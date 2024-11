Már harmadik alkalommal díjazta a hazai bankokat a Visa, itt vannak a nyertesek!

Idén immáron harmadik alkalommal, összesen tíz kategóriában díjazza a Visa a hazai bankokat. A Visa Awards célja, hogy az innovációra, az ügyfélélményre, a termékfejlesztésre és a példamutató kezdeményezésekre hívja fel a figyelmet. Idén másodszor adják át a Portfolio-val közös, ESG-re fókuszáló díjat.

Ma azok a bankok kapnak díjat, amelyek újító ötleteikkel kiemelkedően teljesítenek az ügyfélélmény, a termékfejlesztés területén, és példamutató kezdeményezéseikkel élen járnak

– mondta a díjátadó megnyitóján Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

Visa #1 Issuer

Első díjkategória a kibocsátói elismerésről szól. 2024-ben a Visa szélesítette stratégiai együttműködését ezzel a bankkal, nem csak hazánkban, csoportszinten is. A cél közös: az ügyfélélmény, a személyre szabott megoldások, a kényelem és biztonság növelése. Az együttműködés a díjat elnyerő bankkal nagymértékben hozzájárul a digitális fizetési megoldások terjedéséhez Magyarországon. A díj odaítélésekor a kártyakibocsátás területén az össz- és aktív kártyaszámot vizsgálták. A kibocsátott Visa kártyák számának növekedése és az aktív kártyák száma tekintetében idén az OTP Bank lett az első. A díjat Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese vette át.

Visa #1 Acquirer

Gyakorlatilag minden helyzetben elérhető az elektronikus fizetés, elfogadási infrastruktúra azonban így is évről évre jelentősen tud bővülni. A fizikai elfogadóhelyek száma közel 9%-kal, az internetes elfogadóhelyeké még jelentősebben, egy év alatt 20%-kal nőtt. Az idei elismerést az a bank kapja, amely az online fizetés felhasználói élményének fokozásáért tett sokat az elmúlt 12 hónapban. A díjat elnyerő OTP bank a digitális tárcák online elfogadásával még egyszerűbbé tette a fizetési folyamatot a webáruházakban és egyéb online platformokon. Az OTP üzemelteti legnagyobb elfogadási infrastruktúrát, ráadásul sokat is tett az infrastruktúra megújításáért, újgenerációs terminálok kihelyezésével. Harmadik alkalommal is az OTP Bank lett a kategória díjazottja. A díjat Bese Péter, az OTP Csoport kártyaelfogadási területének vezetője veszi át.

Visa #1 Mobile Payments

Az emberek egyre inkább mobiltelefonjaikon nézik kedvenc filmjeiket, sorozataikat, hallgatják a zenéiket, és fizetésre is egyre többen használják a mobilokat: a bankkártyák közel 30%-ka költözött már a telefonokba. Jelentős a mobiltárcákkal lebonyolított forgalom növekedése, akárcsak a tranzakciók darabszáma. Gyakrabban fizetünk digitálisan, és kisebb összegű tranzakciók esetén is mellőzik készpénz használatát. A mobiltárcás forgalom növekedése a bank innovációs tevékenységét és a digitális bankolás területére összpontosító erőfeszítéseit ismeri el.

A díjat az a bank kapja, ahol a legmagasabb a tokenizált tranzakciók aránya az összes tranzakcióra vetítve a Visa portfoliójában: a tavalyi helyét megőrizve a CIB Bank kapta az elismerést. Bán Kristóf a CIB Bank lakossági szegmens menedzsment vezetője vette át a díjat.

Visa #1 Online Payments

Az e-kereskedelem dinamikusan bővült az elmúlt évben, bár ennek nem feltétlenül a magyar e-kereskedelmi szereplők voltak a nyertesei. A Visa friss kutatása szerint a vásárlók legnagyobb arányban az online bankkártyás fizetést választották a webshopokban, és jelentős az utánvétes bankkártyás fizetés aránya is. Az online kereskedelemben is számos kényelmi és biztonsági funkció segíti a vásárlókat. Nagyobb megtakarítást, kényelmet, személyre szabott ajánlatokat és exkluzív hozzáféréseket kínál a fogyasztóknak az előfizetéses e-kereskedelem, amely jelentős növekedés előtt áll. Fontos célja a Visának, hogy az online fizetés élménye egyre jobban hasonlítson egy fizikai boltban megtapasztalt érintéses fizetéshez. A Visa portfoliójában az online tranzakciók számának növekedését, illetve az összes vásárlási tranzakciószámra és forgalomra vetített online tranzakciók arányát tekintve az elmúlt évben is élen járt a Raiffeisen Bank. A díjat Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági bankolásért felelős vezérigazgató-helyettese vette át.

Product Launch of the Year

Több új termék is debütált idén a magyar piacon, egy azonban kiemelkedett különlegességével. Nemcsak innovatív megoldásokat kínál, a prémium szolgáltatások élvonalába is emeli a banki élményt. A győztes egy olyan különleges bankkártyát bocsátott ki, amely az olimpikonok előtt tiszteleg. A magyar piacon először került forgalomba Visa Signature Metal prémium bankkártya, melyet kizárólag az olimpián legjobb 8 helyezést elért sportolók számára tett elérhetővé az MBH Bank. A díjat Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese vette át.

