fiataloknak járna az 5% alatti kamatozású lakáshitel

FIN-CON 2024 Az első összefoglaló szakmai konferencia, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, MNB, Minisztérium, külföldi közvetítő) képviselteti magát a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében tartandó rendezvényen.

Bár a kormány szeptemberi bejelentése alapján sokan erre számítottak, nem minden hitelfelvevő számára lesz elérhető az "önkéntes banki vállalás" formájában elvárt 5% alatti THM-mel rendelkező lakáshitel – vált egyértelművé az elmúlt másfél hétben. Erre erősít most rá a Nemzeti Konzultáció friss kérdőíve.

Képzelhető, mennyire önkéntes vállalás ez, ha a kormány mellett a nemzeti konzultáció keltette nyomást is érzik magukon a bankon, miközben kidolgozzák javaslatukat az 5% alatti lakáshitel-THM alkalmazására. Erre egyébként két hónapot kaptak, ami november 19-én jár le.

A Portfolio értesülése szerint a bankok öt ponton korlátoznák az általuk „önkéntesen vállalt” 5%-os THM alkalmazását, lényegében erről beszélt Jelasity Radován, a bankszövetség elnöke is a Portfolio október 17-ei Budapest Economic Forum csúcskonferenciáján.

kizárólag az első lakásvásárlásók számára tennék elérhetővé (ahogy ez a szabály a 10%-os önerő esetében is létezik), ezen belül is csak a 30 év alatti fiatalok számára (lásd a babaváró hiteleket is, amelyeknél a legalább 12 hetes várandós állapot idén még kivételt jelent ez alól), ráadásul csak a zöld lakáshitelek esetében (ez praktikusan az új építésű lakásokra felvett hiteleket jelentené, mert információink szerint a használt lakások energetikai korszerűsítésére nem terjedne ki), továbbá egy négyzetméterkorlátot (pl. legfeljebb 50 négyzetméter) és egy lakásárkorlátot (pl. 1 millió forintos négyzetméterár) is bevezetnének.

Maga Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt arról a konferencia helyszínén, hogy: "az a kérdés ezen a téren, hogy kinek tudjuk adni az 5%-os jelzáloghitel-kamatot, amelyek most 6,5-7% körül vannak". Ennek kapcsán pedig megemlítette, hogy fiatal párok szeretnének első lakást vásárolni, "nem a milliárdosokról beszélünk". Ezzel arra utalhatott, hogy a kormány ennek a célzott csoportnak kívánja elérni a kedvezményes kamatokat. Azt is hozzátette, hogy 40-50 négyzetméteres, 1 millió forintos négyzetméterárral rendelkező lakásokról beszélünk, ehhez akár zöld célokat is lehetne társítani a szektorral közösen dolgozva.

A Nemzeti Konzultáció kérdőíve alapján az már biztosan látszik az öt banki szűkítő feltételből, hogy kifejezetten a fiatalokat segítenék az 5% alatti lakáshitel-THM lehetőségével.

A kérdőív egyébként más, hitellel és lakhatással kapcsolatos kérdést is tartalmaz, előre jelezve a várható kormányzati intézkedések irányát, ezekről már Nagy Márton is részletesebben beszélt a Portfolio konferenciáján:

munkahitel fiataloknak, céges hozzájárulás lehetőségének bevezetése lakbérfizetés támogatására, új kollégiumok építése.

