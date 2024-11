A csoportszintű megoldások vagy az egyedi fejlesztés a hatékonyabb a banki IT-ban?

Bankcsoport szintű megoldások kellenek, vagy az egyedi fejlesztések, az eleve egy adott piacra szabott megoldások hoznak jobb eredményeket? Erről is szó volt Banking Technology konferenciánk délutáni szekciójában.

Banking Technology konferenciánk délutáni szekciójában Csákay Mátyás, a Magnetbank CIO-ja és Hoffmann Bence, a ShiwaForce vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy egy website cseréje milyen technológiai, dizájn- és üzleti kihívásokkal jár.

Ezt követően kerekasztal beszélgetés következett arról, hogy a banki IT-fejlesztésekben a csoportszintű és a lokális megoldások mennyire hatékonyan működnek.

Szél Bibora (OTP) elmondta, hogy a bank egyrészt HQ-ként működik, de a magyar operáció is egyfajta leányként vesz részt a csoportszintű ökoszisztémában. Van olyan helyzet is, amikor éppen egy leánybanknál indul el egy fejlesztés és nem a bankcsoport központjában. Az a fő kérdés, hogy az adott országon belül az üzleti sztenderdizáció meddig egységesíthető, és után milyen feladatot jelent a lokalizáció.

Az OTP csoportszinten minél hatékonyabb megoldási pontokat keres.

A kisebb országok, OTP-leánybankok gyakran jelentkeznek a központnál, hogy egy-egy megoldást vezessenek be náluk is.

Kelemen Bálint (Raiffeisen) kifejtette, a csoportszintű megoldásokat nem mindig kell egyfajta "nyomásként" értékelni, hanem ez sokszor segítség. Főleg olyan sztenderdeknél, ahol UI/UX megjelenést, brandet képvisel egy csoport, illetve amikor mérethatékonyságról van szó, a csoportszintű megoldások jól működnek. A nem jó példák azok, amikor egy teljes üzleti folyamat megvalósítása zajlik anélékül, hogy a szabályozói tevékenységet a helyi sajátosságokat figyelembe vennék.

Általában az integráció a legnehezebb feladat, de nem csak IT, hanem üzleti szempontból is, hiszen az üzleti területnek meg kell tanulnia egy új rendszert, platformot más folyamatok mentén.

Sziráki László (CIB) szerint azért lehetnek jók a csoportszintű megoldások, mert az IT-szektor számára a banki szektor nem a legszexibb munkahely, egy központ a tehetségeket könnyebben meg tudja szólítani. A CIB több csoportszintű megoldást használ, akár anyabanki akár kihelyezett technológiai központokból kapnak megoldásokat. A CIB pilot országként is működik a csoporton belül, ez rövid határidőket jelent, ráadásul az üzleti környezet nyomást gyakorol az IT-ra, ezzel a CIB teljesítési nyomás alá kerül. Első körben nehezebb volt a helyzetük, mert hibrid modellben működött a CIB, a fejlesztést kapták de az üzemeltetést ők végezték. Ám mostanra egy software as a service modell irányba halad a csoport, amelyben a helyi csapatnak is érteni kell a technológiához.

Bodnár Béla (ShiwaForce) szerint IT-beszállítóként lehet arról álmodozni, hogy lesz egy rendszered, és azt csoportmegoldásként minden országban megveszik, de a realitás az, hogy ha egy csoportszintű megoldásról van szó, akkor delivery partnerként segítesz egy adott piacon személyre szabni, integrálni egy rendszert.

Fischer Bálint (Dorsum) elmondta, hogy sokat dolgoznak azon, hogy csoportszintű megoldásként legyenek jelen a piacokon, de ez kétélű fegyver. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet egy csoporton belül az érdekeket egyeztetni. Az erről szóló beszélgetéseken sok szó esik a hatékonyságról, számokról, de sokszor arról is, hogy egy bank belső politikai helyzete, kulturája hogyan alakul.

Címlapkép forrása: Portfolio