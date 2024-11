Nagy változások jönnek a babaváró hitelnél: sokan örülhetnek, sokan viszont nem

Nemcsak a CSOK és a jelzáloghitel-elengedés , hanem a babaváró hitel egyes szabályain is módosíthat a kormány. Továbbra is 5 éven belül kell teljesíteni a kamatmentességhez szükséges gyermekvállalást, de visszakaphatnák a hitelfelvevők a kamatmentességet, és kérhetnék a 3 éves törlesztésszüneteltetést is, ha az 5 éves határidőt követően mégis megérkezik a baba. A büntetés mértéke viszont jelentősen emelkedhet, ha egyáltalán nem sikerül gyermeket vállalni.