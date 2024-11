Robbannak a fizetési megoldások, generációváltást hoz a mesterséges intelligencia

Miért ennyire vonzó a pénzügyi szolgáltatóknak a payment terület? Eleget költ-e a pénzügyi szektor informatikai fejlesztésekre? Miben hoz átütő változásokat a mesterséges intelligencia, és milyen jövő áll a qvik előtt? E témákról mondták el véleményüket az MBH, az OTP és a Revolut szakemberei a Portfolio Banking Technology 2024 konferenciájának első panelbeszélgetésében.

Miért izgalmas ma a payment a szolgáltatók számára?

Kuhárszki András, az OTP Bank ügyvezető igazgatója szerint három dolog miatt érdemes beszélni a fizetésforgalomról: 1. ez teremti meg a legjobban a napi kapcsolatot az ügyfelekkel, 2. óriási relevanciája van az ügyfelek mindennapi életének az ismerete szempontjából, 3. ez az a banki tevékenység, amely a legjobban átjár a határokon, és éles nemzetközi versenyt generál. Vinnai Balázs, az MBH Bank elnöki főtanácsadója, az IVSZ elnöke emlékeztetett: 15 éve még nem volt ennyire szexi a payment terület. Az inkumbens bankok legnagyobb hátránya a legacy technológia, amin nehéz gyorsan változtatni. Léder Tamás, a Revolut országigazgatója elmondta: a Revolut bevételeinek a nagy része továbbra is díjbevétel a kamatbevételekkel szemben, ami jól leírja, mennyire fontos náluk még mindig a payment. Egyes piacokon a lakáshitelekkel is próbálkoznak, Magyarországon még nem. A 3-4 évvel ezelőtti androidos technológia náluk már bőven legacynak számít, de rugalmasan fejlesztenek.

Mennyi pénz jut jelenleg IT-ra?

Kuhárszki András szerint sosincs annyi pénz, amennyi kellene, de a pénzügyi szektor egy olyan ágazat, ahol a termék lényegét tekintve digitális és virtuális, így sokat kell költeni az IT-fejlesztésekre, az OTP Banknál a külföldi piacokon is innoválni kell, hogy relevánsak maradjanak. Nagy jelentősége van a külső beszállítókkal pariban lévő belső kompetenciák kialakításának. Vinnai Balázs szerint a klasszikus IT-költségeket a bankok egyértelműen szeretnék visszaszorítani, ebben az automatizációnak nagy jelentősége van. A digitális üzletfejlesztések esetében pedig nem a pénz jelenti a határt, hanem a rendelkezésre álló tudás, képesség, amiből mindig kevés van a fejlesztési elképzelésekhez képest. A poszt-Covid világ újra bebizonyította, hogy az USA digitális képessége mennyire az európai előtt jár, cégeik uralják a globális teret. Az MBH beszállítóinak is csak a töredékére igaz, hogy képesek nemzetközi szinten gondolkodni. Léder Tamás azt mondta, még náluk sincs pénz mindenre. A Revolut ha csak teheti, mindent házon belül fejleszt, és csak akkor alkalmaz beszállítókat (akkor is csak a londoni központon keresztül) ha az adott beszállító sokkal magasabb színvonalon, sokkal olcsóbban tud valamit elvégezni.

Milyen hatása lesz az AI-nak?

Kuhárszki András szerint ahogy az Excel megjelenése miatt sem kezdtek kevesebben foglalkozni számolással, úgy az AI is inkább „csak” az összetételét fogja megváltoztatni a munkaerőnek. Nem várható, hogy jelentősen csökkentené a bankszektorban a létszámot, sokkal inkább gyorsabb, relevánsabb, proaktívabb ügyfélkommunikációt fog hozni. Vinnai Balázs úgy vélte, a mesterséges intelligencia egyik hatása lehet, hogy az AI-t készségszinten használó új generációk hatékonyságban le fogják körözni, és háttérbe szoríthatják a régebbi generációt. Léder Tamás több más alkalmazási terület mellett megemlítette a digitális onboarding során a csalók kiszűrésének a képességét, amelyben sokat köszönhetnek az AI-alapú, sokat tesztet technológiájuknak. A mesterséges intelligencia új üzleti területeket is megnyithat.

Kik nyerik a digitális banki versenyt?

A bigtechek messzire elkerülik a túlszabályozott piacokat, amelyek bonyolulttá teszik a belépést. Ez várhatóan nem fog változni mostanában – mondta Vinnai Balázs. Az is ritka, hogy a fintechek a Revoluthoz hasonlóan bankká válnának, innentől kezdve a szabályozás nagyságrendeket ugrik – tette hozzá Léder Tamás. Vannak cégek, amelyek a végső fogyasztóval tartanak kapcsolatot, mások egyéb szereplőket is kiszolgálnak, továbbá vannak olyanok, amelyek B2B együttműködésekben utaznak, utóbbiakkal a legjobb a kooperáció. Az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatot tartó releváns szereplők száma rohamosan csökken – mondta Kuhárszki András.

Hogy írja át a fizetési piacot a qvik?

A legnagyobb potenciált jelenleg az online térben látja az OTP, ezekben sok esetben a qvik lehet a legkényelmesebb megoldás – mondta Kuhárszki András. A fizikai térben valamivel kevesebb lehetőséget lát, a piac ezen része lassabban alakulhat ki. Vinnai Balázs ezzel egyetértve azt mondta, izgalmas kérdés továbbá, hogy a platformizáció mennyire fog háttérbe szorulni az AI révén, ez egy új fizetési világ létrejöttének is teret adhat, de nem valószínű, hogy ez lokálisan megy végbe. A lokális alternatív fizetési módok között mindazonáltal sok jó modell létezik a világban. Léder Tamás szerint üzleti logikájuk része, hogy a globális megoldásokat ültetik át helyi szintre, a qvik mint lokális termék legjobb esetben egy jó kiegészítő termék maradhat.

Fotó: Berecz Valter / Portfolio