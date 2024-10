Jöhet a 250 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel Magyarországon

Havi 250 ezer forintra nőhet az ingyenes készpénzfelvétel plafonja a jelenlegi 150 ezerről, ha az Országgyűlés is megszavazza - írta Tordai Bence ellenzéki képviselő a Facebook-oldalán, miután a Fogyasztóvédelmi Albizottságon átjutott a javaslat. Ha megszavazzák a változást, az valószínűleg több milliárd forintjába kerül majd a bankrendszernek, hiszen tranzakciós illeték is van a készpénzfelvételen, amit a keret erejéig nem tudnak továbbhárítani.

250 ezer forint lesz az ingyenes készpénzfelvételi plafon, ha az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága és plenáris ülése is támogatja az általunk a Fogyasztóvédelmi Albizottságban ma egyhangúan megszavazott javaslatot - írta Tordai Bence a Facebook-oldalán.

Azt írta, hogy szerinte a

10 éve változatlan összegű, 150 ezres ingyenes készpénzfelvételi limit mára elinflálódott,

ezért is volt indokolt Vajda Zoltán korábbi törvénymódosító javaslata, amely a minimálbérhez kötötte volna ezt az összeget. A kormánypártok meglepő nyitottságát látva Z. Kárpát Dániel, az albizottság elnöke lecsapott a lehetőségre, és közösen támogatható javaslattá gyúrta az eredeti indítványt."

Ha az emelést megszavazza az Országgyűlés is, akkor a cechet ismét a bankszektor állhatja. A készpénzfelvételekre ugyanis 0,9 százalékos tranzakciós illeték vonatkozik, igaz ez a 150 ezer forint alatti havi legfeljebb két összegben felvehető készpénzre is, és vélhetően így lesz a 250 ezerig emelt plafon esetén is.

Igaz, hogy a plasztikok segítségével egyre kevesebb készpénzt veszünk fel, és többet költünk a kártyákkal, de még így is 2300 milliárd forintnyi készpénzt vettünk fel az idei második negyedévben. Egy tranzakcióval kb 102 ezer forint készpénzt vettünk fel az ATM-ekből.

Arról nincs statisztikánk, hogy ebből mennyi tranzakció került az ingyenes készpénzfelvétel kategóriájába (amelyért a bankok nem számíthatnak fel díjat), de az biztos, hogy

TÖBB MILLIÁRDOS TEHER EZ A BANKSZEKTORNAK, AMI MOST TOVÁBB EMELKEDHET.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images