Fraud Prevention díj

A fizetési ügyfélélmény folyamatos fejlesztése mellett a fizetési tranzakciók biztonsága, a visszaélések minimalizálása egyaránt fontos a Visa számára. A társaság rendkívüli anyagi és emberi erőforrást fordít a fizetési ökoszisztéma védelmére, hisz ez alapozza meg a kártyás fizetésbe vetett több évtizedes globális bizalmat. A biztonság fontosságának és a csalásmegelőzés hatékonyságának elismerése különösen aktuális most, amikor a csalók egyre gyakrabban és egyre kifinomultabb eszközökkel támadják a felhasználókat, elsősorban az online térben. A nyertes az elmúlt egy évben mind a teljes tranzakciós forgalmat, mind kifejezetten az online tranzakciókat vizsgálva a legjobb teljesítményt nyújtotta Magyarországon a visszaélések aránya tekintetében. A díjat az Erste Bank kapta idén.

Visa #1 Go Beyond 2024 díj

A Go Beyond kategória részben új, hisz a tavalyi Loyalty program kategóriát kibővítve a teljes ügyfélélményt vizsgálta a Visa megbízásából a Minds&Roses kutatócég. A felmérést a Kelet-Közép-európai régió 2 országának 14 legnagyobb bankja körében végezték el. A kutatás a lakossági, a prémium és a kis- és középvállalati szegmensek egyedi értékajánlatainak összehasonlítására, az ügyfelek preferenciáinak vizsgálatára terjedt ki. "Go Beyond" díjat idén elnyerő banknál a banki szolgáltatások fejlesztéséhez való kiemelkedő hozzájárulást ismerjük el. Nem csupán pénzügyi szolgáltatásokat kínál - olyan egyedi előnyöket, élményeket nyújt, melyek valóban túlmutatnak a hagyományos bankoláson. Innovatív megoldásaik révén gazdagítják ügyfeleik mindennapjait, támogatva céljaik elérésében. A díjat az Erste Bank kapta.

Visa #1 Digital Innovator 2024 és Digital Innovator UX 2024

Idén megújult módszertannal és a vizsgálat alapján a Visa két díjjal is elismeri a digitálisan élenjáró bankokat. Mivel a Visa számára alapvető a fizetési és banki szolgáltatások felhasználói élménye, 2024-ben a Digital Innovator díj is ezt a felhasználó-központúságot tükrözi, ezért valódi felhasználók elemzésén alapul az idei összehasonlítás. A Visa a Minds&Roses kutatócéggel egy összetett felhasználói kutatást végzett, amely kvalitatív interjúkat, 800 válaszadóval végzett kvantitatív felmérést és egy digitális Bulletin Board Discussion tanulmányt is magában foglal. A kutatás során minden mobilbanki alkalmazást intenzíven használtak és értékeltek független felhasználók, akik több mint 100 feladatot teljesítettek, az új számlanyitástól a szolgáltatások személyre szabásáig. A folyamat során tapasztalt kutatók irányították a felhasználókat, kérdéseket tettek fel, hogy még jobban megértsék a logikát, a funkciókat és az egyes alkalmazások felhasználói élményét. Ezeket összehasonlítva állapították meg, melyik a leginkább kedvelt mobilalkalmazás a hazai piacon. A Digital Innovator UX díjat idén adta át először Visa. A díjat a K&H Bank nyerte el, melyet Németh Balázs a K&H Bank innovációs vezetője vett át.

A Digital Innovator 2024 díj abszolút győztese pedig az OTP Bank lett, a díjat Kuhárszki András, az OTP Bank ügyvezető igazgatója vette át.

Visa Portfolio ESG Banking Award 2024

A környezeti, társadalmi és irányítási szempontból is fenntartható és felelős működés a pénzintézeti szférában is kulcsfontosságú. A Visa elkötelezett, hogy e téren mutatott kiváló teljesítményt elismerje: ösztönző a bankok számára olyan termékek, szolgáltatások nyújtásához, melyek a fenntarthatósághoz járulnak hozzá. Harmadik alkalommal adja át idén a díjat partnereivel közösen a Visa, ezzel célja, hogy elismerje a bankok e területen végrehajtott erőfeszítéseit, és hogy lendületet adjon számukra ESG-gyakorlataik fejlesztéséhez.

Lukács Ákos, az EY Klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások terület vezetője bemutatta a díj odaítélésének módszertani hátterét, legfontosabb megállapításait. A Visa Portfolio ESG Banking Award 2024. évi nyertese a CIB Bank lett, a díjat Bán Zoltán, a Net Média Zrt. vezérigazgatója és Lukács Ákos adta át Alberto De Stavolának, a CIB Bank ESG-ért felelős vezérigazgató-helyettesének.

Címlapkép forrása: Portfolio