Itt az első fecske: kezdődik a megemelt tranzakciós illeték áthárítása a lakosságra

Portfolio 2024. november 04. 14:00

A bankokat terhelő tranzakciós illetéket az idei évben két lépésben megemelték. A kormány előírása értelmében a megnőtt adóterhet a pénzintézetek nem terhelhetik át a lakossági ügyfeleikre 2024-ben. A jogszabályi előírás azonban jövőre nem védi a lakosságot, az OTP Bank pedig már be is jelentette a díjemelkedést. De mennyivel emelkedhet a bank ügyfeleinek a számlaköltsége? Ezt mutatjuk be a Bankmonitor számításai alapján, az OTP válasza alapján pedig a megemelt költségek kivédésének a lehetőségeire is kitérünk